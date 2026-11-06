Κυβέρνηση εθνικής ενότητας ζητά το Λικούντ, παρέμβαση Χέρτζογκ για τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση
Κυβέρνηση εθνικής ενότητας ζητά το Λικούντ, παρέμβαση Χέρτζογκ για τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση
Οι βουλευτές του Νετανιάχου ζητούν άρση του αποκλεισμού του, ενώ ο Ισραηλινός πρόεδρος καλεί σε πολιτική συνεννόηση
Την ανάγκη συμμετοχής των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια ευρεία κυβέρνηση εθνικής ενότητας έθεσαν οι βουλευτές του Λικούντ κατά τη διάρκεια της διαβούλευσής τους με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ. Όπως υποστήριξαν, η στάση αποκλεισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τα κόμματα του αντίπαλου πολιτικού μπλοκ αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη εθνικής συνεννόησης.
Ο βουλευτής Γιοάβ Κις τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης μιας «ευρείας εθνικής κυβέρνησης», στην οποία θα συμμετέχουν σιωνιστικά κόμματα με εβραϊκή ηγεσία. Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του με μια κυβέρνηση η οποία θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».
Παράλληλα, κατηγόρησε τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι αρνούνται να συνεργαστούν με το Λικούντ, επισημαίνοντας πως αυτή η στάση έχει προκαλέσει «τεράστια ζημιά» στο Ισραήλ.
Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τον Κις να διευκρινίσει ποιες υποχωρήσεις είναι διατεθειμένο να κάνει το Λικούντ προκειμένου να καταστεί εφικτή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ο βουλευτής απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα μπορούσε να παραχωρήσει το κόμμα του, επέμεινε όμως ότι η αντιπολίτευση πρέπει να εγκαταλείψει τον αποκλεισμό και να προσέλθει σε διάλογο. «Πρέπει να σταματήσουν το μποϊκοτάζ και να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας», ανέφερε.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βουλευτής Μίρι Ρέγκεβ, η οποία υποστήριξε ότι το Λικούντ τείνει χείρα συνεργασίας προς την αντιπολίτευση. Ωστόσο, εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Αϊζενκότ, αλλά και του πολιτικού συνασπισμού του, τον οποίο αποκάλεσε «μπλοκ της καταστροφής», υποστηρίζοντας ότι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την αραβική Κοινή Λίστα (Joint List).
Η τοποθέτησή της προκάλεσε την παρέμβαση του Ισραηλινού προέδρου, ο οποίος αντέτεινε ότι ο Αϊζενκότ δεν είχε δηλώσει πως προτίθεται να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη παράταξη. Παράλληλα, επέκρινε τη φρασεολογία της Ρέγκεβ, τονίζοντας: «Αν θέλετε να απλώσετε το χέρι σας, δεν μπορείτε να αποκαλείτε την άλλη πλευρά “μπλοκ της καταστροφής”».
Η βουλευτής του Λικούντ απάντησε ότι το κόμμα της απορρίπτει μόνο πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την τρομοκρατία, κατηγορώντας τους Άραβες βουλευτές ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Από την πλευρά του, ο Χέρτζογκ υπενθύμισε ότι ο επικεφαλής του κόμματος Ra'am, Μανσούρ Αμπάς, είχε δηλώσει κατά τη δική του διαβούλευση πως υποστηρίζει τον αφοπλισμό της Χαμάς.
Οι εκπρόσωποι του Λικούντ έθεσαν, επίσης, ζήτημα σχετικά με τη στάση του Γιοράμ Κοέν, δεύτερου στην ιεραρχία του Yashar, κατηγορώντας τον ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο νωρίτερα το ίδιο βράδυ δεν ανέφερε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης από τους εταίρους. Ο Χέρτζογκ απάντησε ότι δεν είχε αντιληφθεί την παράλειψη, σημειώνοντας πως ο Κοέν είχε αναφέρει ότι τα κόμματα του συγκεκριμένου μπλοκ θα πρέπει να δεσμευτούν για τη διάλυση της Χαμάς.
Ιδιαίτερη ήταν και η παρέμβαση της νεοεκλεγείσας βουλευτή του Λικούντ, Τάλι Γκβίλι, η οποία εντάχθηκε στο κόμμα μετά τη δολοφονία και απαγωγή του γιου της, Ραν Γκβίλι, στη Γάζα, κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ίδια κάλεσε τους πολιτικούς να ανακτήσουν το πνεύμα ενότητας που, όπως είπε, είχε επικρατήσει στην ισραηλινή κοινωνία κατά την έναρξη του πολέμου.
«Έχετε τη δύναμη να μας ενώσετε», είπε απευθυνόμενη στον Χέρτζογκ.
Τέλος, όταν τέθηκε στη Ρέγεβ το ερώτημα τι προτίθεται να αλλάξει η κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη τετραετή διακυβέρνησή της, ώστε να περιοριστεί ο διχασμός στην ισραηλινή κοινωνία, η βουλευτής απέφυγε να αναλάβει ευθύνη για την πόλωση, μεταφέροντας την κριτική στην αντιπολίτευση.
Ο βουλευτής Γιοάβ Κις τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης μιας «ευρείας εθνικής κυβέρνησης», στην οποία θα συμμετέχουν σιωνιστικά κόμματα με εβραϊκή ηγεσία. Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του με μια κυβέρνηση η οποία θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».
Παράλληλα, κατηγόρησε τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι αρνούνται να συνεργαστούν με το Λικούντ, επισημαίνοντας πως αυτή η στάση έχει προκαλέσει «τεράστια ζημιά» στο Ισραήλ.
Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τον Κις να διευκρινίσει ποιες υποχωρήσεις είναι διατεθειμένο να κάνει το Λικούντ προκειμένου να καταστεί εφικτή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ο βουλευτής απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα μπορούσε να παραχωρήσει το κόμμα του, επέμεινε όμως ότι η αντιπολίτευση πρέπει να εγκαταλείψει τον αποκλεισμό και να προσέλθει σε διάλογο. «Πρέπει να σταματήσουν το μποϊκοτάζ και να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας», ανέφερε.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βουλευτής Μίρι Ρέγκεβ, η οποία υποστήριξε ότι το Λικούντ τείνει χείρα συνεργασίας προς την αντιπολίτευση. Ωστόσο, εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Αϊζενκότ, αλλά και του πολιτικού συνασπισμού του, τον οποίο αποκάλεσε «μπλοκ της καταστροφής», υποστηρίζοντας ότι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την αραβική Κοινή Λίστα (Joint List).
Η τοποθέτησή της προκάλεσε την παρέμβαση του Ισραηλινού προέδρου, ο οποίος αντέτεινε ότι ο Αϊζενκότ δεν είχε δηλώσει πως προτίθεται να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη παράταξη. Παράλληλα, επέκρινε τη φρασεολογία της Ρέγκεβ, τονίζοντας: «Αν θέλετε να απλώσετε το χέρι σας, δεν μπορείτε να αποκαλείτε την άλλη πλευρά “μπλοκ της καταστροφής”».
Η βουλευτής του Λικούντ απάντησε ότι το κόμμα της απορρίπτει μόνο πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την τρομοκρατία, κατηγορώντας τους Άραβες βουλευτές ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Από την πλευρά του, ο Χέρτζογκ υπενθύμισε ότι ο επικεφαλής του κόμματος Ra'am, Μανσούρ Αμπάς, είχε δηλώσει κατά τη δική του διαβούλευση πως υποστηρίζει τον αφοπλισμό της Χαμάς.
Οι εκπρόσωποι του Λικούντ έθεσαν, επίσης, ζήτημα σχετικά με τη στάση του Γιοράμ Κοέν, δεύτερου στην ιεραρχία του Yashar, κατηγορώντας τον ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο νωρίτερα το ίδιο βράδυ δεν ανέφερε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης από τους εταίρους. Ο Χέρτζογκ απάντησε ότι δεν είχε αντιληφθεί την παράλειψη, σημειώνοντας πως ο Κοέν είχε αναφέρει ότι τα κόμματα του συγκεκριμένου μπλοκ θα πρέπει να δεσμευτούν για τη διάλυση της Χαμάς.
Ιδιαίτερη ήταν και η παρέμβαση της νεοεκλεγείσας βουλευτή του Λικούντ, Τάλι Γκβίλι, η οποία εντάχθηκε στο κόμμα μετά τη δολοφονία και απαγωγή του γιου της, Ραν Γκβίλι, στη Γάζα, κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ίδια κάλεσε τους πολιτικούς να ανακτήσουν το πνεύμα ενότητας που, όπως είπε, είχε επικρατήσει στην ισραηλινή κοινωνία κατά την έναρξη του πολέμου.
«Έχετε τη δύναμη να μας ενώσετε», είπε απευθυνόμενη στον Χέρτζογκ.
Τέλος, όταν τέθηκε στη Ρέγεβ το ερώτημα τι προτίθεται να αλλάξει η κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη τετραετή διακυβέρνησή της, ώστε να περιοριστεί ο διχασμός στην ισραηλινή κοινωνία, η βουλευτής απέφυγε να αναλάβει ευθύνη για την πόλωση, μεταφέροντας την κριτική στην αντιπολίτευση.
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