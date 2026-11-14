Σκηνές Τιτανικού στον Μισισιπή από την βύθιση του ποταμόπλοιου μετά τη σύγκρουση με τάνκερ: Σώθηκαν κολυμπώντας οι επιβάτες
«Άνθρωποι ούρλιαζαν και έκλαιγαν» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας - Στο νοσοκομείο 32 άτομα, εξετάζεται πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν χαρακτηρίζονται κρίσιμα. Οι τοπικές Αρχές έκαναν λόγο για «θαύμα στον Μισισιπή», καθώς η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, των χειριστών ρυμουλκών και των αστυνομικών απέτρεψε την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα με το Associated Press, συνολικά 180 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο πλοίο τη στιγμή του ατυχήματος.
New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. ☺️ https://t.co/MmkF2RKONm— by Gravity (@WingsSoon) November 13, 2026
Η σύγκρουση και οι δραματικές στιγμές της εκκένωσηςΤο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο American Heritage, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης.
Από τη σφοδρή πρόσκρουση, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει, προτού ανατραπεί στο πλάι. Εκείνη την ώρα, επιβάτες είχαν ήδη αρχίσει να αποβιβάζονται, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το σκάφος καθώς αυτό βυθιζόταν εν μέρει στον ποταμό.
Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/O1qGr8kImf— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
Στο American Heritage βρίσκονταν περίπου 129 επιβάτες, καθώς και μέλη του πληρώματος. Το πλοίο είχε φτάσει στο λιμάνι περίπου δύο ώρες πριν από τη σύγκρουση, ολοκληρώνοντας οκταήμερη κρουαζιέρα με προορισμούς κατά μήκος του Μισισιπή, στις πολιτείες της Λουιζιάνας και του Μισισιπή.
Χειριστές ρυμουλκών, λιμενικοί, αστυνομικοί και άλλοι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, βοηθώντας τους επιβάτες να απομακρυνθούν από το πλοίο και περισυλλέγοντας όσους είχαν πέσει στο νερό. Οι Αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στον ποταμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
"Oh Gosh! Hang on baby, hang on"— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026
PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN.
A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly… pic.twitter.com/1Cjxm6B2hz
«Δεν αγνοείται κανείς, είναι πραγματικά ένα θαύμα»Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι όλοι οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και ότι δεν υπήρχαν νεκροί.
«Δεν υπάρχει ούτε ένας αγνοούμενος, κάτι που αποτελεί πραγματικά ένα θαύμα στον Μισισιπή», δήλωσε, αποδίδοντας την επιτυχία της επιχείρησης στους διασώστες.
Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
Από τους διασωθέντες, 32 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς κανείς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε καλή.
«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία - Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό»Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Τζέιμι Χόλφορντ, αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος, ο οποίος μίλησε στο CBS για τη στιγμή της σύγκρουσης.
Όπως ανέφερε, είδε το κρουαζιερόπλοιο να προσκρούει στην προβλήτα μετά το χτύπημα από το δεξαμενόπλοιο, ενώ ο θόρυβος που ακολούθησε ήταν εκκωφαντικός.
«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Αυτός ήταν ο ήχος», είπε χαρακτηριστικά.
«Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό», πρόσθεσε, περιγράφοντας την εικόνα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα μέσα στο νερό.
Ο ίδιος ανέφερε ότι έβλεπε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να φωνάζουν και να κλαίνε, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν το σκάφος την ώρα που αυτό βυθιζόταν.
Στο μικροσκόπιο πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιουΤα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε πιθανό πρόβλημα στον έλεγχο της πορείας του Atlantic Asphalt.
Η πλοίαρχος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «φαίνεται πως υπήρξε κάποιου είδους απώλεια της δυνατότητας διεύθυνσης».
Οι Αρχές, πάντως, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.
Στην έρευνα συμμετέχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο ανακοίνωσε την αποστολή ειδικής ομάδας ερευνητών για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, υπογράμμισε ότι τα πλοία κινούνται με ασφάλεια στον Μισισιπή εδώ και πολλά χρόνια και δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.
Τραμπ: «Απίστευτη δουλειά» από τους διασώστεςΣτην επιχείρηση διάσωσης αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social συνεχάρη την αμερικανική Ακτοφυλακή, κάνοντας λόγο για «απίστευτη δουλειά».
Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε ότι η Ακτοφυλακή υποστήριξε τις επιχειρήσεις των τοπικών συνεργείων διάσωσης.
Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε και εκείνος τη διάσωση «θαύμα στον Μισισιπή», επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.
Το American Heritage και η οκταήμερη κρουαζιέραΤο American Heritage ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και πραγματοποιεί κρουαζιέρες σε ποτάμια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κατασκευάστηκε το 2015 και έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως 150 επιβατών. Διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα καταστρώματα, εστιατόριο με γυάλινη επένδυση, γυμναστήριο και τρία σαλόνια για τους επιβάτες.
Το πλοίο ολοκλήρωνε οκταήμερο ταξίδι στον Μισισιπή, όταν σημειώθηκε το ατύχημα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Νέας Ορλεάνης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ακτοφυλακή και τις τοπικές Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία της για όσους επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση.
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