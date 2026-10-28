«Ευχαριστώ» στον Τραμπ από τον Φλάβιο Μπολσονάρο: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας, θα κάνει αντιπολίτευση από τις ΗΠΑ
«Ευχαριστώ» στον Τραμπ από τον Φλάβιο Μπολσονάρο: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας, θα κάνει αντιπολίτευση από τις ΗΠΑ
Αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του από τον Λούλα και ισχυρίζεται, χωρίς αποδείξεις, ότι η πλευρά του προέδρου της Βραζιλίας «έκλεψε τις εκλογές στη χώρα»
Από τις ΗΠΑ όπου κατέφυγε, ο Φλάβιο Μπολσονάρο ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί τον δέχτηκε στη χώρα, αλλά και υποσχέθηκε ότι θα την κάνει βάση του για να κάνει αντιπολίτευση κατά του εκλεγμένου προέδρου Λούλα ντα Σίλβα.
Σε ανοιχτή επιστολή που κοινοποιήθηκε στους δημοσιογράφους από τους συμμάχους του, μετά την άφιξή του στο Μαϊάμι με την οικογένειά του, ο Μπολσονάρο ισχυρίστηκε ότι είναι ο «πραγματικός εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας», παρά την ήττα του την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών.
Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και «τον υπέροχο αμερικανικό λαό που με υποδέχτηκε», αλλά και τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, που κατά τα φαινόμενα τον βοήθησε να φύγει από τη Βραζιλία για τις ΗΠΑ.
Είπε ακόμη ότι στη Βραζιλία έχει λάβει χώρα μια «πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία καταδίωξης, με σκοπό να με κρατήσουν όμηρο».
«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά στον βραζιλιανικό λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», λέει μεταξύ άλλων χωρίς να δώσει καμιά απόδειξη για τη νοθεία.
«Αντιμέτωπος με την πολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος στη Βραζιλία, έφερα την οικογένειά μου στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο δεξιός γερουσιαστής που επέμεινε ότι δεν διέφυγε από τη χώρα, αλλά αναχώρησε «για να μπορέσω να γίνω ο ηγέτης που αξίζει ο λαός μου».
Για αυτόν τον λόγο, πρόσθεσε, ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης με βάση τις ΗΠΑ.
Ο Μπολσονάρο αρνήθηκε να παραδεχτεί την ήττα του από τον αντίπαλό του, γνωστό ευρέως ως Λούλα, στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Κυριακής και απείλησε να προσπαθήσει να ακυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας του επέβαλε να παραδώσει τα διαβατήριά του στην ομοσπονδιακή αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία ο ίδιος αρνείται.
Αντ’ αυτού, όμως, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, του φυλακισμένου πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος επίσης κατέφυγε στη Φλόριντα μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον Λούλα.
Ενώ για μία ημέρα ήταν σχεδόν εξαφανισμένος, εντοπίστηκε ξανά αργά την Τρίτη στην Αργεντινή από όπου, μέσω Ισημερινού, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι το πρωί της Τετάρτης με το ιδιωτικό τζετ Αργεντινού επιχειρηματία.
Σε ανοιχτή επιστολή που κοινοποιήθηκε στους δημοσιογράφους από τους συμμάχους του, μετά την άφιξή του στο Μαϊάμι με την οικογένειά του, ο Μπολσονάρο ισχυρίστηκε ότι είναι ο «πραγματικός εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας», παρά την ήττα του την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών.
Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και «τον υπέροχο αμερικανικό λαό που με υποδέχτηκε», αλλά και τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, που κατά τα φαινόμενα τον βοήθησε να φύγει από τη Βραζιλία για τις ΗΠΑ.
Είπε ακόμη ότι στη Βραζιλία έχει λάβει χώρα μια «πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία καταδίωξης, με σκοπό να με κρατήσουν όμηρο».
«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά στον βραζιλιανικό λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», λέει μεταξύ άλλων χωρίς να δώσει καμιά απόδειξη για τη νοθεία.
«Αντιμέτωπος με την πολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος στη Βραζιλία, έφερα την οικογένειά μου στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο δεξιός γερουσιαστής που επέμεινε ότι δεν διέφυγε από τη χώρα, αλλά αναχώρησε «για να μπορέσω να γίνω ο ηγέτης που αξίζει ο λαός μου».
Για αυτόν τον λόγο, πρόσθεσε, ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης με βάση τις ΗΠΑ.
Ο Μπολσονάρο αρνήθηκε να παραδεχτεί την ήττα του από τον αντίπαλό του, γνωστό ευρέως ως Λούλα, στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Κυριακής και απείλησε να προσπαθήσει να ακυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας του επέβαλε να παραδώσει τα διαβατήριά του στην ομοσπονδιακή αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία ο ίδιος αρνείται.
Αντ’ αυτού, όμως, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, του φυλακισμένου πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος επίσης κατέφυγε στη Φλόριντα μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον Λούλα.
Ενώ για μία ημέρα ήταν σχεδόν εξαφανισμένος, εντοπίστηκε ξανά αργά την Τρίτη στην Αργεντινή από όπου, μέσω Ισημερινού, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι το πρωί της Τετάρτης με το ιδιωτικό τζετ Αργεντινού επιχειρηματία.
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