Σκηνές Τιτανικού στον Μισισιπή από την βύθιση του ποταμόπλοιου μετά τη σύγκρουση με τάνκερ: Σώθηκαν κολυμπώντας οι επιβάτες

Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία - Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό»

Στο μικροσκόπιο πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου

Τραμπ: «Απίστευτη δουλειά» από τους διασώστες

Το American Heritage και η οκταήμερη κρουαζιέρα

Η ίδια εξήρε τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν, σημειώνοντας ότι κυριολεκτικά ρίχτηκαν στη δράση για να σώσουν τους επιβάτες.Από τους διασωθέντες, 32 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς κανείς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε καλή.Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Τζέιμι Χόλφορντ, αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος, ο οποίος μίλησε στο CBS για τη στιγμή της σύγκρουσης.Όπως ανέφερε, είδε το κρουαζιερόπλοιο να προσκρούει στην προβλήτα μετά το χτύπημα από το δεξαμενόπλοιο, ενώ ο θόρυβος που ακολούθησε ήταν εκκωφαντικός.«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Αυτός ήταν ο ήχος», είπε χαρακτηριστικά.«Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό», πρόσθεσε, περιγράφοντας την εικόνα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα μέσα στο νερό.Ο ίδιος ανέφερε ότι έβλεπε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να φωνάζουν και να κλαίνε, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν το σκάφος την ώρα που αυτό βυθιζόταν.Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε πιθανό πρόβλημα στον έλεγχο της πορείας του Atlantic Asphalt.Η πλοίαρχος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «φαίνεται πως υπήρξε κάποιου είδους απώλεια της δυνατότητας διεύθυνσης».Οι Αρχές, πάντως, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.Στην έρευνα συμμετέχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο ανακοίνωσε την αποστολή ειδικής ομάδας ερευνητών για τη διερεύνηση του περιστατικού.Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, υπογράμμισε ότι τα πλοία κινούνται με ασφάλεια στον Μισισιπή εδώ και πολλά χρόνια και δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.Στην επιχείρηση διάσωσης αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social συνεχάρη την αμερικανική Ακτοφυλακή, κάνοντας λόγο για «απίστευτη δουλειά».Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε ότι η Ακτοφυλακή υποστήριξε τις επιχειρήσεις των τοπικών συνεργείων διάσωσης.Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε και εκείνος τη διάσωση «θαύμα στον Μισισιπή», επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.Το American Heritage ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και πραγματοποιεί κρουαζιέρες σε ποτάμια στις Ηνωμένες Πολιτείες.Κατασκευάστηκε το 2015 και έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως 150 επιβατών. Διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα καταστρώματα, εστιατόριο με γυάλινη επένδυση, γυμναστήριο και τρία σαλόνια για τους επιβάτες.Το πλοίο ολοκλήρωνε οκταήμερο ταξίδι στον Μισισιπή, όταν σημειώθηκε το ατύχημα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Νέας Ορλεάνης.Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ακτοφυλακή και τις τοπικές Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία της για όσους επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση.