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Επτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στ' ανοικτά των Καναρίων Νήσων
Επτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στ' ανοικτά των Καναρίων Νήσων
Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες όταν η ακτοφυλακή διέσωσε 132 ανθρώπους
Τουλάχιστον επτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στ' ανοικτά των ακτών των Καναρίων Νήσων ενώ περισσότεροι από 380 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της χώρας για τη διάσωση στη θάλασσα.
Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες όταν η ακτοφυλακή διέσωσε 132 ανθρώπους, 150 χιλιόμετρα ανοικτά του Λανθαρότε. Στη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, άλλοι πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και πετάχτηκαν στη θάλασσα, πρόσθεσαν οι αρχές.
Άλλοι 250 μετανάστες διασώθηκαν από σκάφη της ακτοφυλακής στ' ανοικτά του Λανθαρότε και του νησιού των Καναρίων Ελ Ιέρο, νωρίτερα σήμερα, δήλωσαν οι αρχές. Χθες, Κυριακή, 107 μετανάστες διασώθηκαν στ΄ανοικτά του Ελ Ιέρο, σύμφωνα με τις αρχές.
"Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί γι΄άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά στ' ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε. Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια", δήλωσε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων Φερνάντο Κλαβίχο σε μήνυμα στο X.
Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες όταν η ακτοφυλακή διέσωσε 132 ανθρώπους, 150 χιλιόμετρα ανοικτά του Λανθαρότε. Στη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, άλλοι πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και πετάχτηκαν στη θάλασσα, πρόσθεσαν οι αρχές.
Άλλοι 250 μετανάστες διασώθηκαν από σκάφη της ακτοφυλακής στ' ανοικτά του Λανθαρότε και του νησιού των Καναρίων Ελ Ιέρο, νωρίτερα σήμερα, δήλωσαν οι αρχές. Χθες, Κυριακή, 107 μετανάστες διασώθηκαν στ΄ανοικτά του Ελ Ιέρο, σύμφωνα με τις αρχές.
"Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί γι΄άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά στ' ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε. Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια", δήλωσε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων Φερνάντο Κλαβίχο σε μήνυμα στο X.
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