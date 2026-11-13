Εκτός 23άδας για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία ο Μπάμπης Κωστούλας
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Εθνική ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς Εθνική Ολλανδίας Μπάμπης Κωστούλας

Εκτός 23άδας για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία ο Μπάμπης Κωστούλας

Έγινε γνωστή από την UEFA η τελική 23άδα της Ελλάδας για το παιχνίδι με την Ολλανδία και τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν μείνει εκτός

Εκτός 23άδας για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία ο Μπάμπης Κωστούλας
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Μία πολύ μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά της η Ελλάδα που αντιμετωπίζει το βράδυ την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Nations League. Μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα παραμένει αήττητο με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Η UEFA έκανε γνωστή την 23άδα που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τους «οράνιε» στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποκλείστηκαν από τις αρχικές κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή.

Συγκεκριμένα εκτός 23άδας έμειναν οι Μανώλης Σάλιακας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Μπάμπης Κωστούλας και φυσικά ο τιμωρημένος Χρήστος Ζαφείρης. Έκπληξη αποτελεί ο αποκλεισμός του επιθετικού της Μπράιτον, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει δείξει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής ομάδας:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.

Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.

Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.

Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Καρέτσας.
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