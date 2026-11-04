Το Μαυροβούνιο ένα βήμα πριν από την ΕΕ, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026 βλέπει η Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Μαυροβούνιο ένα βήμα πριν από την ΕΕ, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026 βλέπει η Κομισιόν

Στην αξιολόγησή της για την πρόοδο της Αλβανίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι «απαιτείται διακομματική συνεργασία καθώς και συμπεριληπτικός και εποικοδομητικός διάλογος στο Κοινοβούλιο και με την κοινωνία των πολιτών»

Το Μαυροβούνιο ένα βήμα πριν από την ΕΕ, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026 βλέπει η Κομισιόν
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο έως το τέλος του τρέχοντος έτους και να υπογράψει με τη χώρα συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ ακόμη και τον Ιούνιο του 2027, τόνισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Για πρώτη φορά από το 2011, όταν η ΕΕ ολοκλήρωσε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία, η ΕΕ βρίσκεται σε θέση να ολοκληρώσει σύντομα τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με μια άλλη υποψήφια χώρα, το Μαυροβούνιο», επεσήμανε η Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για την πολιτική διεύρυνσης.

«Αυτό αποτελεί απόδειξη των συνεχών προσπαθειών του Μαυροβουνίου να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή του πορεία και να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε η ένταξη στην ΕΕ να γίνει πραγματικότητα», υπογραμμίζεται, προσθέτοντας ότι «εκτιμά πως οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα μπορούσαν, ρεαλιστικά, να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026».

Το Μαυροβούνιο, με πληθυσμό μόλις 630.000 κατοίκων, στοχεύει να γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ το 2028. Η ένταξη στην Ένωση προϋποθέτει την επικύρωση της συνθήκης προσχώρησης από όλα τα 27 κράτη-μέλη.

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα είναι ουσιώδες το Μαυροβούνιο να παραμείνει σταθερά προσηλωμένο στην ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την ένταξη στην ΕΕ, στη διατήρηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί και στη διασφάλιση συνεχούς διακομματικής στήριξης για την ευρωπαϊκή του πορεία», ανέφερε η Επιτροπή.

Η ΕΕ θεωρεί το Μαυροβούνιο ως την υποψήφια χώρα που βρίσκεται πιο κοντά στην ένταξη, με την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία να ακολουθούν.

Στην αξιολόγησή της για την πρόοδο της Αλβανίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι «απαιτείται διακομματική συνεργασία καθώς και συμπεριληπτικός και εποικοδομητικός διάλογος στο Κοινοβούλιο και με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στις βασικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ - ιδίως υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων, οι οποίες αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τη μετάβασή της στη δημοκρατία».

«Η Αλβανία πρέπει να συνεχίσει την υιοθέτηση καίριων μεταρρυθμίσεων ώστε να εκπληρώσει τα κριτήρια ολοκλήρωσης σε όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου η Αλβανία να επιτύχει τον φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο της για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2027», πρόσθεσε.
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