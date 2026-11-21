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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε πολυτελή αμάξια: Πάνω από 5 εκατομμύρια η αξία των οχημάτων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε πολυτελή αμάξια: Πάνω από 5 εκατομμύρια η αξία των οχημάτων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
Συνολικά 13 συλλήψεις για κλοπές και πλαστογραφίες οχημάτων – Δύο επιχειρήσεις από τις Αρχές σε συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ, Europol, Interpol και Frontex – Έκλεβαν οχήματα από διάφορες χώρες της Ευρώπης - Κατασχέθηκε και σκάφος αξίας 1 εκατ. ευρώ
Εκατοντάδες κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα, πολυτελή οχήματα που είχαν φορτωθεί σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ, αλλά και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ εντοπίστηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο δύο μεγάλων διεθνών αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης κλεμμένων οχημάτων.
Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα εντοπίστηκαν στη χώρα μας, ενώ η συνολική αξία των οχημάτων και του σκάφους που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη 81 παράτυπους μετανάστες και οκτώ διακινητές.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από δεκάδες χώρες.
Η ελληνική συμμετοχή κάλυψε τόσο μεγάλα αστικά κέντρα όσο και κρίσιμα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με τις Αρχές να εστιάζουν στον εντοπισμό οχημάτων που είχαν κλαπεί στο εξωτερικό και επιχειρούνταν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας ή πλαστά έγγραφα.
Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και βρίσκονταν ήδη τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτια, έτοιμα να μεταφερθούν στο εξωτερικό.
Τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ, ωστόσο η μεταφορά τους αποτράπηκε μετά τον εντοπισμό τους από τις ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα εντοπίστηκαν στη χώρα μας, ενώ η συνολική αξία των οχημάτων και του σκάφους που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη 81 παράτυπους μετανάστες και οκτώ διακινητές.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από δεκάδες χώρες.
Η ελληνική συμμετοχή κάλυψε τόσο μεγάλα αστικά κέντρα όσο και κρίσιμα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με τις Αρχές να εστιάζουν στον εντοπισμό οχημάτων που είχαν κλαπεί στο εξωτερικό και επιχειρούνταν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας ή πλαστά έγγραφα.
Πολυτελή αυτοκίνητα μέσα σε κοντέινερ στον ΠειραιάΜία από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τρία κλεμμένα υπερπολυτελή αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 250.000 ευρώ.
Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και βρίσκονταν ήδη τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτια, έτοιμα να μεταφερθούν στο εξωτερικό.
Τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ, ωστόσο η μεταφορά τους αποτράπηκε μετά τον εντοπισμό τους από τις ελληνικές Αρχές.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο κλεμμένα αυτοκίνητα μεγάλης αξίας μπορούν να διακινούνται μέσω εμπορικών μεταφορών, με τα λιμάνια να αποτελούν κρίσιμα σημεία ελέγχου για τον εντοπισμό τους.
Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Η προσπάθειά τους αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και τα οχήματα να εντοπιστούν πριν περάσουν τα σύνορα.
Στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούσε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.
Στο Λαύριο, οι αστυνομικές Αρχές εξάρθρωσαν ακόμη μία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα τόσο στις κλοπές οχημάτων όσο και στις κλοπές εξωλέμβιων μηχανών από σκάφη.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία.
Στην υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.
Παράλληλα, στο Διδυμότειχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την Ισπανία και έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.
Συνολικά, κατά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 710 οχήματα στην Ευρώπη και 1.987 σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.
Οι έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Θράκη, αλλά και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.
Εκτός από τις 13 συλλήψεις που συνδέονται με τις υποθέσεις οχημάτων, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων, καθώς και οκτώ διακινητές.
Τον συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο είχε προηγουμένως οργανώσει στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις για τις αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας, περιφερειακών αστυνομικών διευθύνσεων και συνοριακής φύλαξης.
Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία των Αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και συνέδραμε στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων.
Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της FRONTEX, με την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία να έχουν ρόλο συντονισμού, ενώ η «CAR BACK II» υλοποιήθηκε παγκοσμίως υπό την INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών Αρχών.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες από την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι οργανισμοί EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.
Στον Έβρο επιχείρησαν να περάσουν τρία πολυτελή αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφαΜία ακόμη υπόθεση εντοπίστηκε στους Κήπους του Έβρου, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο υπηκόους Γαλλίας και έναν υπήκοο Λιβάνου.
Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Η προσπάθειά τους αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και τα οχήματα να εντοπιστούν πριν περάσουν τα σύνορα.
Εξαρθρώθηκαν οργανώσεις σε Δυτική Αττική και ΛαύριοΣημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν και από τις έρευνες στο εσωτερικό της χώρας.
Στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούσε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.
Στο Λαύριο, οι αστυνομικές Αρχές εξάρθρωσαν ακόμη μία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα τόσο στις κλοπές οχημάτων όσο και στις κλοπές εξωλέμβιων μηχανών από σκάφη.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία.
Στην υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.
Παράλληλα, στο Διδυμότειχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την Ισπανία και έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.
Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η αξία των κατασχεμένων οχημάτων και του σκάφουςΗ έκταση της επιχείρησης αποτυπώνεται στους αριθμούς που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ. Στην Ελλάδα ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα και εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα, καθώς και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Συνολικά, κατά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 710 οχήματα στην Ευρώπη και 1.987 σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.
Οι έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Θράκη, αλλά και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.
Εκτός από τις 13 συλλήψεις που συνδέονται με τις υποθέσεις οχημάτων, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων, καθώς και οκτώ διακινητές.
Εργαστηριακοί έλεγχοι σε 90 οχήματα μέσα σε δύο εβδομάδεςΙδιαίτερο ρόλο στην επιχείρηση είχε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στελέχη της οποίας εξέτασαν εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Τον συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο είχε προηγουμένως οργανώσει στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις για τις αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας, περιφερειακών αστυνομικών διευθύνσεων και συνοριακής φύλαξης.
Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία των Αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και συνέδραμε στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων.
Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της FRONTEX, με την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία να έχουν ρόλο συντονισμού, ενώ η «CAR BACK II» υλοποιήθηκε παγκοσμίως υπό την INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών Αρχών.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες από την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι οργανισμοί EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.
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