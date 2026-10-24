Έξι νεκροί από σύγκρουση τρένου με μίνι λεωφορείο στην ανατολική Ρωσία
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Έξι νεκροί από σύγκρουση τρένου με μίνι λεωφορείο στην ανατολική Ρωσία

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές

Έξι νεκροί από σύγκρουση τρένου με μίνι λεωφορείο στην ανατολική Ρωσία
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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε σύγκρουση τρένου με μίνι λεωφορείο στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Εβραίων, στην ανατολική Ρωσία.

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η Αυτόνομη Περιφέρεια των Εβραίων είναι μια περιοχή όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως Εβραίοι στις αρχές του 20ού αιώνα.



Σήμερα, ωστόσο, ο εβραϊκός πληθυσμός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής.
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