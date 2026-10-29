Μικρές και μεγάλες ανατροπές στην ΕΚΤ μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ – Οι διάδοχοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Η αλλαγή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες πληθωριστικές πιέσεις και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές κρατικών ομολόγων - Τα δύο ονόματα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων