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Microsoft: Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η εταιρεία
Microsoft: Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η εταιρεία
H βλάβη διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία εταιρειών, οργανισμών και κυβερνήσεων
Η Microsoft ανακοίνωσε ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία όλων των υπηρεσιών της -- όπως οι Teams, Outlook, Copilot, έπειτα από μια βλάβη που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία εταιρειών, οργανισμών και κυβερνήσεων.
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