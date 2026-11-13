Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από σύμβουλος του Βρούτση μετά την εμπλοκή του αδελφού του σε υπόθεση αναβολικών, αλλά δεν έγινε δεκτή
ΕΛΛΑΔΑ
Πύρρος Δήμας Γιάννης Βρούτσης Παραίτηση Οδυσσέας Δήμας

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από σύμβουλος του Βρούτση μετά την εμπλοκή του αδελφού του σε υπόθεση αναβολικών, αλλά δεν έγινε δεκτή

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» φέρεται να ήταν η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού - Παραμένει στη θέση του ειδικού γραμματέα στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από σύμβουλος του Βρούτση μετά την εμπλοκή του αδελφού του σε υπόθεση αναβολικών, αλλά δεν έγινε δεκτή
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Την παραίτησή του από σύμβουλος του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, λίγες ώρες μετά την εμπλοκή του ονόματος του αδερφού του, Οδυσσέα, σε υπόθεση αναβολικών.

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα έγινε για λόγους ευθιξίας ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο κ. Βρούτσης δεν έκανε δεκτή την παραίτησή του με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. «Τι σχέση έχεις εσύ;» φέρεται να του απάντησε. 

Ο Πύρρος Δήμας παραμένει στη θέση του ειδικού γραμματέα στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.  Ο κορυφαίος αρσιβαρίστας, έχει φέρει στη χώρα μας τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια κι ένα χάλκινο.

Η υπόθεση του αδελφού του Οδυσσέα Δήμα έχει επηρεάσει την ψυχολογία του Πύρρου όπως είναι ευνόητο, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ακόμη. 

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 58χρονου Οδυσσέα Δήμα συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, το πρωί της Πέμπτης (12/11) σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα  και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
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