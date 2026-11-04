Επανεξελέγη στο Ιλινόι ο Αλέξης Γιαννούλιας: Από τα Σφακιά στην πολιτική σκηνή του Σικάγο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ενδιάμεσες εκλογές

Επανεξελέγη στο Ιλινόι ο Αλέξης Γιαννούλιας: Από τα Σφακιά στην πολιτική σκηνή του Σικάγο

Ο Γιαννούλιας συγκέντρωσε 64,3% των ψήφων, έναντι 35,7% της αντιπάλου του, εξασφαλίζοντας μια νέα τετραετή θητεία στη θέση του Πολιτειακού Γραμματέα (Secretary of State)

Επανεξελέγη στο Ιλινόι ο Αλέξης Γιαννούλιας: Από τα Σφακιά στην πολιτική σκηνή του Σικάγο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ακόμη εκλογική επιτυχία κατέγραψε ο Δημοκρατικός Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός με τις ρίζες στα Σφακιά Χανίων, καθώς εξασφάλισε την επανεκλογή του στη θέση του Πολιτειακού Γραμματέα (Secretary of State) του Ιλινόι, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του, Νταϊάν Χάρις, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το NBC News, ο Γιαννούλιας συγκέντρωσε 64,3% των ψήφων, έναντι 35,7% της αντιπάλου του, εξασφαλίζοντας μια νέα τετραετή θητεία στο αξίωμα που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2023.

Από το Ιλινόι στη διεκδίκηση της δημαρχίας του Σικάγο

Η επανεκλογή του στη θέση του Secretary of State δεν είναι η μόνη εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει ο Γιαννούλιας. Έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο, με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες για τις 23 Φεβρουαρίου 2027.

Η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει συγκεντρώσει σημαντική οικονομική υποστήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία και συγκαταλέγεται στα πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην κούρσα για τη διοίκηση της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο Γιαννούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αγωνίστηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα με τη φανέλα του Πανιωνίου, την περίοδο 1998-1999. Το 2006 εξελέγη πολιτειακός ταμίας του Ιλινόι, ενώ το 2010 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία μια έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2022 εξελέγη Secretary of State, αξίωμα στο οποίο ανανέωσε πλέον τη θητεία του.
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης