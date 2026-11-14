Άνοιξε ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ, αλλά συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια - Χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες, ακυρώσεις και καθυστερήσεις
Περισσότερες από 4.700 πτήσεις ακυρώθηκαν και 10.000 καθυστέρησαν μετά την πρωτοφανή καθήλωση αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα - Η υπερφόρτωση των παλαιών συστημάτων επικοινωνίας, οι εξηγήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και οι φόβοι ότι θα χρειαστούν ημέρες για να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των αερομεταφορών
Η πρωτοφανής διακοπή των πτήσεων την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου προκλήθηκε από σοβαρή δυσλειτουργία στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, με τις αμερικανικές αρχές να αποδίδουν τα πρώτα ευρήματα σε υπερφόρτωση παλαιού τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η FAA ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση απογειώσεων ήρθη το βράδυ της Παρασκευής, στις 20:15 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλαδή στις 03:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα. Η απόφαση επέτρεψε τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων, όχι όμως και την άμεση επιστροφή στην κανονικότητα. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των αερομεταφορών, περισσότερες από 4.700 πτήσεις ακυρώθηκαν και τουλάχιστον 10.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις την Παρασκευή, ενώ εκατοντάδες ακυρώσεις είχαν καταγραφεί και για το Σάββατο. Η αλυσιδωτή επίδραση της καθήλωσης των αεροσκαφών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επαναφέρουν αεροπλάνα και πληρώματα στα αεροδρόμια από τα οποία είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν.
“Nobody is allowed to leave the ground.”— ABC News (@ABC) November 13, 2026
A note obtained by ABC News instructs pilots to return to airport gates “immediately” due to the FAA issuing a nationwide ground stop due to a communications issue. https://t.co/kt5R4fVXCr pic.twitter.com/283APHlg2o
«Ανοίξαμε τον εναέριο χώρο, αλλά θα χρειαστούμε χρόνο για να ξεμπερδέψουμε με όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση των πτήσεων θα είναι σταδιακή.
Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονταν στον αέρα κατά τη διάρκεια της κρίσης παρακολουθούνταν και ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο αεροπορικό ατύχημα ή περιστατικό εξαιτίας της δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η υπόθεση αναδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες ενός συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, από το οποίο εξαρτώνται καθημερινά εκατομμύρια επιβάτες.
Airspace clearing above the United States tonight as flights land, but cannot take off, as the FAA’s nationwide ground stop continues. Ground stop was issued at 20:54 UTC. pic.twitter.com/SMqTEedBOY— Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2026
Πώς ξεκίνησε η κρίση και γιατί καθηλώθηκαν τα αεροσκάφηΗ αναστάτωση άρχισε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαπίστωσαν προβλήματα στη μετάδοση δεδομένων και στις επικοινωνίες μεταξύ των κέντρων ελέγχου.
Σύμφωνα με τον Σον Ντάφι, στις 15:36, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, καταγράφηκε αστάθεια στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ που χρησιμοποιούν τα περιφερειακά κέντρα ελέγχου και οι υπηρεσίες προσέγγισης αεροδρομίων. Το πρόβλημα επηρέασε το δίκτυο που συνδέει τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, τα οποία συντονίζουν τις πτήσεις καθώς μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη.
🇺🇸✈️ US Air Traffic: Today vs. Last Week— AirNav Radar (@AirNavRadar) November 13, 2026
The difference is striking. After the nationwide FAA communications failure, a significant gap in US air traffic became clear after 21:40 UTC.
Comparing today with the same time last week reveals the scale of the disruption across US… https://t.co/sOIuLLqzA0 pic.twitter.com/UQJgN4BJan
Μπροστά στον κίνδυνο να επηρεαστεί η ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η FAA έδωσε εντολή καθήλωσης των αναχωρήσεων σε εθνικό επίπεδο.
Η υπηρεσία επικαλέστηκε «εξαιρετικές περιστάσεις και λόγους ασφαλείας», χωρίς αρχικά να διευκρινίσει την ακριβή φύση του προβλήματος. Η απόφαση είχε άμεση επίδραση σε ολόκληρη τη χώρα. Αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να απογειωθούν υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στους διαδρόμους ή στις θέσεις στάθμευσης, ενώ επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ενημερώθηκαν ότι δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν.
🇺🇸✈️ US Air Traffic: Today vs. Last Week at 23:35 UTC— AirNav Radar (@AirNavRadar) November 13, 2026
A striking comparison of US airspace at exactly the same time, one week apart.
Following the nationwide ground stop, flight activity has dropped dramatically, with widespread cancellations and disruptions across major… https://t.co/FK7Cq5urwT pic.twitter.com/77oF4RWnqi
Όμως η απαγόρευση νέων απογειώσεων για περισσότερες από τέσσερις ώρες ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή αποδιοργάνωση στο μεγαλύτερο δίκτυο αερομεταφορών του κόσμου.
Χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια και εκατοντάδες αεροσκάφη εκτός προγράμματοςΟι επιπτώσεις έγιναν αμέσως ορατές στα μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη μέχρι το Σικάγο, το Ντάλας, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, οι πίνακες αναχωρήσεων άρχισαν να γεμίζουν με ενδείξεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων.
Χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή, αδυνατώντας να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιβάτες είχαν ήδη πραγματοποιήσει check-in ή επιβιβαστεί στα αεροσκάφη, όταν ενημερώθηκαν ότι οι πτήσεις τους δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.
Άλλοι πληροφορήθηκαν την ακύρωση της πτήσης τους λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ενώ όσοι είχαν ανταποκρίσεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιθανότητα να χάσουν και το επόμενο σκέλος του ταξιδιού τους.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων αερομεταφορών Cirium, κατά τη διάρκεια της κρίσης τουλάχιστον 827 πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν τον αρχικό επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και να κατευθυνθούν αλλού ή να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης.
Από αυτές, 670 επέστρεψαν στο σημείο από το οποίο είχαν απογειωθεί, ενώ άλλες 157 κατευθύνθηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια.
Την ώρα που επιβλήθηκε η απαγόρευση, περίπου 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Καθώς τα αεροσκάφη προσγειώνονταν και οι νέες απογειώσεις είχαν σταματήσει, ο αριθμός τους μειώθηκε εντυπωσιακά.
Η ίδια εταιρεία υπολόγισε ότι περισσότερες από 11.000 αναχωρήσεις, που αντιστοιχούσαν σε προγραμματισμένη μετακίνηση άνω του 1,5 εκατομμυρίου επιβατών, απέμεναν στο πρόγραμμα των αμερικανικών αεροδρομίων όταν ξεκίνησε η κρίση.
Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει την κλίμακα των πτήσεων που εκτέθηκαν στη διαταραχή και δεν σημαίνει ότι όλοι οι συγκεκριμένοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν.
Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους, με την United και την JetBlue να προχωρούν σε εκτεταμένες ακυρώσεις των προγραμματισμένων βραδινών πτήσεων.
Τι ακριβώς χάλασε – Οι εξηγήσεις της αμερικανικής κυβέρνησηςΤο βασικό ερώτημα που δημιουργήθηκε από τις πρώτες στιγμές ήταν πώς ένα πρόβλημα επικοινωνιών μπορούσε να οδηγήσει στην καθήλωση των αναχωρήσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σον Ντάφι εξήγησε ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με παλαιά συστήματα τηλεπικοινωνιών που εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο τμήμα της αμερικανικής υποδομής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Πρόκειται για εξοπλισμό που βασίζεται σε τεχνολογίες προηγούμενων δεκαετιών, μεταξύ των οποίων συστήματα μετάδοσης δεδομένων μέσω παλαιών δικτύων χαλκού.
Ο υπουργός ανέφερε ότι μεταγωγείς και δρομολογητές του δικτύου υπερφορτώθηκαν με δεδομένα, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ασυνέπειες και αστάθεια στις επικοινωνίες.
🚨 📊 USA TODAY VS. LAST WEEK — SAME TIME— 00:30 UTC 🇺🇸— AirNav Radar (@AirNavRadar) November 14, 2026
More than 5,100 flights have been canceled across the United States, and disruptions are continuing to escalate nationwide.
📍 Airports reporting the most cancellations:
🔴 Chicago O'Hare (ORD): 461
🔴 Atlanta (ATL): 310… https://t.co/6mDrHsFVZW pic.twitter.com/0mmduAPv4f
Η τεχνολογία στην οποία αναφέρθηκε είναι γνωστή ως TDM, από τον όρο Time-Division Multiplexing, και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πολλαπλών σημάτων μέσω κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
Στην πράξη, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας βασίζονται σε αυτά τα δίκτυα για την άμεση επικοινωνία με τους πιλότους, αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την παρακολούθηση των αεροσκαφών.
Όταν η μετάδοση αυτών των πληροφοριών γίνεται ασταθής, η υπηρεσία δεν μπορεί να βασίζεται με την απαιτούμενη βεβαιότητα στην ορθή λειτουργία του συστήματος.
«Έχουμε παλιούς μεταγωγείς, παλιούς δρομολογητές. Χρησιμοποιούμε μικρές χάλκινες γραμμές της δεκαετίας του 1980», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάφι.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν χάθηκαν ολοκληρωτικά οι επικοινωνίες ούτε η δυνατότητα παρακολούθησης των αεροσκαφών μέσω ραντάρ.
Ωστόσο, η αστάθεια κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε οι αρχές να μην μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή συνέχιση των αναχωρήσεων με κανονικούς ρυθμούς. Οι τεχνικοί της FAA προχώρησαν σε παρεμβάσεις και επανεκκινήσεις του δικτύου, περιορίζοντας την υπερφόρτωση και αποκαθιστώντας τη λειτουργία των περιφερειακών κέντρων ελέγχου. Η ακριβής αρχική αιτία της υπερφόρτωσης παραμένει υπό διερεύνηση.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, αλλά η έρευνα συνεχίζεταιΗ έκταση της διακοπής προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ερωτήματα για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή κακόβουλης ενέργειας εναντίον κρίσιμων αμερικανικών υποδομών. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν έως τώρα στοιχεία που να υποδεικνύουν σκόπιμη επίθεση.
«Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε τεχνική δυσλειτουργία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι οι αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να αποκλείσουν με απόλυτη βεβαιότητα κάθε άλλο ενδεχόμενο.
Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η προληπτική καθήλωση των αεροσκαφών απέτρεψε οποιονδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών.
Γιατί οι καθυστερήσεις συνεχίζονται μετά το άνοιγμα του εναέριου χώρουΗ άρση της απαγόρευσης απογειώσεων δεν σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να επανέλθουν αμέσως στα κανονικά τους προγράμματα. Η λειτουργία των αερομεταφορών βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα προγραμματισμού.
Κάθε αεροσκάφος πραγματοποιεί συνήθως διαδοχικές πτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα. Τα πληρώματα μετακινούνται επίσης από πόλη σε πόλη και πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα όρια εργασίας και ανάπαυσης.
Όταν ένα αεροπλάνο παραμένει καθηλωμένο για τέσσερις ή πέντε ώρες, μπορεί να χάσει όχι μόνο την προγραμματισμένη αναχώρησή του αλλά και τις επόμενες πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσει. Αντίστοιχα, ένας πιλότος ή ένα μέλος πληρώματος καμπίνας μπορεί να συμπληρώσει το επιτρεπόμενο όριο υπηρεσίας, χωρίς να μπορεί να αναλάβει την επόμενη πτήση.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν τα αεροσκάφη έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα όπου έπρεπε να βρίσκονται. Για να αποκατασταθεί το πρόγραμμα, οι εταιρείες πρέπει να επανατοποθετήσουν αεροσκάφη, να βρουν διαθέσιμα πληρώματα, να εξυπηρετήσουν επιβάτες που έχασαν τις ανταποκρίσεις τους και να οργανώσουν νέες αναχωρήσεις.
Γι' αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, παρά την αποκατάσταση των τεχνικών συστημάτων. Ο Ντάφι ανέφερε ότι οι αρχές θα επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο προειδοποίησε ότι η πλήρης επιστροφή στη συνηθισμένη δυναμικότητα θα απαιτήσει χρόνο.
Ένα σύστημα δεκαετιών και οι απαιτήσεις για δισεκατομμύρια δολάριαΗ κρίση επανέφερε στο προσκήνιο τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Παρά την τεχνολογική πρωτοπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλούς τομείς, σημαντικό μέρος των υποδομών που υποστηρίζουν τις καθημερινές αεροπορικές μετακινήσεις εξακολουθεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό προηγούμενων δεκαετιών.
Η FAA βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης παλαιών τηλεπικοινωνιακών γραμμών και συστημάτων επικοινωνίας με σύγχρονες υποδομές οπτικών ινών. Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει χρηματοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση του συστήματος, ωστόσο η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα ποσά.
Μετά το περιστατικό, ο Σον Ντάφι ζήτησε από το Κογκρέσο να διαθέσει πρόσθετους πόρους για τη συνολική ανακατασκευή των υποδομών, κάνοντας λόγο για ανάγκες που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις και η διατήρηση παλαιών συστημάτων παράλληλα με την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών δεν επαρκούν πλέον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η FAA είχε ανακοινώσει πρόσφατα την ενεργοποίηση νέου εργαλείου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στα περιφερειακά κέντρα ελέγχου.
Η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε ερωτήματα για το κατά πόσο η εισαγωγή νέων τεχνολογιών μπορεί να επιβάρυνε τις παλαιές υποδομές.
Ωστόσο, ο Ντάφι διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία με το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της FAA, ενώ η τελική τεχνική αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η σοβαρότερη καθολική καθήλωση μετά το 2023Η επιβολή απαγόρευσης απογειώσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο μέτρο. Τον Ιανουάριο του 2023 είχε σημειωθεί αντίστοιχη καθήλωση, όταν παρουσίασε βλάβη το σύστημα NOTAM, μέσω του οποίου οι πιλότοι λαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια των πτήσεων.
Τότε, η FAA είχε αναγκαστεί να διακόψει προσωρινά τις εσωτερικές αναχωρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις.
Πριν από εκείνο το περιστατικό, η πιο χαρακτηριστική καθολική αναστολή πτήσεων είχε σημειωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.
Η κρίση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026 διαφέρει ως προς την αιτία της, καθώς συνδέεται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, με τεχνική αστοχία και όχι με διαπιστωμένη εξωτερική απειλή.
Η διάρκειά της, όμως, και ο αριθμός των πτήσεων που επηρεάστηκαν την καθιστούν ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά διακοπής των αερομεταφορών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.
Πλέον, με τον εναέριο χώρο ανοιχτό, η προτεραιότητα των αμερικανικών αρχών και των αεροπορικών εταιρειών είναι η αποκατάσταση των δρομολογίων και η εξυπηρέτηση των επιβατών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης.
Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο: πώς μια δυσλειτουργία σε παλαιό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κατάφερε να προκαλέσει σχεδόν καθολική αναστολή των απογειώσεων σε μια χώρα με το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αερομεταφορών στον κόσμο.
Και κυρίως, τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr