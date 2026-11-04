Πορτογαλία: Ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη έστησαν σκηνές σε Λισαβόνα και Πόρτο παρά τις πολλαπλές απομακρύνσεις από την αστυνομία

Ο πρωθυπουργός Μοντενέγκρο, επέμεινε στη βούλησή του για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης ώστε να εγκριθεί το σχέδιο μεταρρύθμισης που θα επισπεύδει τις εξώσεις ενοικιαστών - Η απόσυρση αυτού του σχεδίου είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των ακτιβιστών