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Δύο τάνκερ φλέγονται στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης
Δύο τάνκερ φλέγονται στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.
«Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομή, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
«Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομή, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.
Oil Market Report for the week ending November 13th, 2026— Aub. (@DethTrader) November 14, 2026
Fresh off the weekend's tanker attacks, with WTI opening Sunday evening around $90, we started getting reports Monday morning that Iran was willing to abandon its demand to control the Strait of Hormuz and collect transit… pic.twitter.com/C9CNgw70GX
Exclusive footage from Khasab, Oman, shows a massive fire coming from the Strait of Hormuz.— MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) November 13, 2026
A commercial vessel has been struck by the IRGC Navy while it was trying to transit the strait through the southern route. pic.twitter.com/Cwrt70mBBE
Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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