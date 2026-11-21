Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε πολυτελή αμάξια: Πάνω από 5 εκατομμύρια η αξία των οχημάτων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, δείτε εικόνες

Συνολικά 13 συλλήψεις για κλοπές και πλαστογραφίες οχημάτων – Δύο επιχειρήσεις από τις Αρχές σε συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ, Europol, Interpol και Frontex – Έκλεβαν οχήματα από διάφορες χώρες της Ευρώπης - Κατασχέθηκε και σκάφος αξίας 1 εκατ. ευρώ