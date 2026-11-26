Κιμ Γιονγκ Ουν: Η κατοχή πυρηνικών όπλων είναι αμετάκλητη επιλογή, «κήρυξη πολέμου» η αμφισβήτησή της
Κιμ Γιονγκ Ουν: Η κατοχή πυρηνικών όπλων είναι αμετάκλητη επιλογή, «κήρυξη πολέμου» η αμφισβήτησή της
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ζητά διεύρυνση της επιχειρησιακής αξιοποίησης των τακτικών πυρηνικών όπλων και ενίσχυση της παραγωγής πυρηνικού υλικού
Την ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας και την αξιοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων σε πολλαπλά επιχειρησιακά πεδία ζήτησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, διαμηνύοντας ότι το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικής δύναμης είναι «απολύτως απαραβίαστο» και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησής του θα θεωρηθεί «ανοιχτή κήρυξη πολέμου», σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη (26/11) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προχώρησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικού υλικού και έρευνας στον τομέα των πυρηνικών όπλων, επισημαίνοντας ότι η παραγωγική ικανότητα της χώρας σε πυρηνικό υλικό διευρύνεται συστηματικά.
Το κρατικό πρακτορείο δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επισκέφθηκε ο Κιμ ούτε πού βρίσκονται.
«Οι πυρηνικές μας δυνατότητες αποτελούν πλέον πραγματικότητα», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.
Όπως υποστήριξε, το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικής δύναμης δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας ισχυρισμών από το εξωτερικό ή της «ρητορικής περί αποπυρηνικοποίησης από δυνάμεις που αγνοούν την αντικειμενική πραγματικότητα και δεν αναγνωρίζουν τη νέα κατάσταση».
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης του πυρηνικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας, το οποίο κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα της χώρας το 2023, θα εκληφθεί ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου».
Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει αυτό που χαρακτήρισε θεμελιώδη εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειάς της.
«Η κατοχή πυρηνικών όπλων από εμάς αποτελεί απολύτως αμετάκλητη επιλογή, όσο υπάρχουν κακόβουλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μέσο για την επίτευξη της ηγεμονίας τους», ανέφερε ο Κιμ.
Τον Αύγουστο, ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις επικρατούσες εκτιμήσεις, η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικές κεφαλές.
Είχε διευκρινίσει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση προέρχεται από ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επισήμως.
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προχώρησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικού υλικού και έρευνας στον τομέα των πυρηνικών όπλων, επισημαίνοντας ότι η παραγωγική ικανότητα της χώρας σε πυρηνικό υλικό διευρύνεται συστηματικά.
Το κρατικό πρακτορείο δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επισκέφθηκε ο Κιμ ούτε πού βρίσκονται.
«Οι πυρηνικές μας δυνατότητες αποτελούν πλέον πραγματικότητα», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.
Όπως υποστήριξε, το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικής δύναμης δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας ισχυρισμών από το εξωτερικό ή της «ρητορικής περί αποπυρηνικοποίησης από δυνάμεις που αγνοούν την αντικειμενική πραγματικότητα και δεν αναγνωρίζουν τη νέα κατάσταση».
Έμφαση στα τακτικά πυρηνικά όπλαΟ Κιμ τόνισε ότι η Βόρεια Κορέα πρέπει να «επικεντρωθεί στην αξιοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων σε πολλαπλά επιχειρησιακά πεδία για διαφορετικές αποστολές», χαρακτηρίζοντας τα πρόσφατα επιτεύγματα στην παραγωγή πυρηνικών όπλων σημαντική επιτυχία στην εφαρμογή της πολιτικής της χώρας για τις πυρηνικές της δυνάμεις.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης του πυρηνικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας, το οποίο κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα της χώρας το 2023, θα εκληφθεί ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου».
Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει αυτό που χαρακτήρισε θεμελιώδη εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειάς της.
«Η κατοχή πυρηνικών όπλων από εμάς αποτελεί απολύτως αμετάκλητη επιλογή, όσο υπάρχουν κακόβουλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μέσο για την επίτευξη της ηγεμονίας τους», ανέφερε ο Κιμ.
Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο της ΠιονγκγιάνγκΗ Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει συνολικά έξι πυρηνικές δοκιμές από το 2006, με την τελευταία και ισχυρότερη να έχει πραγματοποιηθεί το 2017.
Τον Αύγουστο, ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις επικρατούσες εκτιμήσεις, η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικές κεφαλές.
Είχε διευκρινίσει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση προέρχεται από ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επισήμως.
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