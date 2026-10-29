Τραμπ μετά την άφιξη Μπολσονάρου στο Μαϊάμι και την αυτοανακήρυξή του σε «πραγματικό πρόεδρο» της Βραζιλίας: «Δεν θα ανακατευτώ»

«Νομίζω πως αυτός και η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές «αλλόκοτες»





Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τους ισχυρισμούς του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση υπέρ της διεκδίκησης της προεδρίας από τον Βραζιλιάνο πολιτικό.















Παρά την απόφασή του να μην παρέμβει, ο Τραμπ εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Φλάβιο Μπολσονάρου και την οικογένειά του.



«Νομίζω πως αυτός κι η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν αναχωρήσει με το προεδρικό αεροσκάφος για το Οχάιο, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει προεκλογική ομιλία.



Κλείσιμο Φλάβιο Μπολσονάρου: «Είμαι ο αληθινός πρόεδρος της Βραζιλίας» Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δημοσιοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωση προς «τον βραζιλιάνικο λαό και τη διεθνή κοινότητα», με την οποία αμφισβήτησε το εκλογικό αποτέλεσμα.



Ο γερουσιαστής, που επιδίωξε να ακολουθήσει την πολιτική διαδρομή του πατέρα του, πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της χώρας.



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να «ηγηθεί της αντιπολίτευσης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατέφυγε μετά την εκλογική του ήττα.



Η διαδρομή μέσω Αργεντινής και Ισημερινού μέχρι το Μαϊάμι Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στη Φλόριντα μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Αργεντινή και τον Ισημερινό.



Την πρόθεσή του να μην παρέμβει στην υπόθεση του Φλάβιο Μπολσονάρου , ο οποίος διέφυγε στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας , εξέφρασε την Τετάρτη (28/10) ο Ντόναλντ Τραμπ . Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αλλόκοτη» την εκλογική αναμέτρηση, ενώ υποστήριξε ότι ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής και η οικογένειά του αντιμετωπίστηκαν άδικα. Ο Μπολσονάρου, που έφτασε στο Μαϊάμι μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, δήλωσε ότι είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας και ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης από τις ΗΠΑ.Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τους ισχυρισμούς του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση υπέρ της διεκδίκησης της προεδρίας από τον Βραζιλιάνο πολιτικό.«Δεν θα ανακατευτώ», απάντησε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ήταν αλλόκοτες εκλογές αυτές, είναι σίγουρο».Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής (25/10), στον οποίο επικράτησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.Παρά την απόφασή του να μην παρέμβει, ο Τραμπ εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Φλάβιο Μπολσονάρου και την οικογένειά του.«Νομίζω πως αυτός κι η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν αναχωρήσει με το προεδρικό αεροσκάφος για το Οχάιο, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει προεκλογική ομιλία.Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δημοσιοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωση προς «τον βραζιλιάνικο λαό και τη διεθνή κοινότητα», με την οποία αμφισβήτησε το εκλογικό αποτέλεσμα.Ο γερουσιαστής, που επιδίωξε να ακολουθήσει την πολιτική διαδρομή του πατέρα του, πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της χώρας.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να «ηγηθεί της αντιπολίτευσης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατέφυγε μετά την εκλογική του ήττα.Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στη Φλόριντα μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Αργεντινή και τον Ισημερινό.

Το αεροσκάφος που τον μετέφερε προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο κοντά στο Μαϊάμι περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (28/10).







Η άφιξή του επιβεβαιώθηκε από τις αμερικανικές αρχές, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ να διευκρινίζει ότι ο Βραζιλιάνος πολιτικός υποβλήθηκε στους προβλεπόμενους ελέγχους κατά την είσοδό του στη χώρα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, του επιτράπηκε η είσοδος «δυνάμει των νόμων και των διαδικασιών περί μετανάστευσης σε ισχύ».



Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου στον Φλάβιο Μπολσονάρου και στα μέλη της οικογένειάς του, επιτρέποντάς τους να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι σχέσεις Τραμπ με την οικογένεια Μπολσονάρου και οι δικαστικές έρευνες Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί πολιτική συμμαχία με τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, πατέρα του Φλάβιο, ο οποίος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βραζιλιάνικης άκρας δεξιάς.



Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου, έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο διαφόρων δικαστικών ερευνών στη Βραζιλία.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έρευνες που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Η παρουσία του στις ΗΠΑ και η ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να καθοδηγεί την αντιπολίτευση από το αμερικανικό έδαφος έρχονται μετά την εκλογική νίκη του Λούλα, την οποία ο ίδιος δεν αναγνωρίζει.