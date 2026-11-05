Κορυφώνεται το θρίλερ στο Ισραήλ: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης παίρνει ο Άιζενκοτ, απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής Νετανιάχου
Κορυφώνεται το θρίλερ στο Ισραήλ: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης παίρνει ο Άιζενκοτ, απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής Νετανιάχου
Στον πρόεδρο της χώρας κόμματα της αντιπολίτευσης - Ο Λίμπερμαν είναι πλέον ανοιχτός σε μια συνεργασία με το κόμμα των υπερορθόδοξων Εβραίων
Πολύ κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης από το μπλοκ της αντοιπολίτευσης που αντιτίθεται στον Μπένιαμιν Νετανιάχου βρίσκεται το Ισραήλ.
Την Πέμπτη, ο Γκάντι Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος, εκτός απροόπτου, θα δώσει τη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ. Με τον πρόεδρο συναντήθηκαν και μέλη της Ενωμένης Λίστας, του αραβικού κόμματος της χώρας.
Υπέρ του Άιζενκοτ τάσσεται το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατικών (στους οποίους εντάσσεται και το παλιό Εργατικό Κόμμα) και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν του Yisrael Beytenu.
Σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ο Λίμπερμαν φέρεται να έχει άρει την άρνησή του να συνεργαστεί με τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων και είναι πλέον ανοιχτός σε μια συνεργασία με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά (UTJ). Ταυτόχρονα αυτό ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο των κομμάτων αυτών στην κυβέρνηση.
Το Κανάλι 12 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο Λίμπερμαν, κοσμικός πολιτικός που βρίσκεται σε σύγκρουση με τις θρησκευτικές φατρίες, θεωρεί την πιθανότητα ανατροπής του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ένα περισσότερο επείγοντα στόχο.
Εν τω μεταξύ, το UTJ, που είναι από καιρό σύμμαχος του Νετανιάχου, αρνήθηκε σήμερα να προτείνει τον Νετανιάχου ή οποιονδήποτε άλλον στον πρόεδρο Χέρτζογκ, ανοίγοντας προφανώς το δρόμο για την επιλογή να συμμετάσχει μαζί με τον Άιζενκοτ σε μια μελλοντική κυβέρνηση συνασπισμού.
Παράλληλα, στελέχη από κόμματα της αντιπολίτευσης στον Νετανιάχου αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή και του κόμματος του Νετανιάχου.
Η βουλευτής Μεϊράβ Κοέν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνεις δουλειές με σκορπιούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπηρέτησα σε κυβέρνηση ενότητας και, αντί να ωφελήσω τη χώρα μου, κατέληξα να της προκαλέσω ζημιά». Σε υψηλότερους τόνους ο βουλευτής Ραμ Μπεν-Μπαράκ που τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει «ενότητα με ανθρώπους που έχουν φασιστικές κοσμοθεωρίες».
Παραταύτα, περίπου 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του προέδρου συγκεντρώθηκαν ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας ενότητας, με τη συμμετοχή και του Λικούντ του Νετανιάχου.
Τον ενδεχόμενο να λάβει μέρος και το Λικούντ στην κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το Γιασάρ του Άιζενκοτ.
Το Γιασάρ, η Ενιαία Λίστα, το Yisrael Beytenu και οι Δημοκρατικοί επίσης ζητούν πρόωρη ψηφοφορία.
Ο Οχάνα δήλωσε ότι θα προγραμματίσει πρόωρη συζήτηση για την αντικατάστασή του, εφόσον το ζητήσουν επίσημα τουλάχιστον 61 βουλευτές.
Τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου διαθέτουν τις απαραίτητες ψήφους για να αντικαταστήσουν τον Οχάνα, καθώς κατέχουν 67 έδρες, αλλά ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει για τον διάδοχό του. Έχει προταθεί ο Γιαΐρ Λαπίντ, υποψηφιότητα που στηρίζει ο Λίμπερμαν, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το Γιάσαρ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση ένας από τους δικούς του βουλευτές, αίτημα που απορρίπτεται από τα άλλα κόμματα.
Την Πέμπτη, ο Γκάντι Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος, εκτός απροόπτου, θα δώσει τη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ. Με τον πρόεδρο συναντήθηκαν και μέλη της Ενωμένης Λίστας, του αραβικού κόμματος της χώρας.
Υπέρ του Άιζενκοτ τάσσεται το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατικών (στους οποίους εντάσσεται και το παλιό Εργατικό Κόμμα) και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν του Yisrael Beytenu.
Σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ο Λίμπερμαν φέρεται να έχει άρει την άρνησή του να συνεργαστεί με τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων και είναι πλέον ανοιχτός σε μια συνεργασία με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά (UTJ). Ταυτόχρονα αυτό ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο των κομμάτων αυτών στην κυβέρνηση.
Το Κανάλι 12 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο Λίμπερμαν, κοσμικός πολιτικός που βρίσκεται σε σύγκρουση με τις θρησκευτικές φατρίες, θεωρεί την πιθανότητα ανατροπής του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ένα περισσότερο επείγοντα στόχο.
Εν τω μεταξύ, το UTJ, που είναι από καιρό σύμμαχος του Νετανιάχου, αρνήθηκε σήμερα να προτείνει τον Νετανιάχου ή οποιονδήποτε άλλον στον πρόεδρο Χέρτζογκ, ανοίγοντας προφανώς το δρόμο για την επιλογή να συμμετάσχει μαζί με τον Άιζενκοτ σε μια μελλοντική κυβέρνηση συνασπισμού.
Παράλληλα, στελέχη από κόμματα της αντιπολίτευσης στον Νετανιάχου αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή και του κόμματος του Νετανιάχου.
Η βουλευτής Μεϊράβ Κοέν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνεις δουλειές με σκορπιούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπηρέτησα σε κυβέρνηση ενότητας και, αντί να ωφελήσω τη χώρα μου, κατέληξα να της προκαλέσω ζημιά». Σε υψηλότερους τόνους ο βουλευτής Ραμ Μπεν-Μπαράκ που τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει «ενότητα με ανθρώπους που έχουν φασιστικές κοσμοθεωρίες».
Παραταύτα, περίπου 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του προέδρου συγκεντρώθηκαν ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας ενότητας, με τη συμμετοχή και του Λικούντ του Νετανιάχου.
Τον ενδεχόμενο να λάβει μέρος και το Λικούντ στην κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το Γιασάρ του Άιζενκοτ.
Διαφωνίες για τον πρόεδρο της ΚνεσέτΝωρίτερα σήμερα το αραβικό κόμμα Ra’am ζήτησε από τον πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, να προχωρήσει σε ψηφοφορία για την εκλογή του διαδόχου του κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Κνεσέτ την επόμενη εβδομάδα.
Το Γιασάρ, η Ενιαία Λίστα, το Yisrael Beytenu και οι Δημοκρατικοί επίσης ζητούν πρόωρη ψηφοφορία.
Ο Οχάνα δήλωσε ότι θα προγραμματίσει πρόωρη συζήτηση για την αντικατάστασή του, εφόσον το ζητήσουν επίσημα τουλάχιστον 61 βουλευτές.
Τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου διαθέτουν τις απαραίτητες ψήφους για να αντικαταστήσουν τον Οχάνα, καθώς κατέχουν 67 έδρες, αλλά ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει για τον διάδοχό του. Έχει προταθεί ο Γιαΐρ Λαπίντ, υποψηφιότητα που στηρίζει ο Λίμπερμαν, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το Γιάσαρ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση ένας από τους δικούς του βουλευτές, αίτημα που απορρίπτεται από τα άλλα κόμματα.
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