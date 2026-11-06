Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Νεκρός Τούρκος στρατιώτης από πυρά που φέρεται να προήλθαν από το Ιράν, έρευνα από τις δύο χώρες
Νεκρός Τούρκος στρατιώτης από πυρά που φέρεται να προήλθαν από το Ιράν, έρευνα από τις δύο χώρες
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποτροπή παράνομης διέλευσης των συνόρων, ενώ Τούρκοι και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για την υπόθεση
Στρατιώτης σκοτώθηκε το σαββατοκύριακο από πυρά στα σύνορα με το Ιράν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι οι αρχές και των δυο κρατών άρχισαν και συνεχίζουν να διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.
«Την 31η Οκτωβρίου, ενώ επενέβαινε» για την αποτροπή «παράνομης διέλευσης των συνόρων στον τομέα του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν», στρατιώτης σκοτώθηκε «από πυρά τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθαν από το Ιράν», εξήγησε το υπουργείο.
Ο στρατιώτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης» και, παρά τις ιατρικές φροντίδες που του παρασχέθηκαν, «δεν μπόρεσε να σωθεί», κατά την ίδια πηγή.
Οι τουρκικές αρχές άρχισαν αμέσως να διενεργούν έρευνα και υπήρξε συνάντηση τούρκων και ιρανών αξιωματούχων για να συζητηθεί η κατάσταση «την 3η Νοεμβρίου», πάντα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Το Ιράν άρχισε επίσης να διενεργεί έρευνα προκειμένου «να χυθεί φως στο εν λόγω συμβάν», συμπλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως σκοπός είναι «να εξιχνιαστεί πλήρως το συμβάν» στη «διεξοδική έρευνα σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές».
Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο φυλασσόμενο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε σημείο των συνόρων 500 χιλιομέτρων που χωρίζουν την Τουρκία και το Ιράν.
«Την 31η Οκτωβρίου, ενώ επενέβαινε» για την αποτροπή «παράνομης διέλευσης των συνόρων στον τομέα του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν», στρατιώτης σκοτώθηκε «από πυρά τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθαν από το Ιράν», εξήγησε το υπουργείο.
Ο στρατιώτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης» και, παρά τις ιατρικές φροντίδες που του παρασχέθηκαν, «δεν μπόρεσε να σωθεί», κατά την ίδια πηγή.
Οι τουρκικές αρχές άρχισαν αμέσως να διενεργούν έρευνα και υπήρξε συνάντηση τούρκων και ιρανών αξιωματούχων για να συζητηθεί η κατάσταση «την 3η Νοεμβρίου», πάντα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Το Ιράν άρχισε επίσης να διενεργεί έρευνα προκειμένου «να χυθεί φως στο εν λόγω συμβάν», συμπλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως σκοπός είναι «να εξιχνιαστεί πλήρως το συμβάν» στη «διεξοδική έρευνα σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές».
Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο φυλασσόμενο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε σημείο των συνόρων 500 χιλιομέτρων που χωρίζουν την Τουρκία και το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα