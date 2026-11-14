«Θα πάρει μέρες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση»: Παγιδευμένοι χιλιάδες επιβάτες στις ΗΠΑ από το μπλακ άουτ στις πτήσεις, δείτε εικόνες

Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν χιλιάδες επιβάτες στις ΗΠΑ από το πολύωρο μπλακ άουτ στις πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)

Σε όλα τα αεροδρόμια σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ επικρατεί αναστάτωση, κούραση, ταλαιπωρία και αγωνία καθώς ουδείς γνωρίζει πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι θα πάρει ημέρες.

Οι αεροπορικές εταιρείες ίσως χρειαστεί να πάρουν έκτακτα μέτρα, όπως την ενεργοποίηση εφεδρικών πληρωμάτων ή τη μεταφορά κενών αεροσκαφών σε αεροδρόμια όπου υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα, οι νυχτερινές ώρες αναμένεται να αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση της αποσυμφόρησης, καθώς εκείνο το διάστημα πραγματοποιούνται συνήθως λιγότερες πτήσεις εσωτερικού, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια για την κάλυψη των καθυστερήσεων και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.

Η πλήρης επαναφορά, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από την άρση των περιορισμών στις πτήσεις, αλλά και από τον συντονισμό ολόκληρου του αεροπορικού δικτύου, ώστε αεροσκάφη και πληρώματα να επιστρέψουν σταδιακά στον αρχικό προγραμματισμό τους.

Όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία έδωσε την εντολή να ανασταλούν οι απογειώσεις, στον αέρα βρίσκονταν περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι και χιλιάδες επίσης ανέμεναν να προσγειωθούν.

Συνολικά περισσότερες από 6.600 πτήσεις είχαν ακυρωθεί την Παρασκευή έως τις 21:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην Παρασκευή, καθώς το πρόβλημα επεκτάθηκε και στο Σαββατοκύριακο. Περίπου 1.500 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και για το Σάββατο, εντείνοντας την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών.

Το πρωτοφανές περιστατικό, πουαποδόθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς στα απηρχαιωμένα συστήματα που δεν σήκωσαν τις νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων και προσγειώσεων, η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.



Ερωτηθείς αν οι ταξιδιώτες θα πρέπει να περιμένουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, εκτίμησε ότι οι πτήσεις «θα εκτελούνται ξανά κανονικά καθώς θα πλησιάζουμε στην κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης» πριν από τη γιορτή.





Δείτε φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Βοστώνης





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Φωτογραφίες: ReutersΕιδικοί εκτιμούν ότι ίσως χρειαστούν ακόμη και αρκετές ημέρες μέχρι να επανέλθει πλήρως η ομαλότητα στις αερομεταφορές.

Όπως εκτιμά ο Βίκραντ Βάζε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Dartmouth, με ειδίκευση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση των εμπορικών αερομεταφορών, η αποκατάσταση της λειτουργίας θα είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επαναφέρουν αεροσκάφη, επιβάτες και πληρώματα στις προβλεπόμενες θέσεις τους.

«Θα χρειαστούν αρκετοί περίπλοκοι χειρισμοί», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην προσπάθεια να επαναφέρουν τα δρομολόγια στα κανονικά επίπεδα.