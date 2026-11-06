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«Δεν ξέρω τι να κάνω»: Το δραματικό τελευταίο τηλεφώνημα 34χρονου στη γυναίκα του ενώ πνιγόταν στη Φλόριντα
«Δεν ξέρω τι να κάνω»: Το δραματικό τελευταίο τηλεφώνημα 34χρονου στη γυναίκα του ενώ πνιγόταν στη Φλόριντα
Ο Τζόσουα Μπένετ που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, βγήκε για καφέ εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας και το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά
Δραματικό ήταν το τέλος του 34χρονου Τζόσουα Μπένετ στις ΗΠΑ όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια πλημμυρών στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο όχημα και να πνιγεί.
Η τελευταία κίνηση του 34χρονου που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, ήταν να πάρει σε βιντεοκλήση τη σύζυγό του και κλαίγοντας να της πει «δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω».
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παλμ Μπέι τη Δευτέρα όταν ο Μπένετ βγήκε για να αγοράσει καφέ ενώ ήταν σε εξέλιξη σφοδρή κακοκαιρία.
«Με πήρε με βιντεοκλήση στο FaceTime και έκλαιγε λέγοντας: “Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου είπε ότι βρισκόταν στη μέση ενός ποταμού και ότι το αυτοκίνητό του είχε βυθιστεί, με νερό παντού γύρω του» περιέγραψε η σύζυγός του 34χρονου, Στέισι.
Η ίδια τον προέτρεψε να σπάσει το παράθυρο του οχήματος και να βγει έξω, όμως η κλήση διακόπηκε ξαφνικά.
Σε κατάσταση πανικού η σύζυγος του 34χρονου κάλεσε τις αρχές και πέρασε ώρες προσπαθώντας να βρει βοήθεια, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.
Ο Μπένετ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του που είχε κολλήσει σε έναν δρόμο, ήταν ο ένας από τους δύο νεκρούς της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη Φλόριντα με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες.
Η σύζυγος του Μπένετ, η οποία τον είχε γνωρίσει όταν σπούδαζαν μαζί βιολογία στο πανεπιστήμιο, τον περιέγραψε ως έναν «υπέροχο σύζυγο και πατέρα. Έχει έναν γιο και τρεις κόρες. Ήταν τρελά αφοσιωμένος στα παιδιά του. Του άρεσε πολύ να κάνει δραστηριότητες μαζί τους Τώρα ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εκείνος δεν είναι εδώ. Δεν έχω πια το στήριγμά μου. Τα παιδιά δεν έχουν τον πατέρα τους».
Η τελευταία κίνηση του 34χρονου που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, ήταν να πάρει σε βιντεοκλήση τη σύζυγό του και κλαίγοντας να της πει «δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω».
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παλμ Μπέι τη Δευτέρα όταν ο Μπένετ βγήκε για να αγοράσει καφέ ενώ ήταν σε εξέλιξη σφοδρή κακοκαιρία.
«Με πήρε με βιντεοκλήση στο FaceTime και έκλαιγε λέγοντας: “Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου είπε ότι βρισκόταν στη μέση ενός ποταμού και ότι το αυτοκίνητό του είχε βυθιστεί, με νερό παντού γύρω του» περιέγραψε η σύζυγός του 34χρονου, Στέισι.
Η ίδια τον προέτρεψε να σπάσει το παράθυρο του οχήματος και να βγει έξω, όμως η κλήση διακόπηκε ξαφνικά.
Σε κατάσταση πανικού η σύζυγος του 34χρονου κάλεσε τις αρχές και πέρασε ώρες προσπαθώντας να βρει βοήθεια, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.
Ο Μπένετ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του που είχε κολλήσει σε έναν δρόμο, ήταν ο ένας από τους δύο νεκρούς της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη Φλόριντα με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες.
Η σύζυγος του Μπένετ, η οποία τον είχε γνωρίσει όταν σπούδαζαν μαζί βιολογία στο πανεπιστήμιο, τον περιέγραψε ως έναν «υπέροχο σύζυγο και πατέρα. Έχει έναν γιο και τρεις κόρες. Ήταν τρελά αφοσιωμένος στα παιδιά του. Του άρεσε πολύ να κάνει δραστηριότητες μαζί τους Τώρα ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εκείνος δεν είναι εδώ. Δεν έχω πια το στήριγμά μου. Τα παιδιά δεν έχουν τον πατέρα τους».
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