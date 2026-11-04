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Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Πατέρας σκότωσε τον 8χρονο γιο, την 6χρονη κόρη και αυτοκτόνησε
Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Πατέρας σκότωσε τον 8χρονο γιο, την 6χρονη κόρη και αυτοκτόνησε
Ο 42χρονος έριξε τα παιδιά από κτήριο - Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει σημαντικό ψυχικό τραύμα στην κοινότητα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν
Συγκλονισμένη είναι η Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ από τη δολοφονία δύο παιδιών από τον πατέρα τους που αφού τα έριξε στο κενό από κτήριο αυτοκτόνησε.
Ο 42χρονος Πάτρικ Λιντς, ο 8χρονος Τζέιμς και η 6χρονη Καρολάιν βρέθηκαν νεκροί μπροστά από ένα κτήριο στάθμευσης στο Μάουντ Λέμπανον του Πίτσμπουργκ, Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά, σύμφωνα με την New York Post.
«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί δολοφονία-αυτοχειρία», επιβεβαίωσε το αστυνομικό τμήμα της κομητείας. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον Πάτρικ Λιντς να σκοτώσει τα παιδιά του και να βάλει τέλος στη ζωή του.
«Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει σημαντικό ψυχικό τραύμα στην κοινότητα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν. «Όλοι στην κοινότητα θα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας», συμπλήρωσε.
Η σχολική περιφέρεια του Μαουντ Λέμπανον ανακοίνωσε ότι δύο από τα δημοτικά σχολεία της θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη. Οι μαθητές άλλων σχολείων της περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι τους, ενώ η απουσία τους θα θεωρηθεί δικαιολογημένη. Θα είναι επίσης διαθέσιμοι σχολικοί σύμβουλοι, ανέφερε η περιφέρεια.
Ο 42χρονος Πάτρικ Λιντς, ο 8χρονος Τζέιμς και η 6χρονη Καρολάιν βρέθηκαν νεκροί μπροστά από ένα κτήριο στάθμευσης στο Μάουντ Λέμπανον του Πίτσμπουργκ, Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά, σύμφωνα με την New York Post.
«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί δολοφονία-αυτοχειρία», επιβεβαίωσε το αστυνομικό τμήμα της κομητείας. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον Πάτρικ Λιντς να σκοτώσει τα παιδιά του και να βάλει τέλος στη ζωή του.
«Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει σημαντικό ψυχικό τραύμα στην κοινότητα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν. «Όλοι στην κοινότητα θα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας», συμπλήρωσε.
Η σχολική περιφέρεια του Μαουντ Λέμπανον ανακοίνωσε ότι δύο από τα δημοτικά σχολεία της θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη. Οι μαθητές άλλων σχολείων της περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι τους, ενώ η απουσία τους θα θεωρηθεί δικαιολογημένη. Θα είναι επίσης διαθέσιμοι σχολικοί σύμβουλοι, ανέφερε η περιφέρεια.
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