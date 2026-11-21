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Θανατηφόρο τροχαίο στη Δράμα: Νεκρός 79χρονος με μοτοποδήλατο μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Θανατηφόρο τροχαίο στη Δράμα: Νεκρός 79χρονος με μοτοποδήλατο μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε απότομη στροφή αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που οδηγούσε 29χρονη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε
Στο 12ο χλμ της Εθνικής Οδού Δράμας-Νευροκοπίου, χθες το απόγευμα, 79χρονος ημεδαπός που επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλατο, ενώ ήταν σταματημένος στην δεξιά πλευρά του δρόμου, έκανε, απότομα, αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονη ημεδαπή.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 79χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 79χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
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