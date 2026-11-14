ΕΟΚΑΝ: Η σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τον αθλητικό εισαγγελέα

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από έλεγχο ντόπινγκ σε ανήλικο αθλητή το 2024 και οδήγησε στη σύλληψη του προπονητή - Οκτώ παραβάσεις σε έναν χρόνο και παρακράτηση του 20% της επιχορήγησης της Ομοσπονδίας