«Νικήσαμε τον Γολιάθ»: Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που τα έβαλε με Τραμπ και Μασκ και θριάμβευσε στο Τέξας
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«Νικήσαμε τον Γολιάθ»: Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που τα έβαλε με Τραμπ και Μασκ και θριάμβευσε στο Τέξας

Ο 37χρονος επικράτησε του Κεν Πάξτον, παρά τα 200 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την υποστήριξη του Ρεπουμπλικανού

«Νικήσαμε τον Γολιάθ»: Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που τα έβαλε με Τραμπ και Μασκ και θριάμβευσε στο Τέξας
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Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, που εξελέγη γερουσιαστής στο Τέξας, δήλωσε ικανοποιημένος που ανέτρεψε τον Ρεπουμπλικάνο «Γολιάθ» σε αυτή την παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία των ΗΠΑ.

«Σήμερα το βράδυ νικήσαμε τον Γολιάθ», είπε ο 37χρονος σπουδαστής της πρεσβυτεριανής θεολογίας, ο οποίος επικαλείται συχνά τη Βίβλο, στη διάρκεια ομιλίας του από το Όστιν, πρωτεύουσα του Τέξας, διαβεβαιώνοντας ότι τον στήριξαν οι πολίτες παρά τα εκατομμύρια δολάρια που ξόδεψαν οι Ρεπουμπλικάνοι και ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ για να προωθήσουν τον αντίπαλό του, τον Κεν Πάξτον.



Ο Μασκ, ο οποίος έχει μεταφέρει την έδρα των εταιρειών του στο Τέξας τα τελευταία χρόνια, δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Πάξτον και είχε ταχθεί δημοσίως κατά του Ταλαρίκο με αναρτήσεις του στο Χ.

Παράλληλα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων είχε και την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μεταβεί τέσσερις φορές στο Τέξας από τις αρχές Οκτωβρίου.

Μια νίκη ορόσημο για την πολιτεία και τις ΗΠΑ


Η νίκη του Τζέιμς Ταλαρίκο επί του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον σηματοδοτεί την πρώτη επικράτηση Δημοκρατικού σε εκλογές για τη Γερουσία στο Τέξας από το 1988 και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκτηση του πλήρους ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς. Πρώην δάσκαλος και σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό μέχρι πέρυσι, ο Ταλαρίκο έθεσε στο επίκεντρο της εκστρατείας του την αύξηση του κόστους ζωής επί διακυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών.

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Σε μια πολιτεία που αποτελεί διαχρονικά προπύργιο του συντηρητισμού και συχνά λειτουργεί ως πρότυπο για την εφαρμογή ρεπουμπλικανικών πολιτικών σε ολόκληρη τη χώρα, ο 37χρονος πολιτειακός βουλευτής κατάφερε να κινητοποιήσει τη βάση των Δημοκρατικών, η οποία αναζητούσε νέα ηγεσία.

Αρχικά επικράτησε της γνωστής βουλευτού από το Ντάλας, Τζάσμιν Κρόκετ, στις εσωκομματικές εκλογές και στη συνέχεια διατήρησε ισχυρή δημοσκοπική δυναμική, παρά την εκστρατεία αρνητικών διαφημίσεων εναντίον του. Ο Πάξτον επιχείρησε να παρουσιάσει τις θέσεις του ως υπερβολικά προοδευτικές για το Τέξας, επικαλούμενος μεταξύ άλλων παλαιότερες δηλώσεις του υπέρ των διεμφυλικών ατόμων, ενώ πραγματοποίησε αρκετές κοινές προεκλογικές εμφανίσεις με τον Τραμπ.

Ο Ταλαρίκο, από την πλευρά του, αξιοποίησε συστηματικά τη θρησκευτική του ανατροφή, καθώς είναι εγγονός ιεροκήρυκα της Νότιας Βαπτιστικής Εκκλησίας και έχει φοιτήσει σε θεολογική σχολή, εμπλουτίζοντας συχνά τις ομιλίες του με αναφορές στη Βίβλο.
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