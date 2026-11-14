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Ουκρανία: Τρεις νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Οδησσό
Ουκρανία: Τρεις νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Οδησσό
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένας διασώστης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης ερειπίων, ενώ μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και παιδιά
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε δύο πόλεις της Ουκρανίας, τη Ζαπορίζια και την Οδησσό, την Παρασκευή (13/11), σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές Αρχές.
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένας διασώστης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης ερειπίων, ενώ μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και παιδιά.
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας θύματα και σοβαρές ζημιές σε κτίρια κατοικιών.
Στη Ζαπορίζια, ένα πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων επλήγη από ρωσική επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν, ένας διασώστης έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε πλάκα σκυροδέματος την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πλήγμα, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.
Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές από την επίθεση.
Στην Οδησσό, τη στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση σε ιδιωτική κατοικία.
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λίσακ, ανακοίνωσε ότι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι τοπικές Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην κατοικία.
Το πρακτορείο Reuters, το οποίο μετέδωσε τις πληροφορίες επικαλούμενο τους Ουκρανούς αξιωματούχους, διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τα δύο πλήγματα.
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένας διασώστης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης ερειπίων, ενώ μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και παιδιά.
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας θύματα και σοβαρές ζημιές σε κτίρια κατοικιών.
Στη Ζαπορίζια, ένα πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων επλήγη από ρωσική επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
Ζαπορίζια: Νεκρός διασώστης από κατάρρευση πλάκας σκυροδέματος
Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν, ένας διασώστης έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε πλάκα σκυροδέματος την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πλήγμα, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.
Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές από την επίθεση.
Στην Οδησσό, τη στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση σε ιδιωτική κατοικία.
Οδησσός: Δύο νεκροί από πλήγμα σε κατοικία
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λίσακ, ανακοίνωσε ότι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι τοπικές Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην κατοικία.
Το πρακτορείο Reuters, το οποίο μετέδωσε τις πληροφορίες επικαλούμενο τους Ουκρανούς αξιωματούχους, διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τα δύο πλήγματα.
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