Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Πατέρας σκότωσε τον 8χρονο γιο, την 6χρονη κόρη και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
Πενσιλβάνια Δολοφονία Αυτοκτονία Παιδιά

Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Πατέρας σκότωσε τον 8χρονο γιο, την 6χρονη κόρη και αυτοκτόνησε

Ο 42χρονος έριξε τα παιδιά από κτήριο - Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει σημαντικό ψυχικό τραύμα στην κοινότητα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν

Τραγωδία στην Πενσιλβάνια: Πατέρας σκότωσε τον 8χρονο γιο, την 6χρονη κόρη και αυτοκτόνησε
Συγκλονισμένη είναι η Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ από τη δολοφονία δύο παιδιών από τον πατέρα τους που αφού τα έριξε στο κενό από κτήριο αυτοκτόνησε.

Ο 42χρονος Πάτρικ Λιντς, ο 8χρονος Τζέιμς και η 6χρονη Καρολάιν βρέθηκαν νεκροί μπροστά από ένα κτήριο στάθμευσης στο Μάουντ Λέμπανον του Πίτσμπουργκ, Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά, σύμφωνα με την New York Post.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί δολοφονία-αυτοχειρία», επιβεβαίωσε το αστυνομικό τμήμα της κομητείας. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον Πάτρικ Λιντς να σκοτώσει τα παιδιά του και να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει σημαντικό ψυχικό τραύμα στην κοινότητα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν. «Όλοι στην κοινότητα θα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας», συμπλήρωσε.

Η σχολική περιφέρεια του Μαουντ Λέμπανον ανακοίνωσε ότι δύο από τα δημοτικά σχολεία της θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη. Οι μαθητές άλλων σχολείων της περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι τους, ενώ η απουσία τους θα θεωρηθεί δικαιολογημένη. Θα είναι επίσης διαθέσιμοι σχολικοί σύμβουλοι, ανέφερε η περιφέρεια.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης