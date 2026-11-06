Τι σημαίνει όταν «παίζει» το μάτι μας;
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Τι σημαίνει όταν «παίζει» το μάτι μας;

Πού οφείλεται το φαινόμενο και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Τι σημαίνει όταν «παίζει» το μάτι μας;
Σίγουρα σας έχει τύχει αρκετές φορές στη ζωή σας να αρχίσει ξαφνικά να «παίζει» το μάτι σας, χωρίς να μπορείτε να το ελέγξετε. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνο και υποχωρεί από μόνο του. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mayo Clinic, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι ακούσιοι σπασμοί των βλεφάρων μπορεί να υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα που χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Η συχνότερη μορφή του φαινομένου ονομάζεται μυοκυμία και αφορά ακούσιες συσπάσεις των μυών του βλεφάρου. Μπορεί να εμφανιστεί στο πάνω ή στο κάτω βλέφαρο, συνήθως στο ένα μάτι, και να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως αρκετές ημέρες, με «διαλείμματα».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mayo Clinic, οι συνηθέστεροι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις συσπάσεις είναι το άγχος, η έλλειψη ύπνου, η κόπωση, η υπερβολική κατανάλωση καφέ ή αλκοόλ, το κάπνισμα και η καταπόνηση των ματιών. Επίσης, το έντονο φως, ο αέρας, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο ερεθισμός της επιφάνειας του ματιού μπορεί να πυροδοτήσουν το φαινόμενο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συσπάσεις σχετίζονται με ξηροφθαλμία ή φλεγμονή των βλεφάρων, ενώ σπανιότερα μπορεί να συνδέονται με νευρολογικές παθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, συνήθως συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα.

Υπάρχουν επίσης δύο λιγότερο συνηθισμένες μορφές: ο καλοήθης ιδιοπαθής βλεφαρόσπασμος, που μπορεί να προκαλέσει έντονο και ακούσιο κλείσιμο και των δύο ματιών, και ο ημισπασμός προσώπου, που επηρεάζει τους μυς της μίας πλευράς του προσώπου.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό


Στις περισσότερες περιπτώσεις, το «παίξιμο» του ματιού υποχωρεί με επαρκή ξεκούραση, περιορισμό της καφεΐνης και μείωση του στρες. Ωστόσο, η Mayo Clinic συνιστά επίσκεψη σε γιατρό εάν οι συσπάσεις επιμένουν για αρκετές εβδομάδες, εάν το βλέφαρο κλείνει εντελώς σε κάθε σπασμό ή εάν υπάρχει δυσκολία στο άνοιγμα του ματιού.

Ιατρική αξιολόγηση χρειάζεται επίσης όταν εμφανίζονται συσπάσεις σε άλλα σημεία του προσώπου ή του σώματος, αδυναμία ή δυσκαμψία στην περιοχή, πτώση των βλεφάρων, καθώς και ερυθρότητα, πρήξιμο ή εκκρίσεις από το μάτι.

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