Πονοκέφαλος για Νετανιάχου: Οι Υπερορθόδοξοι αρνούνται να τον στηρίξουν στον σχηματισμό κυβέρνησης και του στερούν επτά έδρες
Πονοκέφαλος για Νετανιάχου: Οι Υπερορθόδοξοι αρνούνται να τον στηρίξουν στον σχηματισμό κυβέρνησης και του στερούν επτά έδρες
Οι Άραβες του Raam ανέφεραν πως θα στηρίξουν τον Άιζενκοτ, προσφέροντας οκτώ βουλευτικές έδρες - Σκληρό πόκερ για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ
Το υπερορθόδοξο Ενωμένο Κόμμα Τορά αρνήθηκε να προτείνει οποιονδήποτε υποψήφιο για την πρωθυπουργία κατά τις διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, στερώντας τη στήριξή του από τον επί χρόνια σύμμαχό του, πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η απόφαση ελήφθη αφού και οι δύο συνιστώσες του κόμματος, το οποίο διαθέτει επτά έδρες, έλαβαν εντολή από τους αντίστοιχους πνευματικούς ηγέτες τους να μη στηρίξουν κανέναν υποψήφιο. Πρόκειται για το Ντέγκελ ΧαΤορά, το οποίο εκπροσωπεί τους υπερορθόδοξους Εβραίους λιθουανικής παράδοσης και διαθέτει τέσσερις έδρες, και το Αγκουντάτ Γισραέλ, το οποίο εκπροσωπεί τους Χασιδικούς υπερορθόδοξους Εβραίους και κατέχει τρεις έδρες.
Η στάση του Ενωμένου Κόμματος Τορά δίνει σαφές προβάδισμα στον ηγέτη του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον τις συστάσεις 56 βουλευτών, μετά την απόφαση του Ράαμ να τον στηρίξει με τους οκτώ βουλευτές του. Ο Νετανιάχου περιορίζεται πλέον στις 46 συστάσεις, ενώ ο Χέρτσογκ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις προτού αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης.
Η εξέλιξη ακολουθεί δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με τα οποία το κόμμα εξέταζε το ενδεχόμενο να προσφέρει στήριξη σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, χωρίς να συμμετάσχει επισήμως σε αυτή. Μια τέτοια επιλογή θα σηματοδοτούσε ρήξη στη μακροχρόνια συμμαχία του με τον Νετανιάχου, καθώς οι υπερορθόδοξοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι επειδή ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη προωθήσει τη νομοθεσία που ζητούν εδώ και χρόνια για την κατοχύρωση της απαλλαγής των σπουδαστών των γεσίβα από τη στρατιωτική θητεία.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι εκπρόσωποι του Ενωμένου Κόμματος Τορά κατέστησαν σαφές ότι η στήριξή τους προς οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την ψήφιση νομοθεσίας που θα διατηρεί αυτές τις απαλλαγές.
Η απαίτηση αυτή αποτελεί σοβαρό εμπόδιο σε μια πιθανή συνεργασία με τον Άιζενκοτ και τον συνασπισμό του, οι οποίοι έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στράτευση των υπερορθόδοξων. Ωστόσο, ο Άιζενκοτ και άλλα στελέχη του μπλοκ του έχουν αποφύγει το τελευταίο διάστημα να αποκλείσουν κατηγορηματικά τη συνεργασία με τα Χαρεντί κόμματα.
Η απόφαση ελήφθη αφού και οι δύο συνιστώσες του κόμματος, το οποίο διαθέτει επτά έδρες, έλαβαν εντολή από τους αντίστοιχους πνευματικούς ηγέτες τους να μη στηρίξουν κανέναν υποψήφιο. Πρόκειται για το Ντέγκελ ΧαΤορά, το οποίο εκπροσωπεί τους υπερορθόδοξους Εβραίους λιθουανικής παράδοσης και διαθέτει τέσσερις έδρες, και το Αγκουντάτ Γισραέλ, το οποίο εκπροσωπεί τους Χασιδικούς υπερορθόδοξους Εβραίους και κατέχει τρεις έδρες.
Η στάση του Ενωμένου Κόμματος Τορά δίνει σαφές προβάδισμα στον ηγέτη του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον τις συστάσεις 56 βουλευτών, μετά την απόφαση του Ράαμ να τον στηρίξει με τους οκτώ βουλευτές του. Ο Νετανιάχου περιορίζεται πλέον στις 46 συστάσεις, ενώ ο Χέρτσογκ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις προτού αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης.
Η εξέλιξη ακολουθεί δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με τα οποία το κόμμα εξέταζε το ενδεχόμενο να προσφέρει στήριξη σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, χωρίς να συμμετάσχει επισήμως σε αυτή. Μια τέτοια επιλογή θα σηματοδοτούσε ρήξη στη μακροχρόνια συμμαχία του με τον Νετανιάχου, καθώς οι υπερορθόδοξοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι επειδή ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη προωθήσει τη νομοθεσία που ζητούν εδώ και χρόνια για την κατοχύρωση της απαλλαγής των σπουδαστών των γεσίβα από τη στρατιωτική θητεία.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι εκπρόσωποι του Ενωμένου Κόμματος Τορά κατέστησαν σαφές ότι η στήριξή τους προς οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την ψήφιση νομοθεσίας που θα διατηρεί αυτές τις απαλλαγές.
Η απαίτηση αυτή αποτελεί σοβαρό εμπόδιο σε μια πιθανή συνεργασία με τον Άιζενκοτ και τον συνασπισμό του, οι οποίοι έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στράτευση των υπερορθόδοξων. Ωστόσο, ο Άιζενκοτ και άλλα στελέχη του μπλοκ του έχουν αποφύγει το τελευταίο διάστημα να αποκλείσουν κατηγορηματικά τη συνεργασία με τα Χαρεντί κόμματα.
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