«Θα πάρει μέρες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση»: Παγιδευμένοι χιλιάδες επιβάτες στις ΗΠΑ από το μπλακ άουτ στις πτήσεις, δείτε εικόνες
Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων και προσγειώσεων, η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους
Σε όλα τα αεροδρόμια σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ επικρατεί αναστάτωση, κούραση, ταλαιπωρία και αγωνία καθώς ουδείς γνωρίζει πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι θα πάρει ημέρες.
Οι αεροπορικές εταιρείες ίσως χρειαστεί να πάρουν έκτακτα μέτρα, όπως την ενεργοποίηση εφεδρικών πληρωμάτων ή τη μεταφορά κενών αεροσκαφών σε αεροδρόμια όπου υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα, οι νυχτερινές ώρες αναμένεται να αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση της αποσυμφόρησης, καθώς εκείνο το διάστημα πραγματοποιούνται συνήθως λιγότερες πτήσεις εσωτερικού, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια για την κάλυψη των καθυστερήσεων και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.
Η πλήρης επαναφορά, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από την άρση των περιορισμών στις πτήσεις, αλλά και από τον συντονισμό ολόκληρου του αεροπορικού δικτύου, ώστε αεροσκάφη και πληρώματα να επιστρέψουν σταδιακά στον αρχικό προγραμματισμό τους.Όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία έδωσε την εντολή να ανασταλούν οι απογειώσεις, στον αέρα βρίσκονταν περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι και χιλιάδες επίσης ανέμεναν να προσγειωθούν.
Συνολικά περισσότερες από 6.600 πτήσεις είχαν ακυρωθεί την Παρασκευή έως τις 21:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.
Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην Παρασκευή, καθώς το πρόβλημα επεκτάθηκε και στο Σαββατοκύριακο. Περίπου 1.500 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και για το Σάββατο, εντείνοντας την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών.Το πρωτοφανές περιστατικό, που διήρκεσε 4,5 ώρες περίπου αποδόθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς στα απηρχαιωμένα συστήματα που δεν σήκωσαν τις νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.
Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων και προσγειώσεων, η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Ερωτηθείς αν οι ταξιδιώτες θα πρέπει να περιμένουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, εκτίμησε ότι οι πτήσεις «θα εκτελούνται ξανά κανονικά καθώς θα πλησιάζουμε στην κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης» πριν από τη γιορτή.
Δείτε φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Βοστώνης
Δείτε φωτογραφίες από αεροδρόμια στις ΗΠΑ
Φωτογραφίες: Reuters
Ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως χρειαστούν ακόμη και αρκετές ημέρες μέχρι να επανέλθει πλήρως η ομαλότητα στις αερομεταφορές.
Όπως εκτιμά ο Βίκραντ Βάζε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Dartmouth, με ειδίκευση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση των εμπορικών αερομεταφορών, η αποκατάσταση της λειτουργίας θα είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επαναφέρουν αεροσκάφη, επιβάτες και πληρώματα στις προβλεπόμενες θέσεις τους.
«Θα χρειαστούν αρκετοί περίπλοκοι χειρισμοί», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην προσπάθεια να επαναφέρουν τα δρομολόγια στα κανονικά επίπεδα.Η ταλαιπωρία των επιβατών
«Δεν υπάρχουν πτήσεις. Ακυρώνονται όλες», είπε σε δημοσιογράφους, μεταφέροντας την αγωνία των ταξιδιωτών. Όπως είπε, ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να περιμένει έξι ώρες προκειμένου να λάβει νεότερα για την επανακράτηση του εισιτηρίου της.
Ανάλογη είναι η εικόνα και για άλλους ταξιδιώτες, οι οποίοι παρέμεναν στο αεροδρόμιο περιμένοντας ενημέρωση από τις αεροπορικές εταιρείες.
Το περιστατικό αναδεικνύει τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό κύμα κακοκαιρίας στις αερομεταφορές, με τους επιβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με καθυστερήσεις και ακυρώσεις, αλλά και με πολύωρη αναμονή χωρίς σαφείς απαντήσεις για την εξέλιξη του ταξιδιού τους.
Αποκλεισμένες δεκάδες ομάδες
Η αναστολή των απογειώσεων άφησε αποκλεισμένες δεκάδες πανεπιστημιακές ομάδες αμερικανικού ποδοσφαίρου και ομάδες άλλων αθλημάτων ή τις εμπόδισε να αναχωρήσουν για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου.
«Θα παρότρυνα αυτές τις ομάδες αμερικανικού ποδοσφαίρου να επικοινωνήσουν με την FAA, ώστε να προγραμματίσουν τις ώρες των πτήσεών τους και να βεβαιωθούν ότι μπορούν να μετακινηθούν» εγκαίρως για την έναρξη των αγώνων τους, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι.
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