Ψάχνει σε ποιον να... φορτώσει την εκλογική πανωλεθρία ο Τραμπ: Φουντώνουν οι φήμες για καρατόμηση του Χέγκσεθ

Σύμφωνα με το CBS News και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος συζητά με συνεργάτες και συμβούλους του το κατά πόσον ο υπουργός Πολέμου πρέπει να παραμείνει στη θέση του - Τα σενάρια παραπομπής και ο υποψήφιος αντικαταστάτης του





Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να συζητά με συνεργάτες και συμβούλους του το κατά πόσον ο πολιτικός επικεφαλής του Πενταγώνου πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ενώ μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών του ακούγεται ήδη το όνομα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.







Σύμφωνα με μία από τις πηγές του αμερικανικού δικτύου, ο ΝτεΣάντις θα μπορούσε να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης της υποψηφιότητάς του στη Γερουσία κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο και στη συνέχεια να αναλάβει το υπουργείο, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του ως κυβερνήτη, στις 5 Ιανουαρίου.



Η συγκεκριμένη επιλογή, πάντως, παραμένει σε επίπεδο σεναρίων, χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση ότι ο Τραμπ έχει καταλήξει σε υποψήφιο διάδοχο. Παράλληλα, ορισμένοι συνεργάτες του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι μέρος της ευθύνης για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να αποδοθεί και σε άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.







Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το πολιτικό κόστος



Ο Χέγκσεθ υπήρξε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της στρατιωτικής πολιτικής της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε εκτεταμένες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, από στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου έως την απομάκρυνση δεκάδων ανώτατων αξιωματικών.



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Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν απέτρεψε τη μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ενώ ορισμένοι επικριτές του υπουργού υποστηρίζουν ότι παρουσίαζε στον πρόεδρο μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα για την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.



Ρεπουμπλικανοί ζητούν την απομάκρυνσή του Η θέση του Χέγκσεθ δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στο Κογκρέσο, με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να αμφισβητούν ανοιχτά την παραμονή του στο Πεντάγωνο. Ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι ο υπουργός Πολέμου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο κατά την οποία θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις αποφάσεις του.



«Ο Χέγκσεθ θα κληθεί να λογοδοτήσει. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις για την άμυνα που χρειαζόμαστε» δήλωσε στο CBS News.



Το ενδεχόμενο αντικατάστασης του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ , φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ , στον απόηχο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, που έδωσαν στους Δημοκρατικούς την πλειοψηφία τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να συζητά με συνεργάτες και συμβούλους του το κατά πόσον ο πολιτικός επικεφαλής του Πενταγώνου πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ενώ μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών του ακούγεται ήδη το όνομα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.Παρά τις διεργασίες, πηγές διευκρινίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την αντικατάστασή του. Στο παρασκήνιο έχει αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο ανάληψης του υπουργείου από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.Σύμφωνα με μία από τις πηγές του αμερικανικού δικτύου, ο ΝτεΣάντις θα μπορούσε να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης της υποψηφιότητάς του στη Γερουσία κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο και στη συνέχεια να αναλάβει το υπουργείο, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του ως κυβερνήτη, στις 5 Ιανουαρίου.Η συγκεκριμένη επιλογή, πάντως, παραμένει σε επίπεδο σεναρίων, χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση ότι ο Τραμπ έχει καταλήξει σε υποψήφιο διάδοχο. Παράλληλα, ορισμένοι συνεργάτες του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι μέρος της ευθύνης για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να αποδοθεί και σε άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παροχή στρατιωτικών εισηγήσεων για τον πόλεμο στο Ιράν.Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το πολιτικό κόστος της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν . Οι μετεκλογικές έρευνες έδειξαν ότι η σύγκρουση λειτούργησε ως σημαντικός παράγοντας αποδυνάμωσης της εκλογικής απήχησης των Ρεπουμπλικανών, ενισχύοντας τις πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο για αλλαγή πορείας.Ο Χέγκσεθ υπήρξε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της στρατιωτικής πολιτικής της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε εκτεταμένες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, από στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου έως την απομάκρυνση δεκάδων ανώτατων αξιωματικών.Παράλληλα, υποστήριξε αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες για τη φυσική κατάσταση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατιωτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική αντοχή, στα πρότυπα σωματικής καταλληλότητας και στα επίπεδα τεστοστερόνης.Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν απέτρεψε τη μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ενώ ορισμένοι επικριτές του υπουργού υποστηρίζουν ότι παρουσίαζε στον πρόεδρο μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα για την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.Η θέση του Χέγκσεθ δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στο Κογκρέσο, με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να αμφισβητούν ανοιχτά την παραμονή του στο Πεντάγωνο. Ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι ο υπουργός Πολέμου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο κατά την οποία θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις αποφάσεις του.«Ο Χέγκσεθ θα κληθεί να λογοδοτήσει. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις για την άμυνα που χρειαζόμαστε» δήλωσε στο CBS News.

Η αντιπαράθεση συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν απειλήσει να μπλοκάρουν το αίτημα της κυβέρνησης για έκτακτη ενίσχυση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 70 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο ετήσιος προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το οικονομικό έτος 2027, την ώρα που οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.



Ο Τίλις είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επικύρωση του διορισμού του Χέγκσεθ τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο στη συνέχεια χαρακτήρισε την ψήφο του «τη μεγαλύτερη μεταμέλεια» της πολιτικής του σταδιοδρομίας.



Τον προηγούμενο μήνα είχε ζητήσει δημόσια από τον Τραμπ να απομακρύνει τον υπουργό Πολέμου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του στο X. «Δεν έχω δει ποτέ πιο ανίκανη διοίκηση των γενναίων ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας. Φοβάται την ικανότητα και καταφεύγει στην υποδαύλιση πολιτισμικών πολέμων, αντί να ασχολείται με σοβαρότητα με το ζωτικής σημασίας έργο της εθνικής μας άμυνας και την υγεία και την ευημερία του στρατιωτικού μας προσωπικού» ανέφερε.



Μιλώντας στο CBS News, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής πρόσθεσε ότι μετά τις εκλογές πρέπει να εξεταστεί αν ο Χέγκσεθ είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να παρουσιάσει τις αμυντικές ανάγκες της χώρας στο Κογκρέσο. Επισήμανε, μάλιστα, ότι οι νομοθέτες διαθέτουν μόλις 60 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.



Ανάλογη άποψη έχει εκφράσει και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια Τιμ Κέιν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο οποίος είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι μια αλλαγή στην ηγεσία του Πενταγώνου θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη διακομματικών συμφωνιών για τις αμυντικές δαπάνες.



Αντιμέτωπος με πρόταση παραπομπής ο Χέγκσεθ Πέρα από την πιθανότητα απομάκρυνσής του από τον Τραμπ, ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος και με το ενδεχόμενο διαδικασίας παραπομπής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.



Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο και ολοκληρώνει τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές, έχει καταθέσει οκτώ κατηγορίες σε βάρος του υπουργού Άμυνας από τις 15 Σεπτεμβρίου.



Ο Μάσι σχεδιάζει να επιδιώξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα, όταν το Κογκρέσο επιστρέψει στις εργασίες του.



Στο ψήφισμά του κατηγορεί τον Χέγκσεθ για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση του Κογκρέσου, για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χωρίς συνταγματική νομιμοποίηση και για διαταγές θανάτωσης υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική χωρίς προηγούμενη δικαστική διαδικασία.



«Οι συνταγματικές παραβιάσεις του υπουργού Χέγκσεθ εκτείνονται πέρα από τον παράνομο πόλεμο στο Ιράν» δήλωσε ο Μάσι και συνέχισε: «Καταχράται την εξουσία του αξιώματός του, για να αγνοεί τα ψηφίσματα του Κογκρέσου σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες, να απαγάγει ξένους ηγέτες και να εκφοβίζει επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ, προβαίνοντας σε αντίποινα εναντίον τους επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου».



Παρότι οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο και μπορούν να επιχειρήσουν να θέσουν την πρόταση στο αρχείο, ο Μάσι εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπερψήφισής της. «Υπάρχει μια αξιοπρεπής πιθανότητα να περάσει από τη Βουλή και νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε στίγμα στο ιστορικό του. Αν σκέφτεται να αποχωρήσει, τώρα θα ήταν μια καλή στιγμή να το κάνει» δήλωσε στην Washington Post.



Εν όψει της ανάληψης του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την κυβέρνηση Τραμπ. Ήδη, έχουν κατατεθεί από Δημοκρατικούς προτάσεις παραπομπής όχι μόνο εναντίον του Αμερικανού προέδρου, αλλά και κατά του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της υπουργού Παιδείας, Λίντα ΜακΜάχον.



Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν είχαν προχωρήσει όσο η Βουλή των Αντιπροσώπων ελεγχόταν από τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο αποτυπώνουν την κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζονται οι Δημοκρατικοί μετά την εκλογική τους επικράτηση.



Ο Άνταμ Σμιθ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, δήλωσε στην Washington Post ότι σκοπεύει να εξετάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, την πολιτικοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς στις συμβάσεις προμηθειών του Πενταγώνου.



Η αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών θα μπορούσε επομένως να μετατρέψει τις μέχρι σήμερα πολιτικές αντιπαραθέσεις για τον Χέγκσεθ σε εκτεταμένες έρευνες, με την κυβέρνηση να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα Κογκρέσο στο οποίο δεν θα διαθέτει την πλειοψηφία.



Παρά τις πληροφορίες για συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Χέγκσεθ, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να στηρίζει τον υπουργό Πολέμου. Απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα περί πιθανής αντικατάστασής του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Χέγκσεθ».



Στην ίδια ανακοίνωση υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, ενώ εξήρε τις προσπάθειες του Χέγκσεθ να ανατρέψει την έμφαση που, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, είχε δώσει το Πεντάγωνο επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν στις πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και στη λεγόμενη «woke ιδεολογία».



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε στην Washington Post ότι ο υπουργός δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Όπως ανέφερε, παρά τις απειλές για «προσχηματικά κυνήγια μαγισσών», ο Χέγκσεθ παραμένει «100% αφοσιωμένος» στην άσκηση των καθηκόντων του έως το τέλος της προεδρικής θητείας Τραμπ και στην προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας.



Ο Παρνέλ υποστήριξε επίσης ότι το υπουργείο έχει τηρήσει τη νομοθεσία και ότι ο επικεφαλής του δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε πολιτικούς που επιδιώκουν, όπως είπε, να αποκομίσουν κομματικά οφέλη ή να ξεκινήσουν αβάσιμες έρευνες, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρανομία.



Την υπεράσπιση του Χέγκσεθ ανέλαβε και η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, η οποία τον χαρακτήρισε «μεταρρυθμιστικό ηγέτη», που έχει αποκαταστήσει τα στρατιωτικά πρότυπα. «Ολόκληρο το υπουργείο είναι ενωμένο πίσω από το όραμα του υπουργού και θα συνεχίσει να εργάζεται για να θέτει πρώτα τους μαχητές μας και την Αμερική» δήλωσε στην USA Today.



Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε υπερασπιστεί δημόσια τον υπουργό Πολέμου στις 28 Οκτωβρίου, απορρίπτοντας τις επικρίσεις και τις απειλές παραπομπής του. «Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο» είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους. «Το μόνο που κάνουν, είναι να μιλούν για παραπομπή των πάντων. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ένας σπουδαίος πολεμιστής. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στη δουλειά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολλοί άνθρωποι συμφωνούν με αυτό».



Ωστόσο, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών και την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου, οι πολιτικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά...