Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στην Τραπ με έναν νεκρό ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής, λένε γαλλικά μέσα

Ο δράστης εξετάστηκε το περασμένο Σάββατο από ψυχίατρο ο οποίος απεφάνθη ότι θα πρέπει να διακοπεί για 48 ώρες η κράτηση του και να τεθεί υπό παρακολούθηση