Σαμαράς: Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη - Γεραπετρίτη οδηγεί σε νέα Ίμια

Τα έξι ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού για την ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία – «Η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού», αναφέρει

και την ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς.



Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στην προειδοποίηση που είχε απευθύνει στις 25 Οκτωβρίου για τις συνέπειες της αποδοχής του τουρκικού αιτήματος για ενημέρωση και θέτει έξι ερωτήματα σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, τον ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους.



μυστική διπλωματία Μητσοτάκη - Γεραπετρίτη», υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε «νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια», ενώ χαρακτηρίζει «Πρέσπες του Αιγαίου» την εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και την ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία.



Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά «Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για "ενημέρωση".



Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.



Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:



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Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;



Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;



Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;



Δήλωση για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρουεξέδωσε οΟ πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στην προειδοποίηση που είχε απευθύνει στις 25 Οκτωβρίου για τις συνέπειες της αποδοχής του τουρκικού αιτήματος για ενημέρωση καισχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, τον ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους.Παράλληλα, κάνει λόγο για «», υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε «», ενώ χαρακτηρίζει «» την εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και την ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία.«Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για "ενημέρωση".Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;



Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;



Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.



Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.



Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.



Μιλήσαμε πολλοί.



Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε...»

13.11.2026, 13:02