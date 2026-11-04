Ο Κρις Πάππας γράφει ιστορία: Πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής μετά από 14 χρόνια και πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας στη Γερουσία

Ο 46χρονος με καταγωγή από την Ελασσόνα επικράτησε του Τζον Σουνούνου στο Νιου Χαμσάιρ, παρά την υποστήριξη του Τραμπ στον αντίπαλό του - Ο πόλεμος που δέχτηκε από Δημοκρατικούς για τις σχέσεις του με το εβραϊκό λόμπι και η σημασία της εκλογής του για την Ελλάδα