Αναστέλλονται οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μετά από αίτημα της FAA
Αναστέλλονται οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μετά από αίτημα της FAA
«Όλες οι πτήσεις προς τις ΗΠΑ που αναχωρούν από κράτη μέλη της Eurocontrol έχουν ανασταλεί κατόπιν αιτήματος της FAA», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurocontrol
Η Eurocontrol ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις αναχωρήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μετά από αίτημα της της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) λόγω του προβλήματος που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή με τα χιλιάδες καθηλωμένα αεροσκάφη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurocontrol «όλες οι πτήσεις προς τις ΗΠΑ που αναχωρούν από κράτη μέλη της Eurocontrol έχουν ανασταλεί κατόπιν αιτήματος της FAA». Αυτό ισχύει από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.
Τα κράτη μέλη της Eurocontrol ανέρχονται σε 42, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurocontrol «όλες οι πτήσεις προς τις ΗΠΑ που αναχωρούν από κράτη μέλη της Eurocontrol έχουν ανασταλεί κατόπιν αιτήματος της FAA». Αυτό ισχύει από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.
Τα κράτη μέλη της Eurocontrol ανέρχονται σε 42, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.
🚨 BREAKING: The FAA has requested a suspension of flights from Europe to the United States due to unspecified technical issues. According to an advisory from Eurocontrol, all U.S.-bound departures from European airports are suspended until 05:00 UTC on Saturday. Further updates are expected.— Gina Milan (@ginamilan_) November 13, 2026
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