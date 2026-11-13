Κατάληψη από τους Έλληνες στο Άμστερνταμ πριν τον αγώνα με την Ολλανδία, βίντεο και φωτογραφίες
Κατάληψη από τους Έλληνες στο Άμστερνταμ πριν τον αγώνα με την Ολλανδία, βίντεο και φωτογραφίες
Περισσότεροι από 3.000 θα βρεθούν στις εξέδρες της «Johan Cruyff Arena» και είχαν κάνει από νωρίς αισθητή την παρουσία τους
Σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι οι Έλληνες οπαδοί θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και μάλιστα σε μια από τις πιο σημαντικές έδρες στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην «Johan Cruyff Arena» την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του ομίλου στο Nations League σε μια από τις πιο κομβικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.
Από νωρίς πάντως, το κέντρο του Άμστερνταμ έχει αποκτήσει γαλανόλευκο χρώμα με τους οπαδούς της Εθνικής ομάδας να φωνάζουν συνθήματα και να τραγουδούν με τα κασκόλ τους, ζητώντας φυσικά τη νίκη από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι διεθνείς δε θα έχουν εύκολο έργο απέναντι στους «οράνιε» του Τσάβι αλλά δεδομένα θα έχουν υποστήριξη από τους Έλληνες στις εξέδρες.
Περισσότεροι από 3.000 Έλληνες θα είναι στο γήπεδο. Εκεί ήταν περίπου ο αριθμός των εισιτηρίων που πήρε η ΕΠΟ για τον αγώνα, παρόλα αυτά και άλλοι οπαδοί της Εθνικής έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για άλλα σημεία του αγώνα.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην «Johan Cruyff Arena» την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του ομίλου στο Nations League σε μια από τις πιο κομβικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.
Από νωρίς πάντως, το κέντρο του Άμστερνταμ έχει αποκτήσει γαλανόλευκο χρώμα με τους οπαδούς της Εθνικής ομάδας να φωνάζουν συνθήματα και να τραγουδούν με τα κασκόλ τους, ζητώντας φυσικά τη νίκη από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι διεθνείς δε θα έχουν εύκολο έργο απέναντι στους «οράνιε» του Τσάβι αλλά δεδομένα θα έχουν υποστήριξη από τους Έλληνες στις εξέδρες.
Περισσότεροι από 3.000 Έλληνες θα είναι στο γήπεδο. Εκεί ήταν περίπου ο αριθμός των εισιτηρίων που πήρε η ΕΠΟ για τον αγώνα, παρόλα αυτά και άλλοι οπαδοί της Εθνικής έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για άλλα σημεία του αγώνα.
Δεδομένα θα δώσουν τη δική τους μάχη για να κερδίσουν την εξέδρα στο εμβληματικό γήπεδο του Άγιαξ.
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