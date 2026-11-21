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Τουλάχιστον 18 νεκροί και πάνω από 180 στο νοσοκομείο από ποτά - «μπόμπες» στην Ινδία
Τουλάχιστον 18 νεκροί και πάνω από 180 στο νοσοκομείο από ποτά - «μπόμπες» στην Ινδία
Οι αρχές διέταξαν έρευνα για την υπόθεση στο κρατίδιο Μανιπούρ – Τα νοθευμένα ποτά μπορεί να περιέχουν μεθανόλη, ουσία που προκαλεί τύφλωση, σοβαρές βλάβες στα όργανα και θάνατο
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 180 εισήχθησαν στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού που φέρεται να ήταν νοθευμένο στο κρατίδιο Μανιπούρ, στη βορειοανατολική Ινδία, ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, οι αρχές.
«Πάνω από 180 ασθενείς εισήχθησαν σε δύο νοσοκομεία, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 11 εντός του τελευταίου 48ωρου», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Γιουμνάμ Χεμτσάντ Σίνγκχ, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας.
Θάνατοι που συνδέονται με την κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών καταγράφονται συχνά στην Ινδία, όπου ποτό που πωλείται φθηνά εκτός του επίσημου δικτύου αγοράς μπορεί να περιέχει μεθανόλη, μια άκρως τοξική ουσία.
Τον Μάιο 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατανάλωση αλκοόλ νοθευμένου με μεθανόλη σε περιοχή στο κρατίδιο της Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία.
Τον Αύγουστο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 60 ασθένησαν εξαιτίας του ιδίου πράγματος στο κρατίδιο της Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σε περίπτωση κατάποσης, η μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, βλάβη στο ήπαρ ή ακόμη και θάνατο.
«Πάνω από 180 ασθενείς εισήχθησαν σε δύο νοσοκομεία, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 11 εντός του τελευταίου 48ωρου», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Γιουμνάμ Χεμτσάντ Σίνγκχ, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας.
Θάνατοι που συνδέονται με την κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών καταγράφονται συχνά στην Ινδία, όπου ποτό που πωλείται φθηνά εκτός του επίσημου δικτύου αγοράς μπορεί να περιέχει μεθανόλη, μια άκρως τοξική ουσία.
Τον Μάιο 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατανάλωση αλκοόλ νοθευμένου με μεθανόλη σε περιοχή στο κρατίδιο της Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία.
Τον Αύγουστο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 60 ασθένησαν εξαιτίας του ιδίου πράγματος στο κρατίδιο της Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σε περίπτωση κατάποσης, η μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, βλάβη στο ήπαρ ή ακόμη και θάνατο.
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