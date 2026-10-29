Άγρια δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον εραστή της συζύγου του αφού τον βρήκε στο κρεβάτι, δίπλα στην 2χρονη κόρη και τον 4χρονο γιο του
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Σύζυγος Δολοφονία Παιδιά

Άγρια δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον εραστή της συζύγου του αφού τον βρήκε στο κρεβάτι, δίπλα στην 2χρονη κόρη και τον 4χρονο γιο του

Ο 34χρονος Ισμαέλ Πινενταλόπεζ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 28χρονο Νίκολας Γκαρσία με έναν σουγιά

Άγρια δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον εραστή της συζύγου του αφού τον βρήκε στο κρεβάτι, δίπλα στην 2χρονη κόρη και τον 4χρονο γιο του
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Σύζυγος από την Καλιφόρνια σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του, αφού επέστρεψε νωρίς από τη δουλειά στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα φορώντας εσώρουχο να είναι στο κρεβάτι, δίπλα στα δύο μικρά παιδιά τους.

Ο 34χρονος Ισμαέλ Πινενταλόπεζ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 28χρονο Νίκολας Γκαρσία με έναν σουγιά, στο υπνοδωμάτιο του οικογενειακού σπιτιού στο Άναχαϊμ, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Όραντζ, όπως αναφέρει η New York Post.

Τα παιδιά του ζευγαριού, η 2χρονη κόρη και ο 4χρονος γιος, βρίσκονταν στο κρεβάτι όταν ο πατέρας τους επιτέθηκε στον 28χρονο, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο Γκαρσία υπέκυψε επί τόπου. Τα παιδιά και η σύζυγος του δράστη είναι καλά στην υγεία τους.

«Η βία δεν είναι ποτέ η λύση και είναι πραγματικά σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να δουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε ο εισαγγελέας Τοντ Σπίτζερ.
Ο Πινενταλόπεζ συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος και κατηγορείται για τη δολοφονία. Παραπέμφθηκε σε δίκη και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 26 έτη έως ισόβια, εάν κριθεί ένοχος.
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