Απομακρύνθηκε η σορός από το εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Άγιο Παντελεήμονα, δείτε βίντεο από τις έρευνες
Απομακρύνθηκε η σορός από το εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Άγιο Παντελεήμονα, δείτε βίντεο από τις έρευνες
Τη σορό -η οποία ανήκει σε άνδρα- εντόπισε άστεγος νωρίτερα το πρωί και ενημέρωσε την Αστυνομία
Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από το εγκαταλελειμμένο κτήριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα, η σορός αγνώστου άνδρα που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου.
Η σορός και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της Σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά (της σορού) με όχημα Γραφείου Τελετών. Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο άνηκε η σορός.
Τη σορό εντόπισε άστεγος νωρίτερα το πρωί και ενημέρωσε την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.
Η σορός και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της Σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά (της σορού) με όχημα Γραφείου Τελετών. Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο άνηκε η σορός.
Τη σορό εντόπισε άστεγος νωρίτερα το πρωί και ενημέρωσε την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.
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