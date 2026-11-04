Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεξελέγησαν Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος και Πατρώνης στη Φλόριντα

Οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τις έδρες τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων – Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν





Οι τρεις Ελληνοαμερικανοί επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, διατηρώντας τις έδρες τους στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, όπως μεταδίδει ο



Γκας Μπιλιράκης: Επανεκλογή με 52,8% Στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Γκας Μπιλιράκης εξασφάλισε μία ακόμη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, συγκέντρωσε 145.109 ψήφους και ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%.



Ο Μπιλιράκης εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.







Μάικ Χαριδόπουλος: Δεύτερη συνεχόμενη θητεία Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Μάικ Χαριδόπουλος επικράτησε της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.



Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής συγκέντρωνε 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του.



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Πριν από την εκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στην πολιτική σκηνή της Φλόριντας, τόσο ως μέλος της Πολιτειακής Βουλής όσο και της Πολιτειακής Γερουσίας. Την περίοδο 2010-2012 είχε διατελέσει πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας.



Τζίμι Πατρώνης: Νίκη με ποσοστό 60,4% Στην 1η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Τζίμι Πατρώνης επικράτησε της Δημοκρατικής Γκέι Βάλιμοντ, εξασφαλίζοντας την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στο Κογκρέσο.



Με καταμετρημένο το 82% των ψήφων, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός συγκέντρωνε 145.676 ψήφους και ποσοστό 60,4%, έναντι 91.014 ψήφων και 37,8% της Δημοκρατικής υποψήφιας. Ο ανεξάρτητος Τάιλερ Ντέιβις λάμβανε 1,8%.



Την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισαν οι τρεις ομογενείς Ρεπουμπλικανοί βουλευτές της Φλόριντας, Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ Οι τρεις Ελληνοαμερικανοί επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, διατηρώντας τις έδρες τους στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, όπως μεταδίδει ο «Εθνικός Κήρυκας» Στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Γκας Μπιλιράκης εξασφάλισε μία ακόμη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, συγκέντρωσε 145.109 ψήφους και ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%.Ο Μπιλιράκης εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Ο ομογενής βουλευτής διατηρεί στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Μάικ Χαριδόπουλος επικράτησε της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής συγκέντρωνε 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του.Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόουζι.Πριν από την εκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στην πολιτική σκηνή της Φλόριντας, τόσο ως μέλος της Πολιτειακής Βουλής όσο και της Πολιτειακής Γερουσίας. Την περίοδο 2010-2012 είχε διατελέσει πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας.Στην 1η Περιφέρεια της Φλόριντας, ο Τζίμι Πατρώνης επικράτησε της Δημοκρατικής Γκέι Βάλιμοντ, εξασφαλίζοντας την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στο Κογκρέσο.Με καταμετρημένο το 82% των ψήφων, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός συγκέντρωνε 145.676 ψήφους και ποσοστό 60,4%, έναντι 91.014 ψήφων και 37,8% της Δημοκρατικής υποψήφιας. Ο ανεξάρτητος Τάιλερ Ντέιβις λάμβανε 1,8%.

Ο Πατρώνης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από ειδική εκλογική αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Ματ Γκέιτς.



Προηγουμένως είχε διατελέσει οικονομικός ελεγκτής της Φλόριντας από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε υπηρετήσει και στην Πολιτειακή Βουλή των Αντιπροσώπων.



Με την επανεκλογή των Μπιλιράκη, Χαριδόπουλου και Πατρώνη, οι τρεις έδρες της Φλόριντας παραμένουν υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.



Οι τρεις ομογενείς θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τις περιφέρειές τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη νέα διετή κοινοβουλευτική περίοδο.