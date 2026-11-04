«Η νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό
ΚΟΣΜΟΣ
Ζαν-Νοέλ Μπαρό ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Δημοκρατικοί Ρεπουμπλακάνοι

«Η νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό

«Είναι μια απόδειξη ότι στη δημοκρατία, ο λαός είναι αυτός που γράφει τη δική του ιστορία και ότι κανείς, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν μπορούν να το κάνουν στη θέση του», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ

«Η νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό
Η ευρεία νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία χαρακτηρίστηκε από το «απόλυτο ρεκόρ» συμμετοχής, και η αναγνώριση της ήττας των Ρεπουμπλικάνων από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι «ένα εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ούτε αμφισβητήσιμα ούτε αμφισβητούμενα. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε την εξαιρετικά καλή επίδοση των Δημοκρατικών υποψηφίων. Αυτό είναι επομένως ένα πολύ καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε ο Μπαρό κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης υποβολής ερωτήσεων στην Εθνοσυνέλευση.

«Είναι επίσης μια απόδειξη ότι στη δημοκρατία, ο λαός είναι αυτός που γράφει τη δική του ιστορία και ότι κανείς, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν μπορούν να το κάνουν στη θέση του», πρόσθεσε ο Μπαρό.



Ο υπουργός προειδοποίησε ωστόσο για τον πειρασμό να υπάρξει παρέκκλιση «από την επείγουσα και ζωτικής σημασίας ανάγκη, να εγγυηθούμε την εθνική μας ανεξαρτησία, την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής Ευρώπης, πιο ευημερούσας και πιο δημοκρατικής, ανεξαρτήτως των επιλογών που γίνονται πέραν του Ατλαντικού».

Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν εδώ και καιρό αναπροσανατολίσει «τις προτεραιότητές τους από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό, και είναι καιρός τώρα που προειδοποιούν την Ευρώπη ότι πλέον ήρθε η ώρα να αναλάβει η ίδια την ευθύνη της».

«Λοιπόν ας επιταχύνουμε για να κάνουμε την Ευρώπη μια δημοκρατική υπερδύναμη που να είναι ικανή να αντιστέκεται στην τεχνολογική πίεση, στην εμπορική πίεση, στη στρατιωτική πίεση των νέων αυτοκρατοριών και που ανοίγει έναν τρίτο δρόμο στον οποίο θα συρρεύσει η συντριπτική πλειονότητα των λαών του κόσμου που, όπως ο γαλλικός λαός, δεν θέλουν να είναι υποτελείς κανενός και σκοπεύουν να παραμείνουν ελεύθεροι», τόνισε.

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Ο Δημοκρατικοί επέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ και στο Ρεπουμπλικανικό του κόμμα ιστορική ήττα ανακτώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

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