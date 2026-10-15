Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Διακόπηκε η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Γάζα: Για διαμάχη εμπόρων και Χαμάς μιλά το Ισραήλ
Διακόπηκε η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Γάζα: Για διαμάχη εμπόρων και Χαμάς μιλά το Ισραήλ
Η πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, επανειλημμένους εκτοπισμούς και αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ στις παραδόσεις βοήθειας
Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας έχει διακοπεί, εξαιτίας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μιας διαμάχης για φορολογικά ζητήματα μεταξύ τοπικών εμπόρων και της Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή αποκόπτει μια ζωτικής σημασίας πηγή τροφίμων και άλλων ειδών για τον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια.
Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβλέπει τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, προέβη σε σχετική ανακοίνωση χθες Τετάρτη, επικαλούμενη απόφαση των εμπόρων της Γάζας να σταματήσουν τον συντονισμό με την υπηρεσία αναφορικά με την είσοδο εμπορικών αγαθών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έμποροι της Λωρίδας της Γάζας ενημέρωσαν την COGAT ότι έλαβαν αυτή την απόφαση ως αντίδραση στην επιβολή, από τη Χαμάς, ενός τέλους 10.000 σέκελ (3.220 δολαρίων) ανά φορτηγό που εισέρχεται στον θύλακα, καθώς και στην απαίτηση το 30% του συνόλου των πωλήσεών τους στη Γάζα να πραγματοποιείται σε μετρητά.
Η Χαμάς δήλωσε αργότερα ότι το ποσό των 10.000 σέκελ αποτελεί εθελοντική συνεισφορά εύπορων κατοίκων της Γάζας προς ένα εθνικό ταμείο, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, όπως χήρες και ορφανά. Ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές σε μετρητά ενθαρρύνονται λόγω της - όπως τη χαρακτήρισε οξείας έλλειψης ρευστότητας στην περιοχή που έχει πληγεί από τον πόλεμο.
Η πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, επανειλημμένους εκτοπισμούς και αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ στις παραδόσεις βοήθειας.
Τον Ιούλιο, διεθνής φορέας παρακολούθησης της επισιτιστικής ασφάλειας προειδοποίησε ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των κατοίκων της Γάζας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα έως το τέλος του έτους. Στην περιοχή διαβιούν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε αυτοσχέδια καταλύματα.
Ο Ναχέντ Σαϊμπάρ, επικεφαλής της ένωσης ιδιωτικών μεταφορέων στη Γάζα, δήλωσε ότι σήμερα δεν εισήλθε στη Γάζα ούτε ένα φορτηγό που να μεταφέρει εμπορικά προϊόντα από το Ισραήλ. Ωστόσο, ανέφερε ότι εισήλθαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και οχήματα που μετέφεραν εμπορικά αγαθά από την Αίγυπτο, μέσω συνοριακού περάσματος που ελέγχεται από το Ισραήλ.
Σύμφωνα με την COGAT, η απόφαση των εμπόρων της Γάζας θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των φορτηγών, που μεταφέρουν τόσο ανθρωπιστική βοήθεια όσο και εμπορικά αγαθά, και που εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα σε περίπου 300, δηλαδή στο μισό.
Διπλωμάτες σημειώνουν ότι ο αριθμός των φορτηγών που εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα είναι πολύ μικρότερος από 600. Ο Σαϊμπάρ δήλωσε ότι ο αριθμός πλησιάζει περισσότερο τα 300, εκ των οποίων τα δύο τρίτα μεταφέρουν εμπορικά αγαθά.
Το Ισραήλ υποχρεούται, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, να επιτρέπει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια σε καθημερινή βάση.
Ωστόσο, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η υποχρέωσή του περιορίζεται στην είσοδο 600 φορτηγών συνολικά, προσθέτοντας ότι τα εμπορικά αγαθά είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβλέπει τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, προέβη σε σχετική ανακοίνωση χθες Τετάρτη, επικαλούμενη απόφαση των εμπόρων της Γάζας να σταματήσουν τον συντονισμό με την υπηρεσία αναφορικά με την είσοδο εμπορικών αγαθών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έμποροι της Λωρίδας της Γάζας ενημέρωσαν την COGAT ότι έλαβαν αυτή την απόφαση ως αντίδραση στην επιβολή, από τη Χαμάς, ενός τέλους 10.000 σέκελ (3.220 δολαρίων) ανά φορτηγό που εισέρχεται στον θύλακα, καθώς και στην απαίτηση το 30% του συνόλου των πωλήσεών τους στη Γάζα να πραγματοποιείται σε μετρητά.
Η Χαμάς δήλωσε αργότερα ότι το ποσό των 10.000 σέκελ αποτελεί εθελοντική συνεισφορά εύπορων κατοίκων της Γάζας προς ένα εθνικό ταμείο, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, όπως χήρες και ορφανά. Ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές σε μετρητά ενθαρρύνονται λόγω της - όπως τη χαρακτήρισε οξείας έλλειψης ρευστότητας στην περιοχή που έχει πληγεί από τον πόλεμο.
Η πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, επανειλημμένους εκτοπισμούς και αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ στις παραδόσεις βοήθειας.
Τον Ιούλιο, διεθνής φορέας παρακολούθησης της επισιτιστικής ασφάλειας προειδοποίησε ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των κατοίκων της Γάζας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα έως το τέλος του έτους. Στην περιοχή διαβιούν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε αυτοσχέδια καταλύματα.
Ο Ναχέντ Σαϊμπάρ, επικεφαλής της ένωσης ιδιωτικών μεταφορέων στη Γάζα, δήλωσε ότι σήμερα δεν εισήλθε στη Γάζα ούτε ένα φορτηγό που να μεταφέρει εμπορικά προϊόντα από το Ισραήλ. Ωστόσο, ανέφερε ότι εισήλθαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και οχήματα που μετέφεραν εμπορικά αγαθά από την Αίγυπτο, μέσω συνοριακού περάσματος που ελέγχεται από το Ισραήλ.
Σύμφωνα με την COGAT, η απόφαση των εμπόρων της Γάζας θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των φορτηγών, που μεταφέρουν τόσο ανθρωπιστική βοήθεια όσο και εμπορικά αγαθά, και που εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα σε περίπου 300, δηλαδή στο μισό.
Διπλωμάτες σημειώνουν ότι ο αριθμός των φορτηγών που εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα είναι πολύ μικρότερος από 600. Ο Σαϊμπάρ δήλωσε ότι ο αριθμός πλησιάζει περισσότερο τα 300, εκ των οποίων τα δύο τρίτα μεταφέρουν εμπορικά αγαθά.
Το Ισραήλ υποχρεούται, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, να επιτρέπει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια σε καθημερινή βάση.
Ωστόσο, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η υποχρέωσή του περιορίζεται στην είσοδο 600 φορτηγών συνολικά, προσθέτοντας ότι τα εμπορικά αγαθά είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας.
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