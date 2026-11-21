Στους δρόμους έντρομοι οι κάτοικοι του Περού μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος
Στους δρόμους έντρομοι οι κάτοικοι του Περού μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στο κεντρικό Περού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, όπου πολίτες βγήκαν από τα σπίτια τους.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 το βράδυ της Παρασκευής (20/11), τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:09 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/11), ώρα Ελλάδας.
Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, στην ομώνυμη περιφέρεια των Άνδεων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.
Παρά την ισχύ του σεισμού, οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για θύματα ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.
Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους μετά τον σεισμό, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν την αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων.
Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού προσδιόρισε την ένταση της σεισμικής δόνησης στην περιοχή Χουνίν στον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι, που αντιστοιχεί σε ισχυρά αισθητή δόνηση, ικανή να προκαλέσει μετακίνηση αντικειμένων.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 το βράδυ της Παρασκευής (20/11), τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:09 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/11), ώρα Ελλάδας.
Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, στην ομώνυμη περιφέρεια των Άνδεων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.
Παρά την ισχύ του σεισμού, οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για θύματα ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.
🇵🇪 A magnitude 6.7 earthquake strikes Peru, according to the USGS. pic.twitter.com/obk6D8mDp7— Political Pen (@politicalpen_) November 21, 2026
#Temblor— We News (@wenewsec) November 21, 2026
Perú, video muestra como fue el fuerte temblor de 6.7 con epicentro en Junín que sacudió Lima y toda la región centro del país, algunos moradores salieron a las calles temiendo una réplica. pic.twitter.com/tUkHM2FnCD
Αισθητός μέχρι την πρωτεύουσα ΛίμαΗ ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του Περού, μεταξύ των οποίων και η Λίμα, παρότι το επίκεντρο βρισκόταν στην ενδοχώρα.
Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους μετά τον σεισμό, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν την αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων.
Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού προσδιόρισε την ένταση της σεισμικής δόνησης στην περιοχή Χουνίν στον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι, που αντιστοιχεί σε ισχυρά αισθητή δόνηση, ικανή να προκαλέσει μετακίνηση αντικειμένων.
Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμιΤο αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει σχετική απειλή από τον σεισμό.
Το σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος της δόνησης αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινομένου. Οι σεισμοί αυτού του βάθους μπορούν να γίνουν αισθητοί σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν στην επιφάνεια τις ίδιες καταστροφές που θα μπορούσε να επιφέρει ένας επιφανειακός σεισμός αντίστοιχου μεγέθους.
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια και ορισμένοι πολίτες τα εκκένωσαν προληπτικά.
Η έντονη σεισμική δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στην καταβύθιση της τεκτονικής πλάκας Νάζκα κάτω από τη νοτιοαμερικανική πλάκα, μια γεωλογική διαδικασία που συνδέεται τόσο με τους ισχυρούς σεισμούς όσο και με τη δημιουργία της οροσειράς των Άνδεων.
Η χώρα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα ισχυρούς και καταστροφικούς σεισμούς, γεγονός που καθιστά τη σεισμική παρακολούθηση και την ετοιμότητα των Αρχών ιδιαίτερα σημαντικές.
Αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην ΚολομβίαΔημοσιεύματα από την Κολομβία αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια και ορισμένοι πολίτες τα εκκένωσαν προληπτικά.
Γιατί το Περού έχει έντονη σεισμική δραστηριότηταΤο Περού βρίσκεται στη λεγόμενη «Ζώνη του Πυρός» του Ειρηνικού Ωκεανού, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.
Η έντονη σεισμική δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στην καταβύθιση της τεκτονικής πλάκας Νάζκα κάτω από τη νοτιοαμερικανική πλάκα, μια γεωλογική διαδικασία που συνδέεται τόσο με τους ισχυρούς σεισμούς όσο και με τη δημιουργία της οροσειράς των Άνδεων.
Η χώρα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα ισχυρούς και καταστροφικούς σεισμούς, γεγονός που καθιστά τη σεισμική παρακολούθηση και την ετοιμότητα των Αρχών ιδιαίτερα σημαντικές.
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