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Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα της Φλόριντα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα της Φλόριντα, δείτε βίντεο
Οι δύο τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη δύο τραυματίστηκαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου λίγο μετά τις 11:50 π.μ. (τοπική ώρα) το πρωί της Τετάρτης (4/11) στη θάλασσα νοτιοδυτικά του Key Biscayne, στη Φλόριντα.
Όπως αναφέρει το wsvn, σκάφη διάσωσης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου. Πλάνα από το ελικόπτερο του σταθμού κατέγραψαν ένα θύμα καλυμμένο με κίτρινο μουσαμά, το οποίο εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή.
Οι δύο τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.
Όπως αναφέρει το wsvn, σκάφη διάσωσης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου. Πλάνα από το ελικόπτερο του σταθμού κατέγραψαν ένα θύμα καλυμμένο με κίτρινο μουσαμά, το οποίο εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή.
Οι δύο τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.
BREAKING: A helicopter has reportedly crashed into Biscayne Bay, Florida, as search-and-rescue crews respond. https://t.co/BRfG4dApTb— Breaking911 (@Breaking911) November 4, 2026
Miami-Dade Fire Rescue responds to 'helicopter down' https://t.co/jUOx6H1xFD— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) November 4, 2026
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