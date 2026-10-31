«Έφυγα από τη Βραζιλία για να γλιτώσω τις διώξεις», λέει ο Φλάβιο Μπολσονάρου και αποκαλύπτει τι του είπε ο πατέρας του

Ο ηττημένος υποψήφιος των προεδρικών εκλογών κατέφυγε στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής και Ισημερινού - Επιμένει στις ατεκμηρίωτες καταγγελίες περί νοθείας





Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο συντηρητικός γερουσιαστής περιέγραψε τη συνάντηση με τον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά και τη στιγμή που ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι έπρεπε να παραδώσει τα διαβατήριά του στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.







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«Η δίωξη ξεκίνησε νωρίτερα από όσο φανταζόμουν» Στο βίντεο που ανήρτησε το βράδυ της Παρασκευής, ο Φλάβιο Μπολσονάρου αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα, μόλις δύο ημέρες μετά την εκλογική του ήττα.



«Η δίωξη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν», δήλωσε, περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη Δευτέρα, όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, στη Βραζιλία.



Ο πρώην πρόεδρος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την υπόθεση της απόπειρας πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022 και βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.



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Η απόφαση είχε εκδοθεί στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ο γερουσιαστής αρνείται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι η δικαστική ενέργεια αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής προσπάθειας εναντίον του, συνδέοντας χρονικά την απόφαση με την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.



Τα λόγια του Ζαΐχ Μπολσονάρου με δάκρυα στα μάτια Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Φλάβιο Μπολσονάρου στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον πατέρα του, την ώρα που οι αστυνομικοί τον ενημέρωναν για τη δικαστική απόφαση.



Τους λόγους που τον οδήγησαν να εγκαταλείψει τη Βραζιλία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές αποκάλυψε την Παρασκευή (30/10) ο Φλάβιο Μπολσονάρου , υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα για να αποφύγει πολιτικές διώξεις.Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο συντηρητικός γερουσιαστής περιέγραψε τη συνάντηση με τον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά και τη στιγμή που ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι έπρεπε να παραδώσει τα διαβατήριά του στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.Ο 45χρονος πολιτικός, ο οποίος ηττήθηκε την περασμένη Κυριακή από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του. Παρότι το κόμμα του έχει αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται την ήττα του, καταγγέλλοντας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εκλογική νοθεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας για την προεδρία πριν από το 2030.Στο βίντεο που ανήρτησε το βράδυ της Παρασκευής, ο Φλάβιο Μπολσονάρου αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα, μόλις δύο ημέρες μετά την εκλογική του ήττα.«Η δίωξη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν», δήλωσε, περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη Δευτέρα, όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, στη Βραζιλία.Ο πρώην πρόεδρος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την υπόθεση της απόπειρας πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022 και βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.Σύμφωνα με την αφήγηση του Φλάβιο, μετά το τέλος της επίσκεψης, αστυνομικοί τον ενημέρωσαν για δικαστική απόφαση που προέβλεπε την παράδοση των διαβατηρίων του και την απαγόρευση εξόδου από τη Βραζιλία.Η απόφαση είχε εκδοθεί στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ο γερουσιαστής αρνείται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.Ο ίδιος υποστήριξε ότι η δικαστική ενέργεια αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής προσπάθειας εναντίον του, συνδέοντας χρονικά την απόφαση με την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Φλάβιο Μπολσονάρου στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον πατέρα του, την ώρα που οι αστυνομικοί τον ενημέρωναν για τη δικαστική απόφαση.

Όπως αφηγήθηκε, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε συγκινηθεί και, με δάκρυα στα μάτια, του ζήτησε να μιλήσουν χωρίς να τους ακούν οι αστυνομικοί.



«Ξέρεις πού το πάνε, έτσι δεν είναι;», φέρεται να τον ρώτησε ο πρώην πρόεδρος.



«Μπαμπά, το ξέρω. Νομίζω ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων. Είμαι προετοιμασμένος, θα το αντιμετωπίσω. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω», απάντησε, σύμφωνα με την περιγραφή του.



Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξήγησε ότι μετά τη συνάντηση επέστρεψε στο σπίτι του, όπου συζήτησε με τη σύζυγό του την κατάσταση και την απόφαση να αναχωρήσουν από τη Βραζιλία.



Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη από τους δυο τους χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, ενώ ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τη στήριξή της.



Δεν αποκάλυψε, πάντως, λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να περάσει τα σύνορα, παρά την απαγόρευση εξόδου.



Η μυστική διαδρομή από τη Βραζιλία στο Μαϊάμι Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία την Τρίτη (27/10), λίγες ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας που του είχε δοθεί για να παραδώσει τα διαβατήριά του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, πέρασε αρχικά στην Αργεντινή από τα χερσαία σύνορα, στην περιοχή μεταξύ Φοζ ντο Ιγκουασού και Πουέρτο Ιγκουασού.



Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, από όπου αναχώρησε για τη Φλόριντα.



Το πρωί της Τετάρτης (28/10), ο γερουσιαστής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Οπα-Λόκα, κοντά στο Μαϊάμι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.



Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι θα χορηγούσαν θεωρήσεις εισόδου στον Μπολσονάρου και στην οικογένειά του, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να επιτρέψει την είσοδό τους στη χώρα.



Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε παρά τη δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας για την παράδοση των διαβατηρίων του, η οποία είχε εκδοθεί από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες.



Οι βραζιλιάνικες και διπλωματικές υπηρεσίες είχαν ακυρώσει τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου διαθέτει και ιταλική υπηκοότητα.



«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», επιμένει στις καταγγελίες για νοθεία Στην τοποθέτησή του ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποστήριξε ότι η αναχώρησή του δεν συνιστά εγκατάλειψη της χώρας, αλλά μια επιλογή που, όπως ισχυρίστηκε, θα του επιτρέψει να συνεχίσει την πολιτική του δράση.



«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι από το εξωτερικό μπορεί να εκφράζει πιο ελεύθερα τις πολιτικές του απόψεις.



Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν αποδέχεται τη νίκη του Λούλα στις προεδρικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι το ίδιο του το κόμμα, το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL), αναγνώρισε το εκλογικό αποτέλεσμα.



Ο Μπολσονάρου ισχυρίστηκε ότι σημειώθηκαν παρατυπίες στη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν εκλογική νοθεία.



Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα, παρομοιάζοντας τις υποτιθέμενες παρατυπίες με «γκολ που μπήκαν με το χέρι και δεν ακυρώθηκαν από το VAR».



Οι ισχυρισμοί του έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες εκλογικές και δικαστικές αρχές της Βραζιλίας, ενώ ο Λούλα αναδείχθηκε νικητής του δεύτερου γύρου με ποσοστό περίπου 51,8%.



Προβλέπει «χρεοκοπία» της Βραζιλίας και αφήνει ανοιχτή νέα υποψηφιότητα Ο γερουσιαστής εξαπέλυσε νέα επίθεση στον επανεκλεγέντα πρόεδρο Λούλα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πολιτική του θα οδηγήσει τη Βραζιλία στη «χρεοκοπία».



Πρόκειται για πολιτική εκτίμηση του ίδιου, την οποία δεν συνόδευσε με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία στην τοποθέτησή του.



Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική του δραστηριότητα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.



«Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει νέα προεδρική αναμέτρηση πριν από την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του Λούλα.



Η αναχώρηση του Φλάβιο Μπολσονάρου έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Βραζιλία, με τον πρόεδρο Λούλα να χαρακτηρίζει την κίνησή του «ντροπιαστική».



Η υπόθεση έχει αποκτήσει και διπλωματικές διαστάσεις, καθώς η διαφυγή του ηττημένου υποψηφίου μέσω Αργεντινής και η υποδοχή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις της κυβέρνησης Λούλα με τις δύο χώρες.