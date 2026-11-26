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Διαδηλώσεις, αποκλεισμοί δρόμων και 16 συλλήψεις μετά τη νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στη Βολιβία
Διαδηλώσεις, αποκλεισμοί δρόμων και 16 συλλήψεις μετά τη νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στη Βολιβία
Κατά 14% αυξήθηκε η τιμή του ντίζελ μέσα σε μία εβδομάδα – Χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία στη Σούκρε
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι συνελήφθησαν την Τετάρτη (25/11) στη Σούκρε της νότιας Βολιβίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων μεταφορέων που διαμαρτύρονται για τη νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης, ενώ αποκλεισμοί δρόμων και απεργίες καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά περίπου 14% αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας στα 1,75 δολάρια το λίτρο, δύο μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να καταργήσει την επιδότηση των τιμών των καυσίμων.
Οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών απέκλεισαν με τα οχήματά τους δρόμους στη Σούκρε, την ιστορική και συνταγματική πρωτεύουσα της Βολιβίας. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης.
Αποκλεισμοί δρόμων αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή Ορούρο, στα δυτικά της χώρας, ενώ μεταφορείς σταμάτησαν να εργάζονται στην Ποτοσί και στη διοικητική πρωτεύουσα της Βολιβίας, τη Λα Πας.
Από τον Ιούνιο, στη Βολιβία έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τους αποκλεισμούς του οδικού δικτύου. Το μέτρο ανακοινώθηκε έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις που διήρκεσαν 53 ημέρες και είχαν χαρακτηριστεί από εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.
Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον τερματισμό της επιδότησης των τιμών των καυσίμων, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οποία προβλέπει τη χορήγηση δανείου ύψους 1,9 δισ. δολαρίων.
Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων 40 ετών.
Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά περίπου 14% αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας στα 1,75 δολάρια το λίτρο, δύο μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να καταργήσει την επιδότηση των τιμών των καυσίμων.
Οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών απέκλεισαν με τα οχήματά τους δρόμους στη Σούκρε, την ιστορική και συνταγματική πρωτεύουσα της Βολιβίας. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης.
Αποκλεισμοί δρόμων αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή Ορούρο, στα δυτικά της χώρας, ενώ μεταφορείς σταμάτησαν να εργάζονται στην Ποτοσί και στη διοικητική πρωτεύουσα της Βολιβίας, τη Λα Πας.
Efectivos de la Policía Boliviana y la Policía Militar intervienen los puntos de bloqueo en el centro de Sucre y avanzan hacia la avenida Germán Mendoza. Durante el operativo, retiran las placas de los vehículos que permanecen obstruyendo las vías.— EL DEBER (@grupoeldeber) November 25, 2026
📌Infórmate en… pic.twitter.com/aydqk7qbC0
Περίπου 40 αποκλεισμοί δρόμωνΟ υποδιοικητής της αστυνομίας στην περιφέρεια Τσουκισάκα, Πέρσι Καρβαχάλ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ότι πραγματοποιήθηκαν 16 συλλήψεις, ενώ στην περιφέρεια καταγράφηκαν περίπου 40 αποκλεισμοί δρόμων.
Από τον Ιούνιο, στη Βολιβία έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τους αποκλεισμούς του οδικού δικτύου. Το μέτρο ανακοινώθηκε έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις που διήρκεσαν 53 ημέρες και είχαν χαρακτηριστεί από εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.
Η συμφωνία με το ΔΝΤ και η κατάργηση των επιδοτήσεωνΟ πρόεδρος Πας δήλωσε την Τρίτη ότι «προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσο καλύτερα είναι δυνατό την τιμή του ντίζελ», με δεδομένες «τις διεθνείς τιμές».
Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον τερματισμό της επιδότησης των τιμών των καυσίμων, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οποία προβλέπει τη χορήγηση δανείου ύψους 1,9 δισ. δολαρίων.
Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων 40 ετών.
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