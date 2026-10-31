«Βρήκα Βρετανό υπουργό στο κρεβάτι με τη σύντροφό του, ίσως ήθελαν τρίο», αποκαλύπτει δημοσιογράφος του BBC

Η 50χρονη Λόρα Κούνσμπεργκ περιγράφει τη συνάντηση σε ξενοδοχείο, τα ανεπιθύμητα αγγίγματα από πολιτικούς και τις ανησυχίες της για τις νέες γυναίκες στο Γουέστμινστερ





Η 50χρονη παρουσιάστρια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζευγάρι να επιδίωκε ερωτική συνεύρεση μαζί της, διευκρινίζοντας πάντως ότι μπορεί να είχε παρερμηνεύσει την κατάσταση. Μιλώντας στους Times, αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά ανεπιθύμητης σωματικής επαφής από πολιτικούς, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη θέση των νεότερων ανθρώπων που ξεκινούν την καριέρα τους στη βρετανική πολιτική σκηνή.











«Μπορεί να ήθελαν να κάνουμε τρίο, μπορεί και να έκανα λάθος» Η δημοσιογράφος θυμήθηκε ένα περιστατικό από την περίοδο που κάλυπτε κομματικό συνέδριο στη Βρετανία. Είχε κανονίσει να συναντήσει κυβερνητικό υπουργό και έναν σύμβουλό του στο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να συζητήσουν επαγγελματικά θέματα.



Όταν όμως έφτασε στο δωμάτιο, αντί για τη συνάντηση που περίμενε, αντίκρισε τον υπουργό ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με αρκετά κουμπιά του πουκαμίσου του ανοιχτά. Δίπλα του βρισκόταν η σύντροφός του.



Η ασυνήθιστη εικόνα την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άβολα, καθώς δεν είχε καμία σχέση με το επαγγελματικό ραντεβού που είχε προγραμματιστεί.



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«Λοιπόν, μπορεί να ήθελαν και μπορεί να μην ήθελαν. Όπως είπα, μπορεί και να μην ήθελαν και να τα κατάλαβα όλα εντελώς λάθος. Ήταν πολύ άβολο», απάντησε.







Μια ιδιαίτερα άβολη συνάντηση με Βρετανό υπουργό , τον οποίο βρήκε ξαπλωμένο στο κρεβάτι ξενοδοχείου μαζί με τη σύντροφό του, ενώ περίμενε να πραγματοποιήσουν επαγγελματική συζήτηση, αποκάλυψε η γνωστή δημοσιογράφος του BBC , Λόρα Κούνσμπεργκ.Η 50χρονη παρουσιάστρια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζευγάρι να επιδίωκε ερωτική συνεύρεση μαζί της, διευκρινίζοντας πάντως ότι μπορεί να είχε παρερμηνεύσει την κατάσταση. Μιλώντας στους Times, αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά ανεπιθύμητης σωματικής επαφής από πολιτικούς, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη θέση των νεότερων ανθρώπων που ξεκινούν την καριέρα τους στη βρετανική πολιτική σκηνή.Η Κούνσμπεργκ, η οποία παρουσιάζει την πολιτική εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της πολιτικής συντάκτριας του BBC, μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, με τίτλο «Pay Attention», που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.Η δημοσιογράφος θυμήθηκε ένα περιστατικό από την περίοδο που κάλυπτε κομματικό συνέδριο στη Βρετανία. Είχε κανονίσει να συναντήσει κυβερνητικό υπουργό και έναν σύμβουλό του στο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να συζητήσουν επαγγελματικά θέματα.Όταν όμως έφτασε στο δωμάτιο, αντί για τη συνάντηση που περίμενε, αντίκρισε τον υπουργό ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με αρκετά κουμπιά του πουκαμίσου του ανοιχτά. Δίπλα του βρισκόταν η σύντροφός του.Η ασυνήθιστη εικόνα την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άβολα, καθώς δεν είχε καμία σχέση με το επαγγελματικό ραντεβού που είχε προγραμματιστεί.Όταν οι Times τη ρώτησαν ευθέως εάν πίστευε ότι ο υπουργός και η σύντροφός του επιδίωκαν να κάνουν σεξ μαζί της, η Κούνσμπεργκ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να το παρουσιάσει ως βεβαιότητα.«Λοιπόν, μπορεί να ήθελαν και μπορεί να μην ήθελαν. Όπως είπα, μπορεί και να μην ήθελαν και να τα κατάλαβα όλα εντελώς λάθος. Ήταν πολύ άβολο», απάντησε.

Όπως εξήγησε, δεν θέλησε να παραμείνει περισσότερο στον χώρο. Τελείωσε γρήγορα το ποτό της και αποχώρησε από το δωμάτιο.



Η δημοσιογράφος δεν κατονόμασε τον υπουργό, ούτε προσδιόρισε πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.



Ο παντρεμένος υπουργός που επιχείρησε να την αγγίξει και τα επαναλαμβανόμενα φιλιά στο κεφάλι Η Κούνσμπεργκ περιέγραψε και άλλες δυσάρεστες εμπειρίες από τις επαφές της με πολιτικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής της σταδιοδρομίας.



Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένας παντρεμένος, μεσήλικας υπουργός την είχε προσκαλέσει στο θέατρο, ενώ, όπως ανέφερε, σε άλλη περίσταση επιχείρησε να την αγγίξει με ανεπιθύμητο τρόπο.



Η ίδια χαρακτήρισε την κίνηση ως μια απόπειρα για «λίγο χούφτωμα» και αποφάσισε στη συνέχεια να διακόψει την επικοινωνία μαζί του.



Σε διαφορετικό περιστατικό, ένας πρώην υπουργός τη φιλούσε επανειλημμένα στο κεφάλι κάθε φορά που τη συναντούσε.



«Αυτό ήταν απλώς παράξενο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι απειλούμαι. Αλλά είναι απλώς ένα περίεργο πράγμα να κάνεις», σχολίασε.



Στο βιβλίο της αναφέρεται επίσης σε ένα άλλο περιστατικό, κατά το οποίο δέχθηκε ένα μήνυμα που χαρακτήρισε «πραγματικά ανατριχιαστικό», με σχόλια για τα ρούχα που φορούσε στην τηλεόραση.



Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι οι επαγγελματικές επαφές της με πολιτικούς δεν σημαίνουν πως διατηρεί και προσωπικές σχέσεις μαζί τους.



«Δεν είμαι φίλη με πολιτικούς. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που είναι απολύτως ευχάριστοι άνθρωποι, αλλά δεν συναναστρέφομαι κοινωνικά πολιτικούς», ανέφερε.



Η ανησυχία για τους νέους που ξεκινούν την καριέρα τους στην πολιτική Με αφορμή τις προσωπικές της εμπειρίες, η Κούνσμπεργκ εξέφρασε προβληματισμό για τη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων στους πολιτικούς κύκλους του Γουέστμινστερ, ιδιαίτερα απέναντι σε νεότερους εργαζομένους.



«Οι άνθρωποι κάνουν διάφορα πράγματα. Και η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι περίπλοκη και μερικές φορές οι άνθρωποι συμπεριφέρονται άσχημα», είπε.



Η ίδια υπογράμμισε ότι όσοι βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιες καταστάσεις.



«Εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία στο Γουέστμινστερ ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που τώρα ξεκινούν είναι μερικές φορές πολύ ευάλωτοι», σημείωσε.



Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ανάρμοστης συμπεριφοράς στο βρετανικό Κοινοβούλιο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.



Σύμφωνα με διακομματική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2018, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους που εργάζονταν στο Κοινοβούλιο δήλωσε ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή είχε γίνει μάρτυρας ανάρμοστης συμπεριφοράς.



Το νέο βιβλίο και η αντίδραση του Πιρς Μόργκαν Οι αποκαλύψεις της δημοσιογράφου προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον Βρετανό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν να σχολιάζει τη συνέντευξή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Μόργκαν περιορίστηκε σε μία λέξη, γράφοντας «Whoa...», την οποία συνόδευσε με μια σειρά από emoji φωτιάς.



Η συνέντευξη της Κούνσμπεργκ πραγματοποιήθηκε ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Pay Attention», στο οποίο εξετάζει τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη βρετανική πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια.



Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι ανέβαλλε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συγγραφή ενός βιβλίου, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι είχε έρθει η στιγμή να εξετάσει συνολικά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχει παρακολουθήσει επαγγελματικά.



Αναφέρθηκε στο Brexit και στο δημοψήφισμα, στη ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην εντυπωσιακή άνοδο του Reform UK, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά έχουν μεταβάλει σημαντικά το πολιτικό περιβάλλον της Βρετανίας.



Όπως εξήγησε, θέλησε να συνδέσει τις εξελίξεις αυτές και να εξετάσει κατά πόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πώς έφτασε η χώρα στη σημερινή πολιτική κατάσταση, αλλά και πόσο διαφορετική είναι πλέον η πολιτική από την εποχή που ξεκίνησε η δική της δημοσιογραφική διαδρομή.



Η ίδια παραδέχθηκε ότι αισθάνεται κάποια αγωνία για την υποδοχή του πρώτου της βιβλίου.



«Ο κόσμος θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε γράφει βιβλίο για πρώτη φορά υπάρχει ένα ορισμένο άγχος», ανέφερε.