New York Times: Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν ίσως χρησιμοποιήσει χημικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
Χημικά όπλα Ισραήλ ΗΠΑ Ιράν

New York Times: Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν ίσως χρησιμοποιήσει χημικά όπλα

Ενημέρωσαν Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ιράν αναπτύσσει τεχνολογία για την εκτόξευση χημικών όπλων μέσω πυραύλων ή για τη διακίνησή τους κρυφά σε εχθρικές χώρες

New York Times: Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν ίσως χρησιμοποιήσει χημικά όπλα
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν ίσως χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον τους.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η απειλή των χημικών όπλων είναι πιο επείγουσα από την πυρηνική απειλή του Ιράν. Ενημέρωσαν Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ιράν αναπτύσσει τεχνολογία για την εκτόξευση χημικών όπλων μέσω πυραύλων ή για τη διακίνησή τους κρυφά σε εχθρικές χώρες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να παροτρύνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιστρέψει στην ενεργή αντιπαράθεση με την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι χώρες του Κόλπου χαρακτήρισαν τις ενημερώσεις για τις πληροφορίες «ασήμαντες». Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ισραηλινές προειδοποιήσεις, ενόψει των απειλών του Ιράν κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Οι ισραηλινές ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων αυτή την εβδομάδα δεν επικεντρώθηκαν στην απειλή των χημικών όπλων.

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