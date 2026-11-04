Ο Κρις Πάππας γράφει ιστορία: Πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής μετά από 14 χρόνια και πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας στη Γερουσία
Ο 46χρονος με καταγωγή από την Ελασσόνα επικράτησε του Τζον Σουνούνου στο Νιου Χαμσάιρ, παρά την υποστήριξη του Τραμπ στον αντίπαλό του - Ο πόλεμος που δέχτηκε από Δημοκρατικούς για τις σχέσεις του με το εβραϊκό λόμπι και η σημασία της εκλογής του για την Ελλάδα
Τούτο γιατί η χθεσινή νίκη και εκλογή του, με 56,3% στις 06.30 π.μ. ώρα Ελλάδος, είναι ιστορικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την επάνοδο της ομογενειακής εκπροσώπησης στο υψηλότερο επίπεδο της αμερικανικής νομοθετικής εξουσίας μετά από απουσία 14 χρόνων.
Η Ρεπουμπλικανή Ολύμπια Σνόου, ήταν η τελευταία εκπρόσωπος της ελληνοαμερικανικής ομογένειας στην Γερουσία, με τρεις πλήρεις εξαετείς θητείες (1995-2013) και αφού είχε προηγουμένως θητεύσει και 16 χρόνια ως βουλευτίνα, όλες οι εκλογικές της επιτυχίες στην Πολιτεία του Μέιν.
Για ένα διάστημα μάλιστα (1995-2007) η θητεία της Σνόου στη Γερουσία συνέπεσε με εκείνη του Πολ Σαρμπάνη, των Δημοκρατικών, που ήταν Γερουσιαστής για 30 χρόνια, μεταξύ 1977-2007.
Συγκροτώντας έτσι, ένα πολύ δυναμικό δίδυμο υπεράσπισης των ελληνικών θέσεων και των εθνικών μας θεμάτων στο κορυφαίο αμερικανικό νομοθετικό σώμα σε εποχές δύσκολες όπως η κρίση των Ιμίων και η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο ο Πάππας δεν είναι μόνο ο πρώτος Ελληνοαμερικανός Γερουσιαστής μετά από 14 χρόνια. Είναι και ο πρώτος άνδρας γκέι στην ιστορία της Αμερικανικής Γερουσίας, καθώς μέχρι τώρα υπήρχαν περιπτώσεις γκέι Γερουσιαστών, αλλά μόνο γυναικών. Στο παρελθόν ήταν εξάλλου ο πρώτος βουλευτής στην ιστορία του Νιού Χαμσάιρ που παραδέχτηκε δημόσια ότι είναι γκέι.
Chris Pappas makes history as first openly gay male senator after defeating John Sununu in New Hampshire https://t.co/rCNYwq9bCu pic.twitter.com/sn5mTfU1AW— New York Post (@nypost) November 4, 2026
Καλύπτει ένα μεγάλο κενόΟ 46χρονος, Ελληνορθόδοξος Κρις Πάππας, -γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιού Χάμσαϊρ, όπου ζει με τον σύζυγό του Βαν Μπέντλεϊ-, έρχεται τώρα να καλύψει ένα πολύχρονο μεγάλο κενό εκπροσώπησης στη Γερουσία και μάλιστα σε μια συγκυρία ιδιαίτερα λεπτή για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Καθώς μπορεί οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να είναι στο μακράν ικανοποιητικότερο σημείο της ιστορίας τους, ωστόσο η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή μας εντείνεται, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της έντασης και προκαλώντας κινδύνους αποσταθεροποίησης με μια σειρά από προκλητικές κινήσεις («Γαλάζια Πατρίδα», παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, συνεχείς απαράδεκτες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο, απειλές κατά της Κύπρου κ.α.).
Ο ίδιος έχει στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, δίνει το παρών συχνά σε εκδηλώσεις της, όπως και με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ.
Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, όντας και συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων (Congressional Hellenic Caucus) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζί με τον Ρεπουμπλικάνο Γκας Μπιλιράκη.
Από κοινού οι δυο συμπρόεδροι, μαζί και με τις συναδέλφους τους βουλευτίνες Ντίνα Τάιτους (Νεβάδα, Δημοκρατική) και Νικόλ Μαλλιωτάκη (Νέα Υόρκη, Ρεπουμπλικανή) προώθησαν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής διακομματικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, που προέβλεπε την πενταετή παράταση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.
Σε άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες του εντάσσονται η διακομματική επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, εναντίον της πιθανότητας πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία, τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και η καταδίκη τον Μάρτιο του 2026 «της παράνομης ανάπτυξης τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, ως απειλή για την κυριαρχία της Κύπρου και συμβολή στην αποσταθεροποίηση ενός από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ και ολόκληρης της περιοχής».
Thank you, New Hampshire. pic.twitter.com/AIIfpYj2IS— Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026
Γιατί έκανε το μεγάλο βήμαΟι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώθηκαν χθες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Τόσο σε ό,τι αφορά το γενικότερο ρεύμα εναντίον του Τραμπ, όσο και ειδικότερα για την νίκη του Πάππας στη διεκδίκηση μιας έδρας για τη Γερουσία στο Νιού Χαμσάιρ.
Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας ο Πάππας είχε ισχυρό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του Τζον Σουνούνου, το διατήρησε μέχρι τέλους και το επιβεβαίωσε τελικά στην κάλπη.
«Θέτω υποψηφιότητα για τη Γερουσία γιατί η οικονομία, η δημοκρατία και ο τρόπος ζωής μας διακυβεύονται. Το Νιου Χαμσάιρ αξίζει έναν Γερουσιαστή βαθιά συνδεδεμένο με τον λαό, τα μέρη και τις αξίες της Πολιτείας», δήλωσε ο Πάππας όταν τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του, απόφαση που προέκυψε όταν η για 18 χρόνια (3 θητείες) Γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τζιν Σαχίν, -στην οποία ο ίδιος εργάστηκε ως πολιτικός συνεργάτης στο παρελθόν-, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει.
«Όπως η γερουσιαστής Σαχίν, θα βάζω πάντα το Νιου Χαμσάιρ πρώτο. Μπορείτε να βασίζεστε σε εμένα για να ηγηθώ της μάχης ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση, τους μεγιστάνες που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και τους ακραίους πολιτικούς που απειλούν το μέλλον μας και την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το Νιου Χαμσάιρ», ανέφερε επίσης ο Κρις Πάππας στο πρώτο προεκλογικό μήνυμά του.
Chris Pappas (D) defeated John E. Sununu (R) in New Hampshire's Senate race, keeping the seat in Democratic hands.— The Washington Post (@washingtonpost) November 4, 2026
Pappas, the first openly gay man elected to the U.S. Senate, called the results a “wake-up call for billionaires.” https://t.co/tJxaHBrGDT pic.twitter.com/OSHIPfyME6
Οι πρώτες τέσσερις νίκεςΕξαρχής ήταν το μεγάλο φαβορί, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Πολιτεία. Σε ηλικία μόλις 22 ετών εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χαμσάιρ, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε σε σειρά πολιτειακών και τοπικών αξιωμάτων.
Στη συνέχεια εξελέγη ομοσπονδιακός βουλευτής, εκπροσωπώντας την 1η εκλογική περιφέρεια της Πολιτείας, από το 2018 και για 4 συνεχείς φορές έκτοτε, κερδίζοντας κατά κράτος τον εκάστοτε Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του. Τέσσερις ήταν και οι άτυχοι.
Στις εκλογές του 2018, κέρδισε τον Έντι Έντουαρντς με 53,6% έναντι 45%, του 2020 τον Μάτ Μάουερς με 51,3% έναντι 46,2%, του 2022 την Κάρολαϊν Λέβιτ με 54,0% έναντι 45,9%. Και στις τελευταίες του 2024, τον Ράσελ Πρέσκοτ επίσης με 54,0% έναντι 45,9%, συγκεντρώνοντας 218.577 ψήφους έναντι 185.936 του αντιπάλου του.
Έτσι, αρχικά, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στην εσωκομματική κούρσα των Δημοκρατικών, στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου συνέτριψε την γιατρό και πρόεδρο ανθρωπιστικών οργανώσεων Καρίσμα Μανζούρ με 64,6% (60.119 ψήφοι) έναντι 33,2% (30.942 ψήφοι), ενώ τρεις ακόμα υποψήφιοι πήραν κάτω από το 1% των ψήφων.
Η ευρεία αυτή νίκη ωστόσο, είχε ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω εκλογική δυναμική που ανέπτυξε, καθώς είχε λάβει έντονο ιδεολογικό χρώμα. Ο Πάππας εκπροσωπούσε εντός του Δημοκρατικού Κόμματος την μετριοπαθέστερη πλευρά, ενώ η Μανζούρ την πιο ριζοσπαστική.
Ο «εμφύλιος» στους Δημοκρατικούς
Η εσωτερική αυτή σύγκρουση ήταν τόσο έντονη, απηχώντας τον ιδιότυπο ιδεολογικό και πολιτικό εμφύλιο που εξελίχθηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο στις τάξεις των Δημοκρατικών, με τον Πάππας να δέχεται σφοδρή κριτική και επιθέσεις από επίλεκτα στελέχη της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, όπως ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, η βουλευτής Αλεσάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, ακόμα και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, για τις σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις που έχει λάβει από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New Hampshire Journal, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC), ο Πάππας είχε λάβει κατά την ομοσπονδιακή πολιτική του πορεία περίπου 689.000 δολάρια σε άμεσες και στοχευμένες εισφορές από την American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) και συνδεδεμένες οργανώσεις.
Φαίνεται όμως, ότι αυτές οι επιθέσεις ενίσχυσαν το μετριοπαθές προφίλ του, διευκολύνοντας τη διείσδυσή του και στο κοινό των Ρεπουμπλικάνων.
Ο Πάππας πάντως, έδωσε πλήρεις εξηγήσεις για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, υπογραμμίζοντας ότι στηρίχθηκε σε 200.000 μεμονωμένους δωρητές, χωρίς να δεχθεί χρηματοδότηση από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων (corporate PACs).
Στην επινίκια συγκέντρωσή του χθες, ευχαρίστησε την επικεφαλής της εκστρατείας του, Ρέιτσελ Πέτρι, καθώς και την Μπεθ Κάφιφ και τους οργανωτές της ομάδας Organizing for New Hampshire για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων, αλλά και τα εργατικά συνδικάτα που στάθηκαν στο πλευρό του και στήριξαν την υποψηφιότητά του.
I’m in.— Chris Pappas (@ChrisPappasNH) April 3, 2025
Today I’m announcing my campaign for U.S. Senate because New Hampshire needs a fighter who gets things done.
Let’s do this. pic.twitter.com/bAyE5u4LSk
Το ξεκίνημαΟ Κρις Πάππας προέρχεται από οικογένεια Ελλήνων μεταναστών, με απώτερη καταγωγή από το ορεινό χωριό Λιβάδι της Ελασσόνας.
Φοίτησε σε δημόσια σχολεία, κάτι για το οποίο υπερηφανεύεται και τελείωσε το 1998 το Manchester Central High School. Στη συνέχεια σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ, απ’ όπου αποφοίτησε το 2022.
Η οικογένεια Πάππας κατέχει το Puritan Backroom, ιστορικό οικογενειακό εστιατόριο με διαδρομή πάνω από έναν αιώνα στο Μάντσεστερ και που αποτελεί τοπικό σημείο αναφοράς μιας πόλης, με πληθυσμό 115.000 κατοίκους. Ο ίδιος εργάστηκε σε αυτό από την εποχή που ήταν μαθητής ακόμα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για τη ζωή.
Πώς αυτοσυστήνεται στην ιστοσελίδα του; «Ο Κρις δεν είναι ο τυπικός Δημοκρατικός πολιτικός, είναι ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, περήφανος απόφοιτος δημόσιων σχολείων και κάτοικος του Μάντσεστερ εφ' όρου ζωής. Κατανοεί την αξία της προσφοράς υπηρεσιών, της επένδυσης στους ανθρώπους και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές μας.
Ο Κρις Πάππας ξέρει τι σημαίνει να υπηρετείς, επειδή το έχει κάνει σε όλη του τη ζωή. Απόγονος Ελλήνων μεταναστών, πριν από το Κογκρέσο, ο Κρις διηύθυνε την 108χρονη, ιστορική επιχείρηση εστιατορίων της οικογένειάς του στο Μάντσεστερ, συνεργαζόμενος πλάι-πλάι με το προσωπικό και εξυπηρετώντας γενιές κατοίκων του Granite Stater. Έφερε την ίδια εργασιακή ηθική στην πολιτική όταν είδε ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε για τους απλούς ανθρώπους.
Από το 2018, ο Κρις κατέχει μία από τις πιο ανταγωνιστικές έδρες στο Κογκρέσο της χώρας, εστιάζοντας στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Έχει αναλάβει δύσκολες μάχες: πιέζοντας για μειώσεις φόρων για εργαζόμενες οικογένειες και μικρές επιχειρήσεις, καταπολεμώντας τις εταιρείες-αρπακτικά που στοχεύουν βετεράνους και μολύνουν το νερό μας, και αντιστεκόμενος στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων. Έχει κερδίσει τη φήμη ενός ρεαλιστή λύτη προβλημάτων που βάζει τους ανθρώπους πάνω απ' όλα και δεν υποχωρεί ποτέ από μια μάχη.
Στην Ουάσιγκτον, είναι γνωστός ως κάποιος που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και κάνει ό,τι χρειάζεται για να κάνει τη διαφορά. Στη Γερουσία θα συνεχίσει να αντιτίθεται στους πολιτικούς εξτρεμιστές και τα ειδικά συμφέροντα που απειλούν τη δημοκρατία μας, την οικονομία μας και τον τρόπο ζωής μας…».
Κόντρα σε ένα «πολιτικό τζάκι» και τον ίδιο τον ΤραμπΗ αναμέτρηση με τον 62χρονο Τζον Σουνούνου, που θήτευσε στη Γερουσία μεταξύ 2003-2009, ενώ εκπροσωπεί ένα παραδοσιακό «πολιτικό τζάκι» στο Νιου Χαμσάιρ, καθώς ο πατέρας του, επίσης Τζον Σουνούνου είχε διατελέσει προσωπάρχης του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου στο Λευκό Οίκο, καθώς και κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ, ενώ και ο αδερφός του Κρις έχει διατελέσει επίσης κυβερνήτης στην ίδια Πολιτεία, ήταν πολύ σκληρή.
Το σημαντικότερο είναι ότι ο Λευκός Οίκος και ο Τραμπ προσωπικά έδωσαν σκληρή μάχη για να κερδίσει ο Σουνούνου. Ο Τραμπ είχε «κυκλώσει» εδώ και πολλούς μήνες το Νιου Χαμσάιρ ως μια Πολιτεία που θα μπορούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι να ανακτήσουν μια έδρα στη Γερουσία, μετά την αποχώρηση της ανίκητης Σαχίν.
Στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε γράψει: “Ο John Sununu έχει την Πλήρη και Ολοκληρωτική μου Υποστήριξη”. Αλλά λογάριασε χωρίς τον Πάππας.
Όπως σημείωναν τα πολιτειακά ΜΜΕ για την προεκλογική ατζέντα του Ελληνοαμερικανού υποψήφιου Γερουσιαστή, «ο Πάππας κατεβαίνει ως υπέρμαχος της μεσαίας τάξης, εστιάζοντας στη μείωση του κόστους ζωής, στην υποστήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και στην προστασία του Medicaid και της Κοινωνικής Ασφάλισης».
Εκτιμούσαν δε, ότι, «διαθέτοντας ένα ισχυρό ιστορικό στην υποστήριξη των βετεράνων, της θεραπείας απέναντι στην κατάχρηση ουσιών, της στέγασης και της κυβερνητικής λογοδοσίας, ο Πάππας είναι ένας αποδεδειγμένα μαχητής που αναδεικνύεται νικητής στην Πολιτεία».
Το ντιμπέιτ της 28ης ΟκτωβρίουΣτο τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ που είχε με τον Σουνούνου, που διοργάνωσε το WMUR, τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου, ο Πάππας επιχείρησε να ταυτίσει τον αντίπαλό του με τον Τραμπ, εστιάζοντας στον πόλεμο με το Ιράν, τους δασμούς και την ακρίβεια. Αντίθετα, ο Σουνούνου αμφισβήτησε το νομοθετικό έργο του ομογενούς βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι στα οκτώ χρόνια παρουσίας του στο Κογκρέσο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντιπαράθεσή τους για το συνταξιοδοτικό σύστημα Social Security. Ο Πάππας κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι είχε προωθήσει την ιδιωτικοποίησή του κατά την προηγούμενη θητεία του στη Γερουσία.
«Η πρότασή του το 2005 θα έβγαζε ανθρώπους από το σύστημα, μειώνοντας όσους συνεισφέρουν για τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων», υποστήριξε. Ο Σουνούνου απέρριψε τις αιτιάσεις, επιμένοντας ότι η πρότασή του διασφάλιζε ένα εγγυημένο ελάχιστο επίδομα.
Σύμφωνα με τη NH Journal, οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν επίσης για την εξωτερική πολιτική, την υγειονομική περίθαλψη και τη φορολογία. Ο Πάππας ζήτησε μια «νέα γενιά ηγεσίας», προσθέτοντας ότι «… η αποστολή του Σουνούνου στην Ουάσιγκτον θα βοηθούσε μόνο την ατζέντα του Τραμπ. Προσθέτει δασμούς.
Μειώνει την υγειονομική περίθαλψη. Αυξάνει τις τιμές της βενζίνης μας. Μας οδηγεί σε πόλεμο σε μέρη όπου δεν ανήκουμε, είπε ο Πάππας. «Ο Τζον Σουνούνου θα είναι άλλη μια ψήφος για μια ατζέντα που κάνει τις ζωές των οικογενειών του Νιου Χάμσαϊρ να δυσκολεύουν».
Η τηλεμαχία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Πάππας διέθετε ισχυρό προβάδισμα, 7 μονάδων, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης και της YouGov, και έξι σύμφωνα με γκάλοπ της Rasmussen Reports. Οι χθεσινές κάλπες ενδυνάμωσαν περαιτέρω το ασφαλές προβάδισμα του Πάππας, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του.
Είναι φανερό ότι στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι του Νιου Χαμσάιρ τοποθετήθηκαν με βάση την τσέπη τους και την ανασφάλεια για το μέλλον λόγω της ακρίβειας και της γενικότερα κακής πορείας της οικονομίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο.
I’m fighting to overturn Citizens United and get dark money out of our politics.— Chris Pappas (@ChrisPappasNH) October 29, 2026
My opponent wants to maintain the status quo because his campaign is propped up by millions of dark money dollars. pic.twitter.com/is7VTQ3DAM
Ελληνοαμερικανός και ο ΣουνούνουΤο εκπληκτικό είναι ότι και ο Σουνούνου έχει μακρινές ελληνικές ρίζες. Η προγιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του πατέρα του, ήταν Ελληνίδα. Ενώ, αν και η οικογένεια του παππού του από τον πατέρα του είχε λιβανέζικη καταγωγή, όλα τα μέλη της ανήκαν στις Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ιερουσαλήμ και της Βηρυτού.
Λόγω αυτής της διπλής κληρονομιάς, όλα τα μέλη της οικογένειας Σουνούνου αναγνωρίζονται και ως μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
Όμως σε αντίθεση με τον Κρις Πάππας, που πρωτοπορεί σταθερά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, οι Σουνούνου δεν έχουν να επιδείξουν έστω μια ανάλογη πρωτοβουλία.
Η δέσμευση«Ο αγώνας που ξεκινήσαμε σε αυτή την αίθουσα και μεταφέραμε σε κάθε γωνιά του Νιου Χαμσάιρ κατευθύνεται τώρα στην Ουάσιγκτον, για να επαναφέρουμε την Πολιτεία μας και τη χώρα μας στη σωστή πορεία για το μέλλον. Είναι νίκη όλων μας απέναντι στο καθεστώς που μας βλάπτει όλους το ίδιο», ανέφερε μεταξύ άλλων στους ενθουσιώδεις οπαδούς του ο Κρις Πάππας, στην επινίκια συγκέντρωση τους μετά τα νικηφόρα αποτελέσματα.
«Τα αποψινά αποτελέσματα αποτελούν ένα καμπανάκι αφύπνισης για τα εταιρικά ειδικά συμφέροντα και τους δισεκατομμυριούχους που έχουν χειραγωγήσει την οικονομία, για τους δειλούς στο Κογκρέσο που επέτρεψαν περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, δασμούς και πολέμους, αλλά και για τον ανίκανο πρόεδρο που δεν μπαίνει καν στον κόπο να ενδιαφερθεί για το πώς πλήττονται και πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι», δήλωσε επίσης. Και δεσμεύτηκε για το μέλλον: «Απόψε οι ψηφοφόροι απέδειξαν ότι ζητάμε αλλαγή στην κατεύθυνση και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ με ό,τι χρειάζεται για αυτή την αλλαγή. Εδώ στο Νιου Χαμσάιρ ξέρουμε πόσο μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε»...
Η επόμενη σκηνή την Πρωτοχρονιά, στην ανάληψη των καθηκόντων του ως Γερουσιαστή…
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