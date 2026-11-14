Άνοιξε ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ, αλλά συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια - Χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες, ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια και εκατοντάδες αεροσκάφη εκτός προγράμματος

Τι ακριβώς χάλασε – Οι εξηγήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης

Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, αλλά η έρευνα συνεχίζεται

Γιατί οι καθυστερήσεις συνεχίζονται μετά το άνοιγμα του εναέριου χώρου

Ένα σύστημα δεκαετιών και οι απαιτήσεις για δισεκατομμύρια δολάρια

Η σοβαρότερη καθολική καθήλωση μετά το 2023

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ορισμένα δεδομένα δεν μεταδίδονταν με την απαιτούμενη σταθερότητα, δημιουργώντας δυσκολίες στην άμεση επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και χειριστών αεροσκαφών.Μπροστά στον κίνδυνο να επηρεαστεί η ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η FAA έδωσε εντολή καθήλωσης των αναχωρήσεων σε εθνικό επίπεδο.Η υπηρεσία επικαλέστηκε «εξαιρετικές περιστάσεις και λόγους ασφαλείας», χωρίς αρχικά να διευκρινίσει την ακριβή φύση του προβλήματος. Η απόφαση είχε άμεση επίδραση σε ολόκληρη τη χώρα. Αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να απογειωθούν υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στους διαδρόμους ή στις θέσεις στάθμευσης, ενώ επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ενημερώθηκαν ότι δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν.Το μέτρο δεν σήμαινε ότι όλα τα αεροπλάνα που βρίσκονταν ήδη στον αέρα έπρεπε να προσγειωθούν αμέσως. Οι ελεγκτές συνέχισαν να κατευθύνουν τις πτήσεις προς ασφαλείς προσγειώσεις, ενώ ορισμένες διεθνείς και επείγουσες μετακινήσεις αντιμετωπίστηκαν ξεχωριστά.Όμως η απαγόρευση νέων απογειώσεων για περισσότερες από τέσσερις ώρες ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή αποδιοργάνωση στο μεγαλύτερο δίκτυο αερομεταφορών του κόσμου.Οι επιπτώσεις έγιναν αμέσως ορατές στα μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη μέχρι το Σικάγο, το Ντάλας, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, οι πίνακες αναχωρήσεων άρχισαν να γεμίζουν με ενδείξεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων.Χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή, αδυνατώντας να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιβάτες είχαν ήδη πραγματοποιήσει check-in ή επιβιβαστεί στα αεροσκάφη, όταν ενημερώθηκαν ότι οι πτήσεις τους δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.Άλλοι πληροφορήθηκαν την ακύρωση της πτήσης τους λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ενώ όσοι είχαν ανταποκρίσεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιθανότητα να χάσουν και το επόμενο σκέλος του ταξιδιού τους.Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων αερομεταφορών Cirium, κατά τη διάρκεια της κρίσης τουλάχιστον 827 πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν τον αρχικό επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και να κατευθυνθούν αλλού ή να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης.Από αυτές, 670 επέστρεψαν στο σημείο από το οποίο είχαν απογειωθεί, ενώ άλλες 157 κατευθύνθηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια.Την ώρα που επιβλήθηκε η απαγόρευση, περίπου 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Καθώς τα αεροσκάφη προσγειώνονταν και οι νέες απογειώσεις είχαν σταματήσει, ο αριθμός τους μειώθηκε εντυπωσιακά.Η ίδια εταιρεία υπολόγισε ότι περισσότερες από 11.000 αναχωρήσεις, που αντιστοιχούσαν σε προγραμματισμένη μετακίνηση άνω του 1,5 εκατομμυρίου επιβατών, απέμεναν στο πρόγραμμα των αμερικανικών αεροδρομίων όταν ξεκίνησε η κρίση.Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει την κλίμακα των πτήσεων που εκτέθηκαν στη διαταραχή και δεν σημαίνει ότι όλοι οι συγκεκριμένοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν.Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους, με την United και την JetBlue να προχωρούν σε εκτεταμένες ακυρώσεις των προγραμματισμένων βραδινών πτήσεων.Το βασικό ερώτημα που δημιουργήθηκε από τις πρώτες στιγμές ήταν πώς ένα πρόβλημα επικοινωνιών μπορούσε να οδηγήσει στην καθήλωση των αναχωρήσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σον Ντάφι εξήγησε ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με παλαιά συστήματα τηλεπικοινωνιών που εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο τμήμα της αμερικανικής υποδομής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Πρόκειται για εξοπλισμό που βασίζεται σε τεχνολογίες προηγούμενων δεκαετιών, μεταξύ των οποίων συστήματα μετάδοσης δεδομένων μέσω παλαιών δικτύων χαλκού.Ο υπουργός ανέφερε ότι μεταγωγείς και δρομολογητές του δικτύου υπερφορτώθηκαν με δεδομένα, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ασυνέπειες και αστάθεια στις επικοινωνίες.Η τεχνολογία στην οποία αναφέρθηκε είναι γνωστή ως TDM, από τον όρο Time-Division Multiplexing, και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πολλαπλών σημάτων μέσω κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών.Στην πράξη, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας βασίζονται σε αυτά τα δίκτυα για την άμεση επικοινωνία με τους πιλότους, αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την παρακολούθηση των αεροσκαφών.Όταν η μετάδοση αυτών των πληροφοριών γίνεται ασταθής, η υπηρεσία δεν μπορεί να βασίζεται με την απαιτούμενη βεβαιότητα στην ορθή λειτουργία του συστήματος.«Έχουμε παλιούς μεταγωγείς, παλιούς δρομολογητές. Χρησιμοποιούμε μικρές χάλκινες γραμμές της δεκαετίας του 1980», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάφι.Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν χάθηκαν ολοκληρωτικά οι επικοινωνίες ούτε η δυνατότητα παρακολούθησης των αεροσκαφών μέσω ραντάρ.Ωστόσο, η αστάθεια κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε οι αρχές να μην μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή συνέχιση των αναχωρήσεων με κανονικούς ρυθμούς. Οι τεχνικοί της FAA προχώρησαν σε παρεμβάσεις και επανεκκινήσεις του δικτύου, περιορίζοντας την υπερφόρτωση και αποκαθιστώντας τη λειτουργία των περιφερειακών κέντρων ελέγχου. Η ακριβής αρχική αιτία της υπερφόρτωσης παραμένει υπό διερεύνηση.Η έκταση της διακοπής προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ερωτήματα για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή κακόβουλης ενέργειας εναντίον κρίσιμων αμερικανικών υποδομών. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν έως τώρα στοιχεία που να υποδεικνύουν σκόπιμη επίθεση.«Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε τεχνική δυσλειτουργία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι οι αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να αποκλείσουν με απόλυτη βεβαιότητα κάθε άλλο ενδεχόμενο.Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η προληπτική καθήλωση των αεροσκαφών απέτρεψε οποιονδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών.Η άρση της απαγόρευσης απογειώσεων δεν σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να επανέλθουν αμέσως στα κανονικά τους προγράμματα. Η λειτουργία των αερομεταφορών βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα προγραμματισμού.Κάθε αεροσκάφος πραγματοποιεί συνήθως διαδοχικές πτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα. Τα πληρώματα μετακινούνται επίσης από πόλη σε πόλη και πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα όρια εργασίας και ανάπαυσης.Όταν ένα αεροπλάνο παραμένει καθηλωμένο για τέσσερις ή πέντε ώρες, μπορεί να χάσει όχι μόνο την προγραμματισμένη αναχώρησή του αλλά και τις επόμενες πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσει. Αντίστοιχα, ένας πιλότος ή ένα μέλος πληρώματος καμπίνας μπορεί να συμπληρώσει το επιτρεπόμενο όριο υπηρεσίας, χωρίς να μπορεί να αναλάβει την επόμενη πτήση.Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν τα αεροσκάφη έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα όπου έπρεπε να βρίσκονται. Για να αποκατασταθεί το πρόγραμμα, οι εταιρείες πρέπει να επανατοποθετήσουν αεροσκάφη, να βρουν διαθέσιμα πληρώματα, να εξυπηρετήσουν επιβάτες που έχασαν τις ανταποκρίσεις τους και να οργανώσουν νέες αναχωρήσεις.Γι' αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, παρά την αποκατάσταση των τεχνικών συστημάτων. Ο Ντάφι ανέφερε ότι οι αρχές θα επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο προειδοποίησε ότι η πλήρης επιστροφή στη συνηθισμένη δυναμικότητα θα απαιτήσει χρόνο.Η κρίση επανέφερε στο προσκήνιο τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Παρά την τεχνολογική πρωτοπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλούς τομείς, σημαντικό μέρος των υποδομών που υποστηρίζουν τις καθημερινές αεροπορικές μετακινήσεις εξακολουθεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό προηγούμενων δεκαετιών.Η FAA βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης παλαιών τηλεπικοινωνιακών γραμμών και συστημάτων επικοινωνίας με σύγχρονες υποδομές οπτικών ινών. Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει χρηματοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση του συστήματος, ωστόσο η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα ποσά.Μετά το περιστατικό, ο Σον Ντάφι ζήτησε από το Κογκρέσο να διαθέσει πρόσθετους πόρους για τη συνολική ανακατασκευή των υποδομών, κάνοντας λόγο για ανάγκες που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις και η διατήρηση παλαιών συστημάτων παράλληλα με την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών δεν επαρκούν πλέον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η FAA είχε ανακοινώσει πρόσφατα την ενεργοποίηση νέου εργαλείου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στα περιφερειακά κέντρα ελέγχου.Η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε ερωτήματα για το κατά πόσο η εισαγωγή νέων τεχνολογιών μπορεί να επιβάρυνε τις παλαιές υποδομές.Ωστόσο, ο Ντάφι διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία με το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της FAA, ενώ η τελική τεχνική αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.Η επιβολή απαγόρευσης απογειώσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο μέτρο. Τον Ιανουάριο του 2023 είχε σημειωθεί αντίστοιχη καθήλωση, όταν παρουσίασε βλάβη το σύστημα NOTAM, μέσω του οποίου οι πιλότοι λαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια των πτήσεων.Τότε, η FAA είχε αναγκαστεί να διακόψει προσωρινά τις εσωτερικές αναχωρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις.Πριν από εκείνο το περιστατικό, η πιο χαρακτηριστική καθολική αναστολή πτήσεων είχε σημειωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.Η κρίση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026 διαφέρει ως προς την αιτία της, καθώς συνδέεται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, με τεχνική αστοχία και όχι με διαπιστωμένη εξωτερική απειλή.Η διάρκειά της, όμως, και ο αριθμός των πτήσεων που επηρεάστηκαν την καθιστούν ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά διακοπής των αερομεταφορών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.Πλέον, με τον εναέριο χώρο ανοιχτό, η προτεραιότητα των αμερικανικών αρχών και των αεροπορικών εταιρειών είναι η αποκατάσταση των δρομολογίων και η εξυπηρέτηση των επιβατών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης.Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο: πώς μια δυσλειτουργία σε παλαιό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κατάφερε να προκαλέσει σχεδόν καθολική αναστολή των απογειώσεων σε μια χώρα με το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αερομεταφορών στον κόσμο.Και κυρίως, τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί.