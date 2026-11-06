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Εντόπισαν πάνω από 3.000 ταραντούλες κρυμμένες σε χρησιμοποιημένες κάλτσες μέσα σε βαλίτσες στο αεροδρόμιο του Περού, βίντεο
Εντόπισαν πάνω από 3.000 ταραντούλες κρυμμένες σε χρησιμοποιημένες κάλτσες μέσα σε βαλίτσες στο αεροδρόμιο του Περού, βίντεο
Τρεις Ευρωπαίοι συνελήφθησαν στη Λίμα, τα αραχνοειδή προορίζονταν για τη Γερμανία και πωλούνται έως 500 ευρώ το καθένα
Οι περουβιανές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας πάνω από τρεις χιλιάδες ταραντούλες, λίγο πριν μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία παράνομα, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αρμόδια υπηρεσία.
Κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι ταραντούλες βρέθηκαν σε τρεις αποσκευές τριών επιβατών, δυο υπηκόων Γερμανίας και υπηκόου Πολωνίας, εξήγησε η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).
«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.
Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.
Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.
Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.
Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.
Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.
Κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι ταραντούλες βρέθηκαν σε τρεις αποσκευές τριών επιβατών, δυο υπηκόων Γερμανίας και υπηκόου Πολωνίας, εξήγησε η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).
«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.
🚨✈️ #LoÚltimo. El Serfor y Aduanas incautaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez más de 3000 tarántulas que eran transportadas de manera oculta dentro de equipajes de ciudadanos extranjeros, quienes tenían previsto viajar a Alemania. 🕷️— Serfor Perú (@SerforPeru) November 5, 2026
Los infractores fueron… pic.twitter.com/szT98CZShe
Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.
Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.
Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.
Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.
Peruvian authorities seized more than 3,000 tarantulas hidden in socks inside the suitcases of two German citizens and a Polish citizen preparing to board a flight to Germany. The three were detained and face criminal proceedings. pic.twitter.com/Hlje6okgGr— Breaking911 (@Breaking911) November 5, 2026
Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.
Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.
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