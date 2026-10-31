Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού μετά την επίθεση με έναν νεκρό και επτά τραυματίες κοντά στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Συγκέντρωση στην Τραπ με συμμετοχή πολιτικών της Αριστεράς - Μήνυση θύματος κατά Λεπέν, Μπαρντελά και CNews





Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης, Αλί Ραμπέ, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν πολιτικές προσωπικότητες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Την ίδια ώρα, ένα από τα θύματα της επίθεσης υπέβαλε μήνυση σε βάρος της Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του τηλεοπτικού δικτύου CNews.











«Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» Στην πλατεία ντε Μεριζιέ, το πλήθος διαδήλωσε με συνθήματα κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μία εβδομάδα μετά την επίθεση που συγκλόνισε τις δύο γειτονικές πόλεις, την Τραπ και τη Λα Βεριέρ.



Ανάμεσα στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές ξεχώριζαν εκείνα με τα συνθήματα «Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» και «Δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει».



Η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκε στον αριστερό δήμαρχο της Τραπ, Αλί Ραμπέ, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του θύματος και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.



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Συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή Μελανσόν, Γκλικσμάν και Τοντελιέ Η κινητοποίηση στην Τραπ προσέλκυσε το ενδιαφέρον της γαλλικής πολιτικής σκηνής, με αρκετά γνωστά πρόσωπα, κυρίως από την Αριστερά, να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.



Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (30/10) στην πόλη Τραπ , νοτιοδυτικά του Παρισιού , για να διαδηλώσουν κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μία εβδομάδα μετά την ένοπλη επίθεση της 23ης Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας 26χρονος και τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι.Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης, Αλί Ραμπέ, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν πολιτικές προσωπικότητες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Την ίδια ώρα, ένα από τα θύματα της επίθεσης υπέβαλε μήνυση σε βάρος της Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του τηλεοπτικού δικτύου CNews.Η συγκέντρωση διοργανώθηκε στην πλατεία ντε Μεριζιέ, στην Τραπ, με τους συμμετέχοντες να κρατούν γαλλικές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα κατά των φυλετικών διακρίσεων. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αποτίοντας φόρο τιμής στον 26χρονο Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, έναν μαύρο Γάλλο που έχασε τη ζωή του από πυρά στην πόλη.Στην πλατεία ντε Μεριζιέ, το πλήθος διαδήλωσε με συνθήματα κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μία εβδομάδα μετά την επίθεση που συγκλόνισε τις δύο γειτονικές πόλεις, την Τραπ και τη Λα Βεριέρ.Ανάμεσα στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές ξεχώριζαν εκείνα με τα συνθήματα «Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» και «Δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει».Η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκε στον αριστερό δήμαρχο της Τραπ, Αλί Ραμπέ, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του θύματος και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.Η επίθεση σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ στην Τραπ, σκοτώνοντας τον 26χρονο Πενγκό Μποσιό Γουανγκί. Στη συνέχεια τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 12 ετών που υπέστη σοβαρά τραύματα στη γειτονική Λα Βεριέρ.Η κινητοποίηση στην Τραπ προσέλκυσε το ενδιαφέρον της γαλλικής πολιτικής σκηνής, με αρκετά γνωστά πρόσωπα, κυρίως από την Αριστερά, να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.





Μεταξύ αυτών ήταν ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και η Μαρίν Τοντελιέ, πολιτικά πρόσωπα που συνδέονται με την προεδρική αναμέτρηση του 2027.







Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε πραγματοποιηθεί ξεχωριστή συγκέντρωση στη Λα Βεριέρ, όπου παρευρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος της Δεξιάς για την προεδρία, Εντουάρ Φιλίπ, καθώς και η Βαλερί Πεκρές, πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς.



Ο 39χρονος ύποπτος παραδέχθηκε ότι επέλεξε τα θύματα με φυλετικά και θρησκευτικά κριτήρια Στο μεταξύ, οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση, για την οποία έχει συλληφθεί ένας 39χρονος.



Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη (29/10) και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.



Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Εισαγγελίας της Γαλλίας, Ολιβιέ Κριστέν, ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι επέλεξε τους ανθρώπους στους οποίους επιτέθηκε βάσει της εμφάνισής τους, θεωρώντας ότι ήταν μουσουλμάνοι, Αφρικανοί ή βορειοαφρικανικής καταγωγής.



Κατά την ίδια πηγή, ο 39χρονος φέρεται να επέλεξε ειδικά την Τραπ επειδή θεωρούσε την πόλη «καταφύγιο ισλαμιστών».



Οι δηλώσεις που αποδίδονται στον ύποπτο αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας για τα κίνητρα της επίθεσης.



Η αναφορά στον Μπαρντελά και το παρελθόν της Τραπ Ο χαρακτηρισμός της Τραπ ως «καταφυγίου ισλαμιστών», τον οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος, παραπέμπει σε παλαιότερη δήλωση του προέδρου της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρντελά.



Το 2022, ο Μπαρντελά είχε χαρακτηρίσει την πόλη ως «μικρή ισλαμική Δημοκρατία σε μικρογραφία», προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.



Η Τραπ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεκάδες νέοι είχαν αναχωρήσει από την περιοχή για να ενταχθούν σε τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Συρία.



Μήνυση κατά Λεπέν, Μπαρντελά και CNews από θύμα της επίθεσης Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί και η μήνυση που υπέβαλε την Παρασκευή ένα από τα θύματα της επίθεσης σε βάρος της Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του συντηρητικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου CNews.



Η μήνυση στρέφεται κατά της ιστορικής ηγέτιδας της Εθνικής Συσπείρωσης και υποψήφιας για τις προεδρικές εκλογές, του προέδρου του κόμματος και του τηλεοπτικού σταθμού, με την καταγγελία να αφορά συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος κατά προσώπων.



Η προσφυγή αυτή συνδέει τις καταγγελίες του θύματος με τη δημόσια ρητορική γύρω από τη μετανάστευση και τη μουσουλμανική κοινότητα, χωρίς ωστόσο να έχει διαπιστωθεί δικαστικά ευθύνη των προσώπων και του μέσου ενημέρωσης που κατονομάζονται.



Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ η τοπική κοινωνία της Τραπ και της Λα Βεριέρ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της επίθεσης, με τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής να επικεντρώνονται στη μνήμη του 26χρονου θύματος και στην καταδίκη της ρατσιστικής βίας.