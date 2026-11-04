«Η νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό

«Είναι μια απόδειξη ότι στη δημοκρατία, ο λαός είναι αυτός που γράφει τη δική του ιστορία και ότι κανείς, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν μπορούν να το κάνουν στη θέση του», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ