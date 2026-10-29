Μικρές και μεγάλες ανατροπές στην ΕΚΤ μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ – Οι διάδοχοι και τα ανοιχτά μέτωπα
Μικρές και μεγάλες ανατροπές στην ΕΚΤ μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ – Οι διάδοχοι και τα ανοιχτά μέτωπα
Η αλλαγή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες πληθωριστικές πιέσεις και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές κρατικών ομολόγων - Τα δύο ονόματα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων
Η πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου 2027 ανοίγει έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα σενάρια για τον διάδοχο, οι πιέσεις στον πληθωρισμό, η τραπεζική ενοποίηση και το ψηφιακό ευρώ διαμορφώνουν την ατζέντα της επόμενης ημέρας.
Η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία ανακοίνωσε σήμερα, 29 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την ευρωζώνη. Η θητεία της επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2027, ωστόσο η ίδια ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ότι θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου 2027.
Η αλλαγή δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο που θα βρίσκεται στην κορυφή της ΕΚΤ. Συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια, να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές κρατικών ομολόγων και να προχωρήσει σε κρίσιμες θεσμικές αλλαγές. Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες θα ανανεωθούν και άλλες θέσεις στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, γεγονός που μετατρέπει τη διαδοχή σε ευρύτερη διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών της ευρωζώνης.
Ο Κνοτ διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, όπου συμμετείχε στις αποφάσεις για τα επιτόκια από το 2011 έως το 2025. Έχει συνδεθεί ιστορικά με πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική, αν και η στάση του κατά τη θητεία της Λαγκάρντ χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη σύγκλιση με την ηγεσία της ΕΚΤ. Ο ντε Κος προέρχεται επίσης από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντρικής τραπεζικής, με εμπειρία τόσο στην άσκηση νομισματικής πολιτικής όσο και στη διεθνή χρηματοπιστωτική συνεργασία.
Η επιλογή δεν θα γίνει αποκλειστικά με βάση τις οικονομικές θέσεις των υποψηφίων. Θα απαιτήσει ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Στο παρασκήνιο, η διαπραγμάτευση συνδέεται με την κατανομή και των υπόλοιπων θέσεων στην κορυφή της τράπεζας.
Η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα προτείνει υποψήφιο για τη θέση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία αποχωρεί στις 3 Ιανουαρίου 2027 για να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν λήγει στις 31 Μαΐου 2027. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ρόλο στις κρίσιμες θέσεις, με τις ισορροπίες να επηρεάζονται και από τις εθνικές πολιτικές εξελίξεις.
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Η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία ανακοίνωσε σήμερα, 29 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την ευρωζώνη. Η θητεία της επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2027, ωστόσο η ίδια ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ότι θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου 2027.
Η αλλαγή δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο που θα βρίσκεται στην κορυφή της ΕΚΤ. Συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια, να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές κρατικών ομολόγων και να προχωρήσει σε κρίσιμες θεσμικές αλλαγές. Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες θα ανανεωθούν και άλλες θέσεις στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, γεγονός που μετατρέπει τη διαδοχή σε ευρύτερη διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών της ευρωζώνης.
Οι πολιτικές των διεκδικητώνΤα δύο ονόματα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων είναι ο Ολλανδός, Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, και ο Ισπανός, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας. Πρόκειται για υποψηφιότητες που συζητούνται, όχι για επίσημα ορισμένους διαδόχους.
Ο Κνοτ διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, όπου συμμετείχε στις αποφάσεις για τα επιτόκια από το 2011 έως το 2025. Έχει συνδεθεί ιστορικά με πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική, αν και η στάση του κατά τη θητεία της Λαγκάρντ χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη σύγκλιση με την ηγεσία της ΕΚΤ. Ο ντε Κος προέρχεται επίσης από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντρικής τραπεζικής, με εμπειρία τόσο στην άσκηση νομισματικής πολιτικής όσο και στη διεθνή χρηματοπιστωτική συνεργασία.
Η επιλογή δεν θα γίνει αποκλειστικά με βάση τις οικονομικές θέσεις των υποψηφίων. Θα απαιτήσει ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Στο παρασκήνιο, η διαπραγμάτευση συνδέεται με την κατανομή και των υπόλοιπων θέσεων στην κορυφή της τράπεζας.
Η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα προτείνει υποψήφιο για τη θέση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία αποχωρεί στις 3 Ιανουαρίου 2027 για να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν λήγει στις 31 Μαΐου 2027. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ρόλο στις κρίσιμες θέσεις, με τις ισορροπίες να επηρεάζονται και από τις εθνικές πολιτικές εξελίξεις.
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