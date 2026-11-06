Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια, δεσμεύτηκε η περιουσία της
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Υπουργός Προφυλάκιση

Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια, δεσμεύτηκε η περιουσία της

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς

Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια, δεσμεύτηκε η περιουσία της
2 ΣΧΟΛΙΑ
Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η πρώην υπουργός του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά χθες, Πέμπτη, στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από ανάκριση διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή της σήμερα τα ξημερώματα.

Ο σύζυγός της Ιλίας Καγιά και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Η έρευνα αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρώην υπουργός είχε δηλώσει ότι αγόρασε περίπου 250.000 μετοχές της Özata Denizcilik, ενώ ο σύζυγός της περίπου 150.000. Αμφότεροι αρνήθηκαν ότι διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση.

Η περιουσία του ζευγαριού δεσμεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ είχε καταγγείλει προηγουμένως άνιση μεταχείριση της πρώην υπουργού σε σύγκριση με στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους», είχε δηλώσει πριν από την προφυλάκισή της.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης