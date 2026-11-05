Η Μελάνια ένωσε Ρώσους και Ουκρανούς στον Λευκό Οίκο: Μεσολάβησε για εκεχειρία, ζητά μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τόνισε ότι «επιλέξαμε την ανθρωπιά αντί για τον πολέμο» - Την επόμενη εβδομάδα η πρώτη έπειτα από μήνες συνάντηση των δύο πλευρών





Ένα πρόσωπο όπως που κατάφερε να ενώσει τους δύο αντιμαχόμενους είναι η



εξαήμερης εκεχειρίας στην πόλη Ολέσκι.



Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνέβαλε ως μεσολαβήτρια για την εκεχειρία στην πόλη που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.



Το για τις 10-11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι.



την ανθρωπιά αντί για τον πολέμο», δήλωσε η Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και πρόσθεσε ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στο Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος μέσα από την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός».



Στη σύντομη παρέμβασή της είπε ότι η εκεχειρία στο Ολέσκι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί «χωρίς τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι». Η συνεργασία τους «καθιερώνει ένα προηγούμενο για την προώθηση της ειρήνης σε όλη την περιοχή».



Η Μελάνια Τραμπ, όπως ακόμη αποκάλυψε, έγραψε επιστολές και στους δύο προέδρους, τις οποίες παρέδωσε στις αντιπροσωπείες.



Κλείσιμο Melania Trump wrote "personal letters" to Putin and Zelensky and handed them to senior officials from both countries for delivery. https://t.co/kp0SSTGeJX — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026 Kirill Dimitrov, special envoy to Putin, in the White House: "Dear Melania, you have saved so many lives. As a token of appreciation, we would like to give you a small gift." https://t.co/bZuoCZhUhI — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026 Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Είχε επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο το 2025, οπότε και είχε συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απελσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε προσκαλέσει κανέναν Ρώσο αξιωματούχο στον Λευκό Οίκο.



Ακόμη παρευρέθηκαν επίσης ο Ουκρανός βουλευτής Ντέιβιντ Αραχάμια και ο Ντμίτρο Λουμπίνετς, ο διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας.



Είναι σπάνιες οι δημόσιες συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσώπων, καθώς και οι προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία πρακτικά έχουν παγώσει εδώ και πολλούς μήνες.Ένα πρόσωπο όπως που κατάφερε να ενώσει τους δύο αντιμαχόμενους είναι η Μελάνια Τραμπ , που έφερε αντιπροσώπους από τις δύο χώρες στον Λευκό Οίκο.Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα Πέμπτη, μαζί με εκπροσώπους των δύο χωρών, σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της πρόσφατηςΗ Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνέβαλε ως μεσολαβήτρια για την εκεχειρία στην πόλη που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.Το Reuters επισημαίνει ότι η εκδήλωση ακολουθεί τις εντεινόμενες προσπάθειες Αμερικανών αξιωματούχων για την επίτευξη συμφωνίας που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τριμερής συνάντηση με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία έχει προγραμματιστεί«Επιλέξαμε», δήλωσε η Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και πρόσθεσε ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στο Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος μέσα από την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός».Στη σύντομη παρέμβασή της είπε ότι η εκεχειρία στο Ολέσκι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί «χωρίς τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι». Η συνεργασία τους «καθιερώνει ένα προηγούμενο για την προώθηση της ειρήνης σε όλη την περιοχή».Η Μελάνια Τραμπ, όπως ακόμη αποκάλυψε, έγραψε επιστολές και στους δύο προέδρους, τις οποίες παρέδωσε στις αντιπροσωπείες.Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν,. Είχε επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο το 2025, οπότε και είχε συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απελσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε προσκαλέσει κανέναν Ρώσο αξιωματούχο στον Λευκό Οίκο.Ακόμη παρευρέθηκαν επίσης ο Ουκρανός βουλευτής Ντέιβιντ Αραχάμια και ο Ντμίτρο Λουμπίνετς, ο διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας.

Από την πλευρά του ο Αραχαμία προέτρεψε την Μελάνια Τραμπ να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.



Από τον Ιανουάριο, όταν θα αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο όπου πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί, αναμένεται να πιέσουν για την παροχή περισσότερης βοήθειας στην Ουκρανία. Ακόμη αναμένεται να αμφισβητήσουν αρκετές από τις αποφάσεις της ρεπουμπλικανικής διακυβέρνησης Τραμπ, όπως τη συμφωνία για το ντίζελ με τη Ρωσία και τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων.